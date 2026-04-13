Nincsenek akadályok a forint előtt, a betonfalon is átmegy

Hétfő reggel 367,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 1,9%-os erősödést jelentett a péntek esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. A jelek szerint a befektetők pozitívan fogadták a vasárnapi parlamenti választások eredményét, melyen a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben. Lesznek még komoly kihívások az új kormány előtt, ugyanakkor a piacok megelőlegezik a bizalmat és piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak a Magyar Péter vezette kabinettől. A választás előtt már lehetett számítani hasonló kimenetelre, viszont a Tisza győzelme még a vártnál is sokkal nagyobb volt.

Utoljára 2022 februárjában volt a mostaninál erősebb a forint az ukrajnai háború kitörése előtt.



A dollár-forint árfolyamban is hasonló látszik: a mostani 314,6-os szint több mint négy éve a legalacsonyabb.

A következő napok-hetek kérdése az lehet, meddig tart ki a forint menetelése, ez a belpolitikai hírek mellett a nemzetközi hangulattól is függhet. Jelenleg ugyanis az inkább a magyar deviza ellen hat, mivel a hétvégén kudarcba fulladtak az amerikai-iráni béketárgyalások, ami az olaj erőteljes drágulását hozta hétfő reggelre. Ezzel párhuzamosan az euró-dollár 0,3%-kal süllyedt 1,1688-ig. A dollár erősödése pedig általában rossz hír a forint és a többi feltörekvő piaci deviza számára, most azonban a választási eredmény a jelek szerint elhalványítja ezt.

A régiós devizákkal szemben is szárnyal a forint, a lengyel zloty ellenében 2%-ot esett a jegyzés, ezzel több mint kétéves csúcson jár a forint, utoljára 2023 végén volt a mostaninál is erősebb.

