Fontos bejelentés érkezik a választások után, addig is rángatják a forintot

363 felett az euró
A reggeli kisebb erősödés után visszahúzták a forint euróval szembeni árfolyamát.
Erősödik tovább a forint
Az euróval szembeni jegyzések már a 363-as szint alatt is jártak.
A dollár ellenében ismét a 307-es szintet célozza a hazai fizetőeszköz.
Magyar Péter: megtartjuk a rezsicsökkentést, és kiterjesztjük
Magyar Péter - az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke - a Kossuth Rádióban fél nyolc után pár perccel, majd az M1 csatornán 8:10-től ad élő interjút, a beszélgetések fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Választás 2026: Magyar Péter fontos üzeneteket mondott - Sulyok Tamással találkozik hamarosan
Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút ad a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.
Kirobbanó erőben a forint
A választást követő harmadik kereskedési nap elején is kitart a forint ereje, kora reggel a 364-es szint környékén kereskednek az euróval. Ez továbbra is bő négy éve nem látott forinterőt jelent. A következő napokban várhatóan egyre inkább visszaszivárognak a hazai devizapiacra is a zűrzavaros geopolitikai hírek, és így a további erősödés egyre nagyobb akadályokba ütközhet.
Mivel az elmúlt 10 kereskedési napban a dollár gyengült az euróval szemben (1,15-ről 1,18-ig szaladt az EURUSD kurzus), ezért a forint a dollárral szemben még látványosabbat erősödött, 308-309 között jár az árfolyam.
Emlékeztetőül: bő egy hónapja, az iráni háború legfeszültebb pillanataiban jártunk 346 környékén is.
Közel két évtizedes trendvonalhoz ért a forint a Tisza Párt elsöprő győzelme után, rezsimváltás jöhet az árfolyamban
Hazai és külföldi befektetők mind egyetértenek abban, hogy a vasárnapi választások után új időszámítás kezdődhet Magyarországon, amiben nemcsak a gazdaság, de a forint helyzete is gyökeresen megváltozhat. A magyar fizetőeszköz árfolyama már 2025 tavasza óta komoly erősödésben van, a vasárnapi választások után viszont akár hosszú évek óta nem látott távlatok is megnyílhatnak a forint előtt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
