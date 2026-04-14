LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Választás után: nagyot erősödött a forint, de hogyan tovább?
Választás után: nagyot erősödött a forint, de hogyan tovább?

Hétfőn jókorát erősödött a forint, a Tisza kétharmados győzelmének híre és Magyar Péter Varga Mihállyal való együttműködésről szóló nyilatkozata négyéves csúcsra repítette a hazai fizetőeszközt. A kérdés az, hogy a nagy erősödés után és az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanságok közepette folytatódhat-e még a forint menetelése.
A választásra reagálva hatalmasat erősödött a forint: míg péntek este még 374 forint körül járt az euróárfolyam, jelenleg már a 363-aa szintet közelíti a jegyzés.

A reakcióban az látszik, hogy a befektetők pozitívan értékelték a Tisza-győzelmét, hiszen ez a várakozások szerint lehetőséget nyit majd a jelenleg zárolt uniós források feloldására és az euró bevezetésére, sőt, egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára is.

Magyar Péter tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy ezeket fontos céloknak tartja, az uniós források "hazahozatalához" szükséges konkrét lépésekről beszélt. Az eurózónához való csatlakozásról elmondta, hogy az ehhez szükséges maastrichti kritériumok (amelyek a költségvetési deficitre, államadósságra, inflációra vonatkoznak) a magyarok érdekét is szolgálják, hiszen a teljesítésük számunkra is kiszámíthatóbb környezetet jelentenek. A csatlakozásra nem tűzött ki konkrét dátumot, mivel elmondása szerint előbb szeretne képet kapni a büdzsé valós helyzetéről, de 2030-31-et reálisként említette. Emellett a piac pozitívan értékelte azt is, hogy arról beszélt, Varga Mihály jegybankelnökkel hajlandó a Tisza-kormány együttműködni, miután úgy látja, hogy Varga a pozíciójának megfelelő munkát végez.

A forint további pályáját a hazai hírek mellett az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények is befolyásolhatják.

Jelenleg tűzszünet van érvényben, azonban a fegyvernyugvás meglehetősen törékeny, és az erről szóló hírek folyamatosan világszerte mozgatják a piacokat.

Magyar Péter fontos üzenetet küldött a befektetőknek

Hosszú ideje először van tétje a választásnak Magyarországon - Mi lesz a forinttal ?

Megüzente a hitelminősítő, mit vár el az új Tisza-kormánytól

Itt a tíz legnagyobb gazdasági kihívás a Tisza-kormány számára!

Bruegel Intézet: A Fidesz olyan rossz állapotban hagyja az országot, hogy a Tiszának nehéz dolga lesz

Már május elején kormányt alakítana a Tisza Párt – élőben beszél Magyar Péter

Magyar Péter megszólalt, újra erősödik a forint

A kedvezőtlen nemzetközi hírek ellenére jókora erősödéssel kezdett a forint hétfő reggelre, a magyar deviza több mint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben. A befektetők pozitívan fogadták a Tisza Párt kétharmados győzelmét a vasárnapi parlamenti választáson, mivel az eddiginél piacbarátabb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól. Újabb erősödés akkor indult, amikor Magyar Péter arról beszélt a nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy együttműködne az új kormány Varga Mihály jegybankelnökkel.

