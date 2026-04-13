LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.62%
FIDESZ-KDNP
 
38.94%
Mi Hazánk
 
5.79%
DK
 
1.15%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
Magyar Péter megszólalt, újra erősödik a forint
Deviza

Magyar Péter megszólalt, újra erősödik a forint

Portfolio
A kedvezőtlen nemzetközi hírek ellenére jókora erősödéssel kezdett a forint hétfő reggelre, a magyar deviza több mint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben. A befektetők pozitívan fogadták a Tisza Párt kétharmados győzelmét a vasárnapi parlamenti választáson, mivel az eddiginél piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól. Újabb erősödés akkor indult, amikor Magyar Péter arról beszélt a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy együttműködne az új kormány Varga Mihály jegybankelnökkel.
Megosztás

Magyar Péter fontos üzenetet küldött a befektetőknek

Magyar Péter egyértelművé tette, hogy nem véletlenül hagyta ki az MNB-t azok közül az intézmények közül, ahol vezetőváltást szeretne látni.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter fontos üzenetet küldött a befektetőknek
Megosztás

Magyar Péter keresi a konszenzust Varga Mihállyal, erősödik a forint

A dollár 312 alá gyengült a forinttal szemben éppen akkor, amikor Magyar Péter arról beszélt a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy együttműködnének Varga Mihály jegybankelnökkel.

Megosztás

Magyar Péter beszél, újra erősödik a forint

Nemzetközi sajtótájékoztatót tart Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök, a forint erre erősödéssel reagált, az árfolyam a 364-es szintet közelíti.

Megosztás

Gyengül az euró a dollárral szemben

Az euró 0,3 százalékkal gyengült eddig a dollárhoz képest, ez 1,168-as keresztárfolyamot jelent.

Megosztás

367 forint körül jár az euró

A választási eredmények nyomán rendkívüli módon erősödik ma a forint, kora délután a 367-es szint körül mozog, de korábban 364 felett is járt.

Megosztás

314 forintnál a dollár

Közel 6 egységet erősödött a hazai fizetőeszköz a Fidesz választási vereségének hírére.

Megosztás

Elsöprő Tisza-győzelem a választásokon, másfél éves mélypontra zuhantak a kötvényhozamok

A vasárnapi országgyűlési választásokon kétharmados többséget szerzett a Magyar Péter vezette Tisza Párt, amelyre a pénz- és devizapiacok is élesen reagáltak. A választási eredmények hírére a forint 4 éves csúcsra erősödött az euróval szemben, míg a 10 éves referenciahozamok ma reggelre mintegy 45 bázisponttal, 6,19 százalékra zuhantak.

Tovább a cikkhez
Elsöprő Tisza-győzelem a választásokon, másfél éves mélypontra zuhantak a kötvényhozamok
Megosztás

10 egységet erősödött a forint a Tisza győzelmére

Az euró 365 és 366 között ingadozik hétfő reggel, ez majdnem 10 egységnyi (2,6 százalék) forinterősödés, amely egyértelműen a Tisza Párt kétharmados győzelmének köszönhető.

Megosztás

Meddig mehet a forint? Minden eddiginél merészebb előrejelzés jött

A Tisza Párt meglepő kétharmados győzelme után tovább erősödhet a forint a következő napokban, akár 360 alatti euróárfolyam is elképzelhető – olvasható az ING Bank hétfő reggeli devizapiaci kommentárjában. A cég szakértői szerint a magyar deviza mellett a hazai kötvénypiac is.

Tovább a cikkhez
Meddig mehet a forint? Minden eddiginél merészebb előrejelzés jött
Megosztás

313 alatt is járt a dollár-forint

A forint a dollárral szemben a 313-as szint alatt is járt.

Megosztás

A Capital Economics is további forinterősödést vár

Az egyértelmű eredményt kedvezően fogják fogadni a befektetők - írta hétfő hajnali kommentárjában a forint kapcsán a Capital Economics. Hozzáteszik, hogy a kormányváltás nagyrészt be volt már árazva, de további rally jöhet a magyar eszközöknél az új kormány várhatóan piacbarátabb gazdaságpolitikája és Európa-központúbb külpolitikája miatt. (Reuters)

Megosztás

Lassan 365-nél az euró-forint árfolyam, a jelenlegi 365,5-ös jegyzés 2,5%-kal alacsonyabb a péntekinél. vagyis a jelek szerint nincs megállás a száguldásban a választási eredményeket követően.

Megosztás

Megy tovább a forint

Nincs megállás a forint számára, már 366,4-nél jár az euró jegyzése, ami 2,3%-os forinterősödést jelent. A dollár jelenleg 313,35 forintba kerül.

Megosztás

Még egy hajszálnyit tudott menni a forint

Sok változás nincs a devizapiacon, egy kicsit még tovább tudott menni a forint, most 367,3 körül jár az euró jegyzése, ami 2%-kal marad el a péntekitől.

Megosztás

Hatalmas ugrással reagált a forint a választási eredményre

Hétfő reggel 367,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 1,9%-os erősödést jelentett a péntek esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. A jelek szerint a befektetők pozitívan fogadták a vasárnapi parlamenti választások eredményét, melyen a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben. Lesznek még komoly kihívások az új kormány előtt, ugyanakkor a piacok megelőlegezik a bizalmat és piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak a Magyar Péter vezette kabinettől. A választás előtt már lehetett számítani hasonló kimenetelre, viszont a Tisza győzelme még a vártnál is sokkal nagyobb volt.

Utoljára 2022 februárjában volt a mostaninál erősebb a forint az ukrajnai háború kitörése előtt.

Kapcsolódó cikkünk

Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint

Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac

Mi várhat a forintra hétfő reggel a választások után? Itt vannak a legfrissebb előrejelzések

Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?

A dollár-forint árfolyamban is hasonló látszik: a mostani 314,6-os szint több mint négy éve a legalacsonyabb.

A következő napok-hetek kérdése az lehet, meddig tart ki a forint menetelése, ez a belpolitikai hírek mellett a nemzetközi hangulattól is függhet. Jelenleg ugyanis az inkább a magyar deviza ellen hat, mivel a hétvégén kudarcba fulladtak az amerikai-iráni béketárgyalások, ami az olaj erőteljes drágulását hozta hétfő reggelre. Ezzel párhuzamosan az euró-dollár 0,3%-kal süllyedt 1,1688-ig. A dollár erősödése pedig általában rossz hír a forint és a többi feltörekvő piaci deviza számára, most azonban a választási eredmény a jelek szerint elhalványítja ezt.

A régiós devizákkal szemben is szárnyal a forint, a lengyel zloty ellenében 2%-ot esett a jegyzés, ezzel több mint kétéves csúcson jár a forint, utoljára 2023 végén volt a mostaninál is erősebb.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol
Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility