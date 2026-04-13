Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint

368-nál az euró-forint
A befektetők elkezdtek reagálni a hétvégi iráni háborúval kapcsolatos fejleményekre, és a menedékkeresés felerősödött a nemzetközi porondon. Ez némiképp a forint esetében is éreztette hatását, az euróval szembeni jegyzések ugyanis a 368-as szint fölé emelkedtek, de a hazai fizetőeszköz még így is jelentős erősödést mutat a Tisza párt jelentős választási győzelmének hatására.
Ugrik a dollár
A vasárnapi hazai választások mellett a nemzetközi piacok kiemelten figyelnek az iráni háború fejleményeire, és a befekteői hangulatnak nem tett jót Donald Trump legutóbbi bejelentése, amiben azzal fenyegetett, hogy lezárja a Hormuzi szorost. Az olaj árfolyama nagyot ugrott, és a menedékdevizának számító dollár is erősödik.
Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!
A hétvégén összeomlottak az amerikai-iráni béketárgyalások, ráadásul az USA bejelentette, hogy hamarosan blokád alá vonja a Hormuzi-szorost. Az események hatására kilőtt és ismét jócskán átlépte a 100 dolláros jegyzést a Brent hordónkénti jegyzése.
Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!
A Tisza Párt győzelmével ért véget a rekord magas, 80 százalékos részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. Ugyan a piacok már a választások előtt is árazták Magyar Péterék győzelmét, de igazán nagy piaci reakciókat láthatunk, mivel kétharmados kormányzás jön.
4 éves forintcsúcs ez az euróval szemben is
A 366 alatti szint az euró-forint keresztben egyúttal 4 éve nem látott szinteket is jelent.
A forint euróval szembeni kurzusa a pénteki záróértékéhez képest a vasárnap esti-éjszakai illikvidebb órákban 8 egységgel került lejjebb, vagyis pár óra alatt a választási eredmények nyomán bő 2%-ot erősödött a forint.
Látványosan megy a forint
A forint ereje a másik régiós versenytársa, a cseh korona ellenében is nagyon szembetűnő. A CZK/HUF árfolyama 4 éve nem járt itt.
365,9-ig erősödött a forint az euróval szemben
Az elmúlt percekben már a 366-os szintet is leszakította az EUR/HUF, és egészen 365,9-ig süllyedt az árfolyam.
Ezt követően ismét visszatért 367 fölé a jegyzés, növekszik a volatilitás.
Elképesztő lendületben a forint
A dollárral szemben egészen 313,5-ig erősödött a forint vasárnap este, ezzel egészen 2022 február óta nem látott szintre ért az USD/HUF árfolyama.
Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac
A szavazatok több mint 70 százalékának megszámlálása után minden jel arra mutat, hogy Magyar Péter Tisza Pártja véget vet Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának - írja friss kommentárjában Michal Józiwak, az Ebury globális pénzügyi szolgáltató cég szakembere. A rekord magas részvétel pedig akár kétharmados többséget is hozhat az ellenzéknek, ami a forint és a magyar részvénypiac további erősödését hozhatja.
Már 368 alatt az euró
Az euróval szemben már 2,2 százalékos erősödésben van a forint vasárnap este, ezzel pedig már egészenm 367,6-ig erősödött vissza a magyar fizetőeszköz.
A régióban is a forint a sztár
A lengyel zlotyval szemben 2,3 százalékot erősödött a forint a Tisza elsöprő győzelme után, ezzel pedig már egészen 2024 január óta nem látott szinten áll a kurzus.
Nagy menetelésben a forint
Az euróval szemben már egészen 368,2-ig erősödött a forint vasárnap este.
Legutóbb 2023 júniusában volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz az euróval szemben.
Elsöprő Tisza-győzelemre erősödik a forint
Jelenleg épp a kiosztott mandátumok alapján a Tisza elérte kétharmadot (133+ mandátum). Nagyon sok a billegő kerület, nem dőlt el még a kétharmad sorsa, de egyre nagyobb rá az esély.
Eközben Magyar Péter már arról számolt be, hogy Orbán Viktor gratulált neki a győzelemhez.
A befektetők pedig már azonnal reagálnak is az eseményekre. A forint az euróval szemben egészen 369,5-ig erősödött, jelenleg 370-nél áll az árfolyam.
A dollárral szemben pedig egészen 317,2-ig jött vissza a forint kezdeben, most pedig 317,8-nál áll az USD/HUF jegyzése.
Magyar Péter elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből
Mindenkinek üzent a leendő miniszterelnök.
80 százalékos feldolgozottáságnál kevés bástyája marad a Fidesznek
Néhány narancssárga folt maradt a térképen.
Alakul a Tisza-kétharmad a parlamentben
Hatalmas győzelmet arathatnak.
Megtartotta beszédét Orbán Viktor: egyértelmű, de fájdalmas választási eredmény született
Ellenzéki szerepre készül a Fidesz.
Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek
Ezzel elismerte a vereségét.
Választás 2026: az 1 százalékos küszöb alá csúszhat be a Demokratikus Koalícó
Ahogy nő a feldolgozottság, úgy romlik a parlamenti párt eredménye.
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!