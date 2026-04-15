Gyengül a forint, 365-nél az euró

Az elmúlt lassan 3 nap látványos erősödéséből minimális mértékben adott eddig vissza a forint. Az euróval szembeni jegyzések a 365-ös szintig emelkedtek vissza.

A jegyzések mélypontja kedd reggel volt a 362-es szint alatt, azóta tehát 3 egységet emelkedett vissza a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szembeni árfolyam bő két egységgel került feljebb a szerdai kereskedésben.

A forint korrekciója tetten érhető a lengyel zloty ellenében is.