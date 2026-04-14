Az EKB elnöke megszólalt Magyar Péterék euróbevezetési terveiről

Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde a Bloomberg Tv-nek nyilatkozva pozitívan értékelte Magyar Péter elsöprő választási győzelmét, amely kétharmados többséget biztosít számára.
Lagarde szerint ez a felhatalmazás lehetőséget teremt arra, hogy az új kormány mélyreható reformokat hajtson végre, eltávolítsa a gazdasági növekedés és a kormányzás integritása előtt álló akadályokat.
Az EKB elnöke hangsúlyozta, hogy Magyarország az európai közösség szerves része, és üdvözölte a leendő miniszterelnök azon szándékát, hogy az ország csatlakozzon az euróövezethez. Mint elmondta, az euró bevezetése természetes lépés az Európai Unió tagállamai számára, jelenleg is 21 ország használja a közös valutát. Amennyiben Magyarország sikeresen végigmegy a szükséges integrációs és konvergenciafolyamaton, az jelentős eredmény lenne, összhangban az Európai Unió alapítóinak eredeti elképzeléseivel.
Lagarde ugyanakkor rámutatott, hogy az euró bevezetése időigényes folyamat. A konvergencia eléréséhez számos gazdasági és jogi reform szükséges, beleértve például az igazságügyi rendszer átalakítását is.
Ez az alkalmazkodási időszak általában legalább kettő, vagy némileg több évet vesz igénybe,
mivel az országoknak számos gazdasági mutatóban és szabályozási keretben kell összehangolódniuk az euróövezet normáival.
Arra a kérdésre, hogy a bevezetésről való tárgyalások elindulhatnak-e még az ő mandátuma alatt, Lagarde úgy válaszolt: ehhez meg kellene hosszabbítani a megbízatását, ami nem lehetséges. (Az EKB jelenlegi elnöke 2027 őszéig tölti be a pozícióját.)
Mindazonáltal örömét fejezte ki amiatt, hogy Magyar Péter nyitott és pozitív hozzáállással közelít az euró bevezetésének kérdéséhez, ami hosszú idő után új irányt jelezhet Magyarország gazdaságpolitikájában.
Címlapkép forrása: EU
Átvették az uralmat a magyar fiatalok, egyre merészebb hitelfelvételekbe vág bele a lakosság
Mégis mi folyik a magyar lakáshitelpiacon?
Kimondta az ukrán kormányzó: hajszálon múlt a pusztító katasztrófa, hatalmas árvíz fenyegetett Ukrajnában
Siklóbombáztak az oroszok.
Ez a magyar részvény lehet a Tisza Párt győzelmének következő nagy nyertese
Nem csak a blue chipekben van fantázia.
Vallottak arról, mennyi benzin maradt még Magyarországon – itt vannak a friss adatok
Új számokat közölt a Szövetség.
Már megindult a tárgyalás Ursula von der Leyen és Magyar Péter között
Nagyon gyorsan hazakerülhetnek az uniós források az ígéretek szerint.
Magyar Péter bejelentette: sajtótájékoztatót tart, miután találkozott Sulyok Tamással
10 órakor megy a Sándor-palotába.
Brutális mennyiségű pénz zúdulhat Magyarországra Magyar Péter győzelme után – beindultak a befektetők
Sokan lettek nagyon optimisták, hogy távozik a hatalomból Orbán Viktor 16 év után.
Megszólalt az IMF Magyarországról: nehezen lesz ebből 2 százalékos növekedés
Romló növekedés és külső egyensúly, magasabb infláció jöhet.
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket − A HOLD elemzői az új helyzetről
Befektetési stratégiák választás utánra.
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.