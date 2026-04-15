Fontos bejelentés érkezik a választások után, addig is rángatják a forintot

A választást követő harmadik kereskedési nap elején is kitart a forint ereje, kora reggel a 364-es szint környékén kereskednek az euróval. Ez továbbra is bő négy éve nem látott forinterőt jelent. A következő napokban várhatóan egyre inkább visszaszivárognak a hazai devizapiacra is a zűrzavaros geopolitikai hírek, és így a további erősödés egyre nagyobb akadályokba ütközhet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mivel az elmúlt 10 kereskedési napban a dollár gyengült az euróval szemben (1,15-ről 1,18-ig szaladt az EURUSD kurzus), ezért a forint a dollárral szemben még látványosabbat erősödött, 308-309 között jár az árfolyam.

Emlékeztetőül: bő egy hónapja, az iráni háború legfeszültebb pillanataiban jártunk 346 környékén is.

Címlapkép forrása: Shutterstock