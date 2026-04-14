Az EKB elnöke megszólalt Magyar Péterék euróbevezetési terveiről

Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde szerint Magyar Péter választási győzelme új lehetőségeket nyithat Magyarország számára az euróövezethez való csatlakozás felé, ugyanakkor a folyamat hosszú és összetett konvergenciát igényel.

Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde a Bloomberg Tv-nek nyilatkozva pozitívan értékelte Magyar Péter elsöprő választási győzelmét, amely kétharmados többséget biztosít számára.

Lagarde szerint ez a felhatalmazás lehetőséget teremt arra, hogy az új kormány mélyreható reformokat hajtson végre, eltávolítsa a gazdasági növekedés és a kormányzás integritása előtt álló akadályokat.

Az EKB elnöke hangsúlyozta, hogy Magyarország az európai közösség szerves része, és üdvözölte a leendő miniszterelnök azon szándékát, hogy az ország csatlakozzon az euróövezethez. Mint elmondta, az euró bevezetése természetes lépés az Európai Unió tagállamai számára, jelenleg is 21 ország használja a közös valutát. Amennyiben Magyarország sikeresen végigmegy a szükséges integrációs és konvergenciafolyamaton, az jelentős eredmény lenne, összhangban az Európai Unió alapítóinak eredeti elképzeléseivel.

Lagarde ugyanakkor rámutatott, hogy az euró bevezetése időigényes folyamat. A konvergencia eléréséhez számos gazdasági és jogi reform szükséges, beleértve például az igazságügyi rendszer átalakítását is.

Ez az alkalmazkodási időszak általában legalább kettő, vagy némileg több évet vesz igénybe,

mivel az országoknak számos gazdasági mutatóban és szabályozási keretben kell összehangolódniuk az euróövezet normáival.

Arra a kérdésre, hogy a bevezetésről való tárgyalások elindulhatnak-e még az ő mandátuma alatt, Lagarde úgy válaszolt: ehhez meg kellene hosszabbítani a megbízatását, ami nem lehetséges. (Az EKB jelenlegi elnöke 2027 őszéig tölti be a pozícióját.)

Mindazonáltal örömét fejezte ki amiatt, hogy Magyar Péter nyitott és pozitív hozzáállással közelít az euró bevezetésének kérdéséhez, ami hosszú idő után új irányt jelezhet Magyarország gazdaságpolitikájában.

