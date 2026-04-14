Választás után: meddig tart a forint lendülete?

Tart a menetelés
Tovább erősödik a hazai fizetőeszköz, jelenleg
- egy euróért 362,4 forintot kell adni,
- míg egy dollár már csak 307,5 forintba kerül.
Választás után: nagyot erősödött a forint, de hogyan tovább?
A választásra reagálva hatalmasat erősödött a forint: míg péntek este még 374 forint körül járt az euróárfolyam, jelenleg már a 363-aa szintet közelíti a jegyzés.
A reakcióban az látszik, hogy a befektetők pozitívan értékelték a Tisza-győzelmét, hiszen ez a várakozások szerint lehetőséget nyit majd a jelenleg zárolt uniós források feloldására és az euró bevezetésére, sőt, egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára is.
Magyar Péter tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy ezeket fontos céloknak tartja, az uniós források "hazahozatalához" szükséges konkrét lépésekről beszélt. Az eurózónához való csatlakozásról elmondta, hogy az ehhez szükséges maastrichti kritériumok (amelyek a költségvetési deficitre, államadósságra, inflációra vonatkoznak) a magyarok érdekét is szolgálják, hiszen a teljesítésük számunkra is kiszámíthatóbb környezetet jelentenek. A csatlakozásra nem tűzött ki konkrét dátumot, mivel elmondása szerint előbb szeretne képet kapni a büdzsé valós helyzetéről, de 2030-31-et reálisként említette. Emellett a piac pozitívan értékelte azt is, hogy arról beszélt, Varga Mihály jegybankelnökkel hajlandó a Tisza-kormány együttműködni, miután úgy látja, hogy Varga a pozíciójának megfelelő munkát végez.
A forint további pályáját a hazai hírek mellett az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények is befolyásolhatják.
Jelenleg tűzszünet van érvényben, azonban a fegyvernyugvás meglehetősen törékeny, és az erről szóló hírek folyamatosan világszerte mozgatják a piacokat.
Magyar Péter megszólalt, újra erősödik a forint
A kedvezőtlen nemzetközi hírek ellenére jókora erősödéssel kezdett a forint hétfő reggelre, a magyar deviza több mint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben. A befektetők pozitívan fogadták a Tisza Párt kétharmados győzelmét a vasárnapi parlamenti választáson, mivel az eddiginél piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól. Újabb erősödés akkor indult, amikor Magyar Péter arról beszélt a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy együttműködne az új kormány Varga Mihály jegybankelnökkel.
Meglépi a két fegyvergyártó óriás: olyan fegyverprogram indul, ami teljesen átírhatja a kontinens védelmét
Ukrajnában már bizonyított.
Beszállítói függés: rengeteg magyar vállalat ügyvezetője ülhet időzített bombán úgy, hogy nem is tud róla
Szabó Mátét, az evoCRM üzletfejlesztési vezetőjét kérdeztük.
Kiderült, ki vásárolta meg az elhíresült intézmény egykori ingatlanát Óbudán
Az ingatlanegyüttest márciusban árverezte el az állami MNV Zrt.
A sztárgyógyszercég összeáll az OpenAI-jal, új készítményeket fejleszthet a mesterséges intelligencia
Stratégiai partnerséget kötöttek.
Lengeti a vörös zászlót a világszervezet az Európai Bizottságnál – ebből a tervből nagy baj lesz!
Súlyos veszélyt hordoz a doktrínaváltás, amit Brüsszel elkezdett.
Szivárognak a titkos dokumentumok: hirtelen óriási uniós pénzosztásra készül Brüsszel
Beérett a nyugati nagyhatalmak lobbija.
Bődületes célár érkezett az OTP-re, ez az új rekord!
Van még potenciál a részvényekben.
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.