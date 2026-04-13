Új világ jön a forint számára a Tisza győzelmével

Mi lesz a forinttal? Gyengülni fog. Az esetek döntő többségében ennyire egyszerű volt az életem az elmúlt 15 évben, amikor a forint várható teljesítményéről kérdeztek a barátaim. Most azonban a képlet alapjaiban változott meg.

Ritkán látni olyan helyzetet, hogy egy ellenzéki párt felemelkedésére és programjára erősödik egy ország devizája. Magyarországon mégis ez történt az elmúlt hónapokban. A piac egyre inkább elhitte, hogy kurzusváltás lesz: véget ér a feldolgozóipari kivitel versenyképességét folyamatos leértékeléssel biztosító (összeszerelő-üzem alapú export), önálló monetáris politika értékeit hangsúlyozó (euróellenes), konfrontatív politikai irányvonal.

A Tisza kétharmados győzelmével pedig már nemcsak halvány remény, hanem a befektetők számára egyre inkább realitás, hogy a forint tartós leértékelésére épülő (vagy azt eredményező) gazdaságpolitikai kurzus helyett új megközelítés várható.

A forint tehát már az elmúlt hónapokban is erősödött, és most kapaszkodik tovább. Ma már négyéves forintcsúcsról beszélhetünk.

A blue chipek felfelé tartanak a választás másnapján, miután piackonform kormányt áraznak a befektetők.

A magyar államkötvények hozama nagyot esett, az államadósság finanszírozása egyetlen pillanat alatt sokkal olcsóbbá vált, így az adósság fenntarthatóságának kérdése máris jobban néz ki. Másfél éve nem volt olyan olcsó a finanszírozás, mint most, pedig nagy az ellenszél: a globális gazdasági bizonytalanság éppen ezzel ellentétes irányba viszi a felzárkózó piacokat.

A Tisza még át sem vette a hatalmat, de a bizalmat a piac már megelőlegezte. S bár hatalmas munka áll az új kormány előtt, elég csak a költségvetési problémákra vagy az intézményi környezetre gondolni, mégis sokkal kevésbé tűnik úgy, hogy ég a ház, mint tegnap. A hétfőn látott pénzpiaci stabilitás megnyugvással töltheti el az új kormányt, és könnyen lehet, hogy a hitelminősítő intézetek – akik már a bóvli szélére minősítették le az országot – jóval nagyobb eséllyel lesznek türelmesek Magyarországgal szemben. Ha a piac nem aggódik, ők miért tegyék?