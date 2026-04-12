Itt a bejelentés: Amerika blokád alá vonja a Hormuzi-szorost

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok haditengerészete azonnali hatállyal blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Emellett a nemzetközi vizeken is feltartóztatnak minden olyan hajót, amely áthaladási díjat fizetett Iránnak.

Trump a Truth Social platformon tett közzé erről egy bejegyzést. A poszt mindössze néhány órával azután jelent meg, hogy az amerikai–iráni béketárgyalások megállapodás nélkül értek véget. Az elnök szerint az egyeztetés "jól ment, a legtöbb pontban sikerült megegyezni". Irán nukleáris programjáról azonban végül nem született egyezség.

Azonnali hatállyal az Egyesült Államok haditengerészete – a világ legkiválóbbja – megkezdi a Hormuzi-szorosba be- vagy onnan kihajózni kívánó valamennyi hajó BLOKÁDJÁT

– írta Trump. Az elnök ugyanis határozottan ellenzi, hogy Irán áthaladási díjat szedjen a szoroson átkelő hajóktól.

Az elnök közölte azt is, hogy utasítást adott a haditengerészetnek. Ennek értelmében a nemzetközi vizeken fel kell kutatniuk és fel kell tartóztatniuk minden olyan hajót, amely áthaladási díjat fizetett Iránnak. "Aki illegális áthaladási díjat fizet, annak nem lesz biztonságos átkelése a nyílt tengeren" – fogalmazott Trump.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala. Ezen a szakaszon halad át a globális kőolajszállítmányok jelentős része. A blokád bejelentése az iráni tárgyalások kudarca után azonnal fokozta a geopolitikai feszültséget a térségben.

Forrás: Reuters

