Hivatalos: Magyar Péter kormányt alakíthat - Mit csinál a forint?

364 felett az euró
Az elmúlt órákban mérsékelten gyengült a forint, az euróval szembeni jegyzések a 364-es szint fölé kerültek.
Kiderült, hogyan szabadítaná ki Magyar Péter a befagyott uniós forrásokat – már csütörtökön jöhet a tárgyalás
Magyar Péter leendő miniszterelnök szerdán a Sándor-palota előtt beszélt a befagyasztott uniós források felhasználásáról, miután egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. A Tisza Párt elnöke már kétszer is beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, hogy milyen feltételeket kell Magyarországnak teljesítenie. Sajtóhírek szerint már csütörtökön Budapestre érkezik egy magas rangú tisztviselőkből álló uniós delegáció a tárgyalások megkezdésére.
Megszólalt Magyar Péter az államfőtől távozva
A forint egyelőre nem reagált érdemben arra, hogy Magyar Péter már egyeztetett Sulyok Tamás államfővel a kormányalakításról, valamint a Tisza Párt elnöke kérte, hogy mondjon le a posztjáról. Az euróval szemben a forint újra 363,7-nél jár, enyhén erősödve.
364-ig gyengült a forint
Minimális mozgásokat látunk szerdán a forintnál, de az euróárfolyam már 364-ig ment fel, amikor a megválasztott miniszterelnök, Magyar Péter a Sándor-palotában Sulyok Tamás államfővel egyeztet a kormányalakításról.
363 felett az euró
A reggeli kisebb erősödés után visszahúzták a forint euróval szembeni árfolyamát.
Erősödik tovább a forint
Az euróval szembeni jegyzések már a 363-as szint alatt is jártak.
A dollár ellenében ismét a 307-es szintet célozza a hazai fizetőeszköz.
Magyar Péter: megtartjuk a rezsicsökkentést, és kiterjesztjük
Magyar Péter - az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke - a Kossuth Rádióban fél nyolc után pár perccel, majd az M1 csatornán 8:10-től ad élő interjút, a beszélgetések fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Választás 2026: Magyar Péter fontos üzeneteket mondott - Sulyok Tamással találkozik hamarosan
Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút ad a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.
Kirobbanó erőben a forint
A választást követő harmadik kereskedési nap elején is kitart a forint ereje, kora reggel a 364-es szint környékén kereskednek az euróval. Ez továbbra is bő négy éve nem látott forinterőt jelent. A következő napokban várhatóan egyre inkább visszaszivárognak a hazai devizapiacra is a zűrzavaros geopolitikai hírek, és így a további erősödés egyre nagyobb akadályokba ütközhet.
Mivel az elmúlt 10 kereskedési napban a dollár gyengült az euróval szemben (1,15-ről 1,18-ig szaladt az EURUSD kurzus), ezért a forint a dollárral szemben még látványosabbat erősödött, 308-309 között jár az árfolyam.
Emlékeztetőül: bő egy hónapja, az iráni háború legfeszültebb pillanataiban jártunk 346 környékén is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Közel két évtizedes trendvonalhoz ért a forint a Tisza Párt elsöprő győzelme után, rezsimváltás jöhet az árfolyamban
Hazai és külföldi befektetők mind egyetértenek abban, hogy a vasárnapi választások után új időszámítás kezdődhet Magyarországon, amiben nemcsak a gazdaság, de a forint helyzete is gyökeresen megváltozhat. A magyar fizetőeszköz árfolyama már 2025 tavasza óta komoly erősödésben van, a vasárnapi választások után viszont akár hosszú évek óta nem látott távlatok is megnyílhatnak a forint előtt.
