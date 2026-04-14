Választás után: meddig tart a forint lendülete?

A választásra reagálva hatalmasat erősödött a forint: míg péntek este még 374 forint körül járt az euróárfolyam, jelenleg már a 363-aa szintet közelíti a jegyzés.

A reakcióban az látszik, hogy a befektetők pozitívan értékelték a Tisza-győzelmét, hiszen ez a várakozások szerint lehetőséget nyit majd a jelenleg zárolt uniós források feloldására és az euró bevezetésére, sőt, egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára is.

Magyar Péter tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy ezeket fontos céloknak tartja, az uniós források "hazahozatalához" szükséges konkrét lépésekről beszélt. Az eurózónához való csatlakozásról elmondta, hogy az ehhez szükséges maastrichti kritériumok (amelyek a költségvetési deficitre, államadósságra, inflációra vonatkoznak) a magyarok érdekét is szolgálják, hiszen a teljesítésük számunkra is kiszámíthatóbb környezetet jelentenek. A csatlakozásra nem tűzött ki konkrét dátumot, mivel elmondása szerint előbb szeretne képet kapni a büdzsé valós helyzetéről, de 2030-31-et reálisként említette. Emellett a piac pozitívan értékelte azt is, hogy arról beszélt, Varga Mihály jegybankelnökkel hajlandó a Tisza-kormány együttműködni, miután úgy látja, hogy Varga a pozíciójának megfelelő munkát végez.

A forint további pályáját a hazai hírek mellett az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények is befolyásolhatják.

Jelenleg tűzszünet van érvényben, azonban a fegyvernyugvás meglehetősen törékeny, és az erről szóló hírek folyamatosan világszerte mozgatják a piacokat.

