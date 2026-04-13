Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint

Jelenleg épp a kiosztott mandátumok alapján a Tisza elérte kétharmadot (133+ mandátum). Nagyon sok a billegő kerület, nem dőlt el még a kétharmad sorsa, de egyre nagyobb rá az esély.

Eközben Magyar Péter már arról számolt be, hogy Orbán Viktor gratulált neki a győzelemhez.

A befektetők pedig már azonnal reagálnak is az eseményekre. A forint az euróval szemben egészen 369,5-ig erősödött, jelenleg 370-nél áll az árfolyam.

A dollárral szemben pedig egészen 317,2-ig jött vissza a forint kezdeben, most pedig 317,8-nál áll az USD/HUF jegyzése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images