LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac
Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac

Portfolio
A szavazatok több mint 70 százalékának megszámlálása után minden jel arra mutat, hogy Magyar Péter Tisza Pártja véget vet Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának - írja friss kommentárjában Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere. A rekord magas részvétel pedig akár kétharmados többséget is hozhat az ellenzéknek, ami a forint és a magyar részvénypiac további erősödését hozhatja.

A piacok szempontjából a legkedvezőbb forgatókönyv látszik kibontakozni. A Tisza Párt elérheti a 133 mandátumot, ami alkotmányozó többséget biztosítana számukra. Ez lehetővé tenné többek között az Alaptörvény módosítását, valamint a sarkalatos törvények megváltoztatását is. Utóbbiak közé tartoznak például a választójogi törvényre, a közmédiára, a bíróságok hatáskörére, vagy egyes adó- és költségvetési kérdésekre vonatkozó jogszabályok.

Függetlenül attól, hogy a Tisza végül eléri-e a kétharmadot,

Budapest és Brüsszel viszonya várhatóan jelentősen enyhül.

Ez néhány hónapon belül a Kohéziós Alapból származó 8,4 milliárd eurós, valamint a Helyreállítási Alapból járó 9,5 milliárd eurós forrás felszabadulásához vezethet. Emellett jóváhagyhatják a SAFE-program keretében igényelhető 17,4 milliárd eurós kedvezményes hitelt is. Mindez érdemi növekedési lökést adhat a magyar gazdaságnak.

Választás után: meddig tart a forint lendülete?

Az EKB elnöke megszólalt Magyar Péterék euróbevezetési terveiről

Közel két évtizedes trendvonalhoz ért a forint a Tisza Párt elsöprő győzelme után, rezsimváltás jöhet az árfolyamban

A Tisza győzelmét a befektetők részben már beárazták, ami az egyik fő tényező volt a forint idei erősödése mögött. Ennek ellenére

a magyar fizetőeszköz további izmosodása és a tőzsde emelkedése várható.

Az uniós forrásokon túl a kormányzati lépések nagyobb kiszámíthatósága is kedvezően hathat. Ugyancsak pozitív piaci reakciót válthat ki a jogállamisági reformok gyors végrehajtása és az országkockázati felár csökkenése.

Mi várhat a forintra hétfő reggel a választások után? Itt vannak a legfrissebb előrejelzések

Amennyiben a Tisza átlépi a kétharmados küszöböt, a forint és a magyar részvénypiac egyaránt jelentősen erősödhet. A befektetők ugyanis eddig nem tartották különösebben valószínűnek ezt a forgatókönyvet.

A piaci optimizmust ugyanakkor mérsékelhetik az amerikai–iráni kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos negatív hírek. Ezek a globális piacokon újabb kockázatkerülési hullámot válthatnak ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Women's Money & Mindset Day 2026

Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Magyar Péter megszólalt, újra erősödik a forint
