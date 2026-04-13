Nincsenek akadályok a forint előtt, a betonfalon is átmegy

313 alatt is járt a dollár-forint
A forint a dollárral szemben a 313-as szint alatt is járt.
A Capital Economics is további forinterősödést vár
Az egyértelmű eredményt kedvezően fogják fogadni a befektetők - írta hétfő hajnali kommentárjában a forint kapcsán a Capital Economics. Hozzáteszik, hogy a kormányváltás nagyrészt be volt már árazva, de további rally jöhet a magyar eszközöknél az új kormány várhatóan piacbarátabb gazdaságpolitikája és Európa-központúbb külpolitikája miatt. (Reuters)
Lassan 365-nél az euró-forint árfolyam, a jelenlegi 365,5-ös jegyzés 2,5%-kal alacsonyabb a péntekinél. vagyis a jelek szerint nincs megállás a száguldásban a választási eredményeket követően.
Megy tovább a forint
Nincs megállás a forint számára, már 366,4-nél jár az euró jegyzése, ami 2,3%-os forinterősödést jelent. A dollár jelenleg 313,35 forintba kerül.
Még egy hajszálnyit tudott menni a forint
Sok változás nincs a devizapiacon, egy kicsit még tovább tudott menni a forint, most 367,3 körül jár az euró jegyzése, ami 2%-kal marad el a péntekitől.
Hatalmas ugrással reagált a forint a választási eredményre
Hétfő reggel 367,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 1,9%-os erősödést jelentett a péntek esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. A jelek szerint a befektetők pozitívan fogadták a vasárnapi parlamenti választások eredményét, melyen a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett a parlamentben. Lesznek még komoly kihívások az új kormány előtt, ugyanakkor a piacok megelőlegezik a bizalmat és piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak a Magyar Péter vezette kabinettől. A választás előtt már lehetett számítani hasonló kimenetelre, viszont a Tisza győzelme még a vártnál is sokkal nagyobb volt.
Utoljára 2022 februárjában volt a mostaninál erősebb a forint az ukrajnai háború kitörése előtt.
A dollár-forint árfolyamban is hasonló látszik: a mostani 314,6-os szint több mint négy éve a legalacsonyabb.
A következő napok-hetek kérdése az lehet, meddig tart ki a forint menetelése, ez a belpolitikai hírek mellett a nemzetközi hangulattól is függhet. Jelenleg ugyanis az inkább a magyar deviza ellen hat, mivel a hétvégén kudarcba fulladtak az amerikai-iráni béketárgyalások, ami az olaj erőteljes drágulását hozta hétfő reggelre. Ezzel párhuzamosan az euró-dollár 0,3%-kal süllyedt 1,1688-ig. A dollár erősödése pedig általában rossz hír a forint és a többi feltörekvő piaci deviza számára, most azonban a választási eredmény a jelek szerint elhalványítja ezt.
A régiós devizákkal szemben is szárnyal a forint, a lengyel zloty ellenében 2%-ot esett a jegyzés, ezzel több mint kétéves csúcson jár a forint, utoljára 2023 végén volt a mostaninál is erősebb.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült, miket vallanak be az emberek a chatbotoknak – Drasztikus lépésre szánták el magukat a fejlesztők
Új funkció bevezetésén dolgoznak.
Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét
A Tisza-győzelem a számok tükrében.
Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?
Itt vannak a kritikus pontok.
Elszakadt a cérna Trumpnál: példátlan módon esett neki Leó pápának, felháborodott a katolikus világ
Még Hitler sem ütött meg ilyen hangot a katolikus egyházfővel.
Robert Fico meglepő üzenetet küldött Magyar Péternek
Szoros együttműködést ajánlott fel az új magyar kormánynak.
Reagált Oroszország a Tisza Párt választási győzelmére
Megjött a kommentár a Kremlből.
Bejelentette Donald Trump: megindulnak az amerikai hadihajók, pár óra és jön a teljes blokád
Megvan a konkrét időpont.
Megszólalt Barack Obama a magyar választásról: ez a demokrácia győzelme
Hamarabb reagált, mint Trump.
TISZA 2/3: megmarad a 3%-os hitel, hogyan változhat a piaci lakáshitelkamat?
Kétharmados, rendkívül erős győzelmet ért el a Tisza a 2026-os választásokon. Gyökeres változások következhetnek Magyarországon, melyek közül most a támogatott hitelezés, valamint a piaci
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Checklist hétfő reggel: Madár Istvánnal értékeljük a választás eredményét
A Tisza-győzelem a számok tükrében.
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!