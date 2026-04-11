Mi várhat a forintra hétfő reggel a választások után? Itt vannak a legfrissebb előrejelzések

Négy forgatókönyv, négy lehetséges reakció
Kis túlzással mindenki a vasárnapi parlamenti választások eredményét várja, nincsenek ezzel másként a befektetők sem. Egyre több elemzés jelenik meg azzal kapcsolatban, milyen piaci reakcióra lehet számítani a voksolás eredményének megjelenése után. A napokban az Ebury globális pénzügyi szolgáltató elemzője, Michal Józwiak publikálta véleményét. A szakember négy lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, melyekhez valószínűséget és lehetséges devizapiaci reakciót társított:
- Kétharmadot szerez a Tisza Párt: Józwiak szerint ennek esélye nagyjából 10%, ha bekövetkezik, akkor jelentős, 4-6%-os forinterősödésre lehet számítani. Ebben az esetben ugyanis egy jövőbeli kormány mozgástere sokkal nagyobb lenne, a sarkalatos törvényeket is meg tudná változtatni. Az elemzésben kiemeli, hogy a magyar gazdaság szempontjából kulcsfontosságú az uniós források feloldása, ami jelentősen élénkíthetné a gazdasági növekedést. A kétharmados Tisza-többség pedig megkönnyítené, hogy a szükséges reformokat végrehajtsa a kormány. Az Ebury szakembere szerint a forint erősödése mellett a magyar részvények árfolyama is emelkedhetne, míg a kötvényhozamok eshetnének.
- Egyszerű Tisza-többség: Józwiak ennek a forgatókönyvnek adja a legnagyobb esélyt jelenleg, szerinte 65% a valószínűsége. Ebben az esetben mérsékeltebb, 2-4%-os forinterősödéssel számolhatnánk szerinte. Az Ebury szerint egyszerű parlamenti többség mellett nehezebb lenne végrehajtani az EU-források feloldásához szükséges reformokat, de így is érdemben javulhatna a magyar kormány és Brüsszel viszonya. A kiszámíthatóság erősödésével és a jogállamiság fokozatos helyreállításával pedig a befektetői hangulat is javulhatna Magyarországgal kapcsolatban. Ugyanakkor az elemző szerint a Tisza győzelmét már részben beárazta a piac, részben ez indokolta a forint 2025-ös erősödését.
- Egyszerű Fidesz-többség: A jelenlegi kormánypártok egyszerű parlamenti többségének 15%-os esélyt ad az Ebury, szerintük ebben az esetben 3-6%-os forintgyengülés jöhet. Ez az eddigi politikai rendszer folytatását jelentené, jó eséllyel az EU újabb négy évre befagyasztaná a forrásokat számunkra. Így a forint visszaadhatná a tavalyi nagy erősödése egy részét, illetve az intézményi kockázatok fennmaradása miatt a hozamok is emelkedhetnének.
- Fidesz-Mi Hazánk koalíciós kormány: Az Ebury szakembere szerint 10% esély van arra, hogy a Fidesz egyedül nem tud többésget szerezni, ezért koalícióra kell lépnie a Mi Hazánkkal. Ebben az esetben a forint 4-7%-os gyengüléssel reagálhatna az eredményekre. A pénzügyi szolgáltató cég szerint egy ilyen forgatókönyv ugyanis azt jelentené, hogy a kormány radikálisabb intézkedések felé mozdul el, illetve tovább erősödhetne az EU- és Ukrajna-ellenes retorika. Az uniós források továbbra is befagyasztva maradhatnak, ráadásul a politikai bizonytalanság is erősödne az eddigi helyzethez képest. Józwiak szerint Magyarország további izolálódása Európában kifejezetten negatív piaci reakciót váltana ki, a forint hasonló mértékű kilengéseket mutathatna, mint március elején, amikor a közel-keleti háború kitörésekor egészen a 400-as lélektani határ közelébe gyengült az euróval szemben.
UBS: az uniós források feloldása a kulcs
Még február végén, vagyis a közel-keleti háború kitörése előtt elemezte a magyar választások lehetséges kimenetelét és a várható piaci hatásokat a svájci UBS. A bank szakemberei az uniós források oldaláról közelítik meg a lehetséges eredményeket, és ez alapján három forgatókönyvet vázoltak fel:
- Magyarország a fennmaradó 8 milliárd eurónyi kohéziós forráshoz továbbra is hozzájut,
- az eddig blokkolt 18 milliárd eurónyi forrás egy részét is sikerült felszabadítani, amiből 2026-27-ben be is folyhat 10 milliárd euró,
- az új kormány egy részletes és konkrét tervet publikál röviddel a választás után az euró bevezetésével kapcsolatban.
A UBS szerint
az egyes forgatókönyvek esetén 2-3 hónapon belül 390/365/360-as euróárfolyam adódhat.
Ezzel párhuzamosan a tízéves magyar kötvényhozam 5,85-6,7% között alakulhat attól függően, melyik eshetőség valósul meg.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
