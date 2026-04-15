LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.52%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Fontos bejelentés érkezik a választások után, a forint pedig megy tovább
Deviza

Portfolio
A választást követő harmadik kereskedési nap elején is kitart a forint ereje, kora reggel a 364-es szint környékén kereskednek az euróval. Ez továbbra is bő négy éve nem látott forinterőt jelent. A következő napokban várhatóan egyre inkább visszaszivárognak a hazai devizapiacra is a zűrzavaros geopolitikai hírek, és így a további erősödés egyre nagyobb akadályokba ütközhet.
Megosztás

Erősödik tovább a forint

Az euróval szembeni jegyzések már a 363-as szint alatt is jártak.

A dollár ellenében ismét a 307-es szintet célozza a hazai fizetőeszköz.

Megosztás

Magyar Péter: megtartjuk a rezsicsökkentést, és kiterjesztjük

Magyar Péter - az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke - a Kossuth Rádióban fél nyolc után pár perccel, majd az M1 csatornán 8:10-től ad élő interjút, a beszélgetések fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.

Megosztás

Választás 2026: Magyar Péter fontos üzeneteket mondott - Sulyok Tamással találkozik hamarosan

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút ad a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Megosztás

Kirobbanó erőben a forint

A választást követő harmadik kereskedési nap elején is kitart a forint ereje, kora reggel a 364-es szint környékén kereskednek az euróval. Ez továbbra is bő négy éve nem látott forinterőt jelent. A következő napokban várhatóan egyre inkább visszaszivárognak a hazai devizapiacra is a zűrzavaros geopolitikai hírek, és így a további erősödés egyre nagyobb akadályokba ütközhet.

Mivel az elmúlt 10 kereskedési napban a dollár gyengült az euróval szemben (1,15-ről 1,18-ig szaladt az EURUSD kurzus), ezért a forint a dollárral szemben még látványosabbat erősödött, 308-309 között jár az árfolyam.

Emlékeztetőül: bő egy hónapja, az iráni háború legfeszültebb pillanataiban jártunk 346 környékén is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Megosztás

Közel két évtizedes trendvonalhoz ért a forint a Tisza Párt elsöprő győzelme után, rezsimváltás jöhet az árfolyamban

Hazai és külföldi befektetők mind egyetértenek abban, hogy a vasárnapi választások után új időszámítás kezdődhet Magyarországon, amiben nemcsak a gazdaság, de a forint helyzete is gyökeresen megváltozhat. A magyar fizetőeszköz árfolyama már 2025 tavasza óta komoly erősödésben van, a vasárnapi választások után viszont akár hosszú évek óta nem látott távlatok is megnyílhatnak a forint előtt.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility