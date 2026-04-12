Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac

A szavazatok több mint 70 százalékának megszámlálása után minden jel arra mutat, hogy Magyar Péter Tisza Pártja véget vet Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának - írja friss kommentárjában Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere. A rekord magas részvétel pedig akár kétharmados többséget is hozhat az ellenzéknek, ami a forint és a magyar részvénypiac további erősödését hozhatja.

A piacok szempontjából a legkedvezőbb forgatókönyv látszik kibontakozni. A Tisza Párt elérheti a 133 mandátumot, ami alkotmányozó többséget biztosítana számukra. Ez lehetővé tenné többek között az Alaptörvény módosítását, valamint a sarkalatos törvények megváltoztatását is. Utóbbiak közé tartoznak például a választójogi törvényre, a közmédiára, a bíróságok hatáskörére, vagy egyes adó- és költségvetési kérdésekre vonatkozó jogszabályok.

Függetlenül attól, hogy a Tisza végül eléri-e a kétharmadot,

Budapest és Brüsszel viszonya várhatóan jelentősen enyhül.

Ez néhány hónapon belül a Kohéziós Alapból származó 8,4 milliárd eurós, valamint a Helyreállítási Alapból járó 9,5 milliárd eurós forrás felszabadulásához vezethet. Emellett jóváhagyhatják a SAFE-program keretében igényelhető 17,4 milliárd eurós kedvezményes hitelt is. Mindez érdemi növekedési lökést adhat a magyar gazdaságnak.

A Tisza győzelmét a befektetők részben már beárazták, ami az egyik fő tényező volt a forint idei erősödése mögött. Ennek ellenére

a magyar fizetőeszköz további izmosodása és a tőzsde emelkedése várható.

Az uniós forrásokon túl a kormányzati lépések nagyobb kiszámíthatósága is kedvezően hathat. Ugyancsak pozitív piaci reakciót válthat ki a jogállamisági reformok gyors végrehajtása és az országkockázati felár csökkenése.

Amennyiben a Tisza átlépi a kétharmados küszöböt, a forint és a magyar részvénypiac egyaránt jelentősen erősödhet. A befektetők ugyanis eddig nem tartották különösebben valószínűnek ezt a forgatókönyvet.

A piaci optimizmust ugyanakkor mérsékelhetik az amerikai–iráni kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos negatív hírek. Ezek a globális piacokon újabb kockázatkerülési hullámot válthatnak ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ