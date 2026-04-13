LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
53.07%
FIDESZ-KDNP
 
38.43%
Mi Hazánk
 
5.83%
DK
 
1.16%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
138
FIDESZ-KDNP
55
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
  • Megjelenítés
FONTOS Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagál az OTP, a 4iG, a Mol
Nincsenek akadályok a forint előtt, a betonfalon is átmegy
Deviza

Nincsenek akadályok a forint előtt, a betonfalon is átmegy

Portfolio
A kedvezőtlen nemzetközi hírek ellenére jókora erősödéssel kezdett a forint hétfő reggelre, a magyar deviza több mint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben. A befektetők pozitívan fogadták a Tisza Párt kétharmados győzelmét a vasárnapi parlamenti választáson, mivel az eddiginél piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól.
Megosztás

313 alatt is járt a dollár-forint

A forint a dollárral szemben a 313-as szint alatt is járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A Capital Economics is további forinterősödést vár

Az egyértelmű eredményt kedvezően fogják fogadni a befektetők - írta hétfő hajnali kommentárjában a forint kapcsán a Capital Economics. Hozzáteszik, hogy a kormányváltás nagyrészt be volt már árazva, de további rally jöhet a magyar eszközöknél az új kormány várhatóan piacbarátabb gazdaságpolitikája és Európa-központúbb külpolitikája miatt. (Reuters)

Megosztás

Lassan 365-nél az euró-forint árfolyam, a jelenlegi 365,5-ös jegyzés 2,5%-kal alacsonyabb a péntekinél. vagyis a jelek szerint nincs megállás a száguldásban a választási eredményeket követően.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megy tovább a forint

Nincs megállás a forint számára, már 366,4-nél jár az euró jegyzése, ami 2,3%-os forinterősödést jelent. A dollár jelenleg 313,35 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Még egy hajszálnyit tudott menni a forint

Sok változás nincs a devizapiacon, egy kicsit még tovább tudott menni a forint, most 367,3 körül jár az euró jegyzése, ami 2%-kal marad el a péntekitől.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Hatalmas ugrással reagált a forint a választási eredményre

Hétfő reggel 367,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 1,9%-os erősödést jelentett a péntek esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. A jelek szerint a befektetők pozitívan fogadták a vasárnapi parlamenti választások eredményét, melyen a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben. Lesznek még komoly kihívások az új kormány előtt, ugyanakkor a piacok megelőlegezik a bizalmat és piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak a Magyar Péter vezette kabinettől. A választás előtt már lehetett számítani hasonló kimenetelre, viszont a Tisza győzelme még a vártnál is sokkal nagyobb volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Utoljára 2022 februárjában volt a mostaninál erősebb a forint az ukrajnai háború kitörése előtt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint

A dollár-forint árfolyamban is hasonló látszik: a mostani 314,6-os szint több mint négy éve a legalacsonyabb.

A következő napok-hetek kérdése az lehet, meddig tart ki a forint menetelése, ez a belpolitikai hírek mellett a nemzetközi hangulattól is függhet. Jelenleg ugyanis az inkább a magyar deviza ellen hat, mivel a hétvégén kudarcba fulladtak az amerikai-iráni béketárgyalások, ami az olaj erőteljes drágulását hozta hétfő reggelre. Ezzel párhuzamosan az euró-dollár 0,3%-kal süllyedt 1,1688-ig. A dollár erősödése pedig általában rossz hír a forint és a többi feltörekvő piaci deviza számára, most azonban a választási eredmény a jelek szerint elhalványítja ezt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizákkal szemben is szárnyal a forint, a lengyel zloty ellenében 2%-ot esett a jegyzés, ezzel több mint kétéves csúcson jár a forint, utoljára 2023 végén volt a mostaninál is erősebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Elsöprő Tisza-győzelemre erősödött a forint
Megjött az első elemzői vélemény a Tisza-győzelem után: szárnyakat kaphat a forint és a magyar részvénypiac
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility