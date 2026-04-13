LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
53.48%
FIDESZ-KDNP
 
37.95%
Mi Hazánk
 
5.88%
DK
 
1.17%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
FONTOS Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!
Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint
Deviza

Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Rekord magas részvételt hozott a vasárnapi országgyűlési választás, a legfrissebb adatok alapján pedig úgy tűnik, hogy meglesz a kétharmad a Tisza pártnak. Erre a hírre nagy erősödésbe kapcsolt a forint, négyéves csúcsára ért a főbb devizák ellenében. Ugyan a befektetők már előzetesen is a Tisza győzelmét árazták, de a mostani forinterősödés különösen látványosnak mondható annak fényében, hogy a hétvégén gyakorlatilag összeomlottak az iráni béketárgyalások, melynek hatására ismét látványosan erősödni kezdett a dollár és kilőtt az olajár is.
368-nál az euró-forint

A befektetők elkezdtek reagálni a hétvégi iráni háborúval kapcsolatos fejleményekre, és a menedékkeresés felerősödött a nemzetközi porondon. Ez némiképp a forint esetében is éreztette hatását, az euróval szembeni jegyzések ugyanis a 368-as szint fölé emelkedtek, de a hazai fizetőeszköz még így is jelentős erősödést mutat a Tisza párt jelentős választási győzelmének hatására.

Ugrik a dollár

A vasárnapi hazai választások mellett a nemzetközi piacok kiemelten figyelnek az iráni háború fejleményeire, és a befekteői hangulatnak nem tett jót Donald Trump legutóbbi bejelentése, amiben azzal fenyegetett, hogy lezárja a Hormuzi szorost. Az olaj árfolyama nagyot ugrott, és a menedékdevizának számító dollár is erősödik.

Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!

A hétvégén összeomlottak az amerikai-iráni béketárgyalások, ráadásul az USA bejelentette, hogy hamarosan blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Az események hatására kilőtt és ismét jócskán átlépte a 100 dolláros jegyzést a Brent hordónkénti jegyzése. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.    

Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!

A Tisza Párt győzelmével ért véget a rekord magas, 80 százalékos részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. Ugyan a piacok már a választások előtt is árazták Magyar Péterék győzelmét, de igazán nagy piaci reakciókat láthatunk, mivel kétharmados kormányzás jön.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

4 éves forintcsúcs ez az euróval szemben is

A 366 alatti szint az euró-forint keresztben egyúttal 4 éve nem látott szinteket is jelent.

A forint euróval szembeni kurzusa a pénteki záróértékéhez képest a vasárnap esti-éjszakai illikvidebb órákban 8 egységgel került lejjebb, vagyis pár óra alatt a választási eredmények nyomán bő 2%-ot erősödött a forint.

Látványosan megy a forint

A forint ereje a másik régiós versenytársa, a cseh korona ellenében is nagyon szembetűnő. A CZK/HUF árfolyama 4 éve nem járt itt.

365,9-ig erősödött a forint az euróval szemben

Az elmúlt percekben már a 366-os szintet is leszakította az EUR/HUF, és egészen 365,9-ig süllyedt az árfolyam.

Ezt követően ismét visszatért 367 fölé a jegyzés, növekszik a volatilitás.

Elképesztő lendületben a forint

A dollárral szemben egészen 313,5-ig erősödött a forint vasárnap este, ezzel egészen 2022 február óta nem látott szintre ért az USD/HUF árfolyama.

Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac

A szavazatok több mint 70 százalékának megszámlálása után minden jel arra mutat, hogy Magyar Péter Tisza Pártja véget vet Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának - írja friss kommentárjában Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere. A rekord magas részvétel pedig akár kétharmados többséget is hozhat az ellenzéknek, ami a forint és a magyar részvénypiac további erősödését hozhatja.

Már 368 alatt az euró

Az euróval szemben már 2,2 százalékos erősödésben van a forint vasárnap este, ezzel pedig már egészenm 367,6-ig erősödött vissza a magyar fizetőeszköz.

A régióban is a forint a sztár

A lengyel zlotyval szemben 2,3 százalékot erősödött a forint a Tisza elsöprő győzelme után, ezzel pedig már egészen 2024 január óta nem látott szinten áll a kurzus.

Nagy menetelésben a forint

Az euróval szemben már egészen 368,2-ig erősödött a forint vasárnap este.

Legutóbb 2023 júniusában volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz az euróval szemben.

Elsöprő Tisza-győzelemre erősödik a forint

Jelenleg épp a kiosztott mandátumok alapján a Tisza elérte kétharmadot (133+ mandátum). Nagyon sok a billegő kerület, nem dőlt el még a kétharmad sorsa, de egyre nagyobb rá az esély.

Eközben Magyar Péter már arról számolt be, hogy Orbán Viktor gratulált neki a győzelemhez.

A befektetők pedig már azonnal reagálnak is az eseményekre. A forint az euróval szemben egészen 369,5-ig erősödött, jelenleg 370-nél áll az árfolyam.

A dollárral szemben pedig egészen 317,2-ig jött vissza a forint kezdeben, most pedig 317,8-nál áll az USD/HUF jegyzése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

