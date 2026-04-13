Meddig mehet a forint? Minden eddiginél merészebb előrejelzés jött

A Tisza Párt meglepő kétharmados győzelme után tovább erősödhet a forint a következő napokban, akár 360 alatti euróárfolyam is elképzelhető – olvasható az ING Bank hétfő reggeli devizapiaci kommentárjában. A cég szakértői szerint a magyar deviza mellett a hazai kötvénypiac is.

A múlt héten az euró-forint jegyzés visszatért a közel-keleti háború kitörése előtti szintre, ami már arra utalt, hogy a piac árazta a Tisza Párt választási győzelmét – írta hétfő reggeli devizapiaci kommentárjában Frantisek Taborsky. Az ING Bank szakértője szerint ugyanakkor

az ellenzéki párt kétharmados győzelme meglepetés.

Taborsky szerint piaci szempontból az alkotmányozó többség zökkenőmentes hatalomátadást tesz lehetővé és gyorsabban megnyithatja az utat az uniós források előtt. Ezek a tényezők pedig további erősödést hozhatnak a magyar eszközök piacán.

Az ING elemzője szerint amennyiben a közel-keleti helyzetben is kedvező változás áll be, akkor

az euró-forint 355-360 körül stabilizálódhat, a kötvényhozamok pedig 30-40 bázisponttal jöhetnek lejjebb a következő napokban.

A bank devizapiaci szakembere szerint a hozamgörbe hosszú oldalára lehetnek elsősorban hatással a választási eredmények, a rövid állampapírokat nyomás alatt tarthatja a geopolitikai helyzet. Éppen ezért szerinte a forint várható felülteljesítése ellenére sem tudja majd csökkenteni a jelenlegi 6,25%-os alapkamatot a következő hónapokban.

Ugyanakkor Taborsky figyelmeztet: a következő napok növekvő volatilitása a profitrealizálásra is jó lehetőséget kínálhat a befektetőknek. Főleg akkor, ha a nemzetközi hangulat kedvezőtlenül alakul.

