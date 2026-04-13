Hatalmas ugrással reagált a forint a választási eredményre

Hétfő reggel 367,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 1,9%-os erősödést jelentett a péntek esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. A jelek szerint a befektetők pozitívan fogadták a vasárnapi parlamenti választások eredményét, melyen a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben. Lesznek még komoly kihívások az új kormány előtt, ugyanakkor a piacok megelőlegezik a bizalmat és piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak a Magyar Péter vezette kabinettől. A választás előtt már lehetett számítani hasonló kimenetelre, viszont a Tisza győzelme még a vártnál is sokkal nagyobb volt.
Utoljára 2022 februárjában volt a mostaninál erősebb a forint az ukrajnai háború kitörése előtt.
A dollár-forint árfolyamban is hasonló látszik: a mostani 314,6-os szint több mint négy éve a legalacsonyabb.
A következő napok-hetek kérdése az lehet, meddig tart ki a forint menetelése, ez a belpolitikai hírek mellett a nemzetközi hangulattól is függhet. Jelenleg ugyanis az inkább a magyar deviza ellen hat, mivel a hétvégén kudarcba fulladtak az amerikai-iráni béketárgyalások, ami az olaj erőteljes drágulását hozta hétfő reggelre. Ezzel párhuzamosan az euró-dollár 0,3%-kal süllyedt 1,1688-ig. A dollár erősödése pedig általában rossz hír a forint és a többi feltörekvő piaci deviza számára, most azonban a választási eredmény a jelek szerint elhalványítja ezt.
A régiós devizákkal szemben is szárnyal a forint, a lengyel zloty ellenében 2%-ot esett a jegyzés, ezzel több mint kétéves csúcson jár a forint, utoljára 2023 végén volt a mostaninál is erősebb.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A legtöbb európai vezető örömmel várja a közös munkát az új magyar kormánnyal
Jönnek a reményteljes gratulációk
Ennyit a békéről, felrobbant az olajár!
Az USA hamarosan megkezdi a Hormuzi-szoros lezárását.
Ezekre a szintekre figyel most mindenki a forintban!
A befektetők számára is új világ jön a Tisza Párt győzelmével.
Választás 2026: az Európai Unió teljes vezérkara üzent Magyar Péternek
Ursula von der Leyen, Roberta Metsola és Antonió Costa is reagált az eredményekre.
Zelenszkij gratulált Magyar Péternek
Várja a kapcsolatok javulását.
Világszerte címlapon a Tisza-győzelem és az Orbán-rendszer bukása
Reagált a nemzetközi sajtó az eredményre.
Magyar Péter elmondta, kiknek kell távozniuk a közéletből
Mindenkinek üzent a leendő miniszterelnök.
80 százalékos feldolgozottságnál kevés bástyája marad a Fidesznek
Néhány narancssárga folt maradt a térképen.
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.