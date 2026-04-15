LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.81%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Zsiday Viktor: a forint mostantól euró
Deviza

Zsiday Viktor: a forint mostantól euró

Portfolio
Zsiday Viktor befektetési szakember legfrissebb blogbejegyzésében arról írt, hogy miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak, miért erősödik ennyire a forint.

A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van. Ez a várakozás pedig az, hogy Magyarország belátható időn belül belép ez euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint - fogalmaz a korábbi portfóliómenedzser, aki emlékeztet arra is: a korábbi csatlakozások során a hazai deviza jellemzően stabil volt vagy felértékelődött a csatlakozás előtt, ezért

ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe, akkor a forint mostantól euró.

Zsiday Viktor
Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap, portfóliókezelő
1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző poz
Tovább

Olyan euró, aminek nem 2% a kamata, hanem több, mint 6% - részletezi.

Zsiday Viktor pénteken lesz a Portfolio Checklist podcastadásának vendége.

Arra a kérdésre is válaszol, hogy miért lesz a forintból euró idehaza.

  • Egyrészt van lakossági támogatottsága,
  • másrészt van rá politika igény,
  • harmadrészt van hozzá képesség.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon az euró támogatottsága a legnagyobb a közép-kelet-európai országok között. A hazai nézőpont inkább az, hogy állandóan gyengül és inflációt okoz: kifosztanak vele. Ezért szeretné a lakosság valami stabilabbra cserélni. A magyar gazdaságpolitika visszaélt a saját devizából adódó lehetőségekkel, állandóan leértékelte, és ennek következménye, hogy a magyarok egyre kevésbé kérnek belőle.

zsiday viktor

Másrészt Magyarország EU-ból való kisodródása után szükségessé vált megerősíteni az európai integrációba vetett hitet, ezért is tűzte a Tisza Párt zászlajára az euróbevezetést - írta.

Úgy véli a profi befektető:

az európaiság megerősítésének fontos mérföldköve az euróbevezetés, ezért van politikai szándék tehát erre.

A szakember szerint tehát az eurót idehaza is be lehet vezetni,

nem azonnal, de 5-7 éves időtávon belül igen.

A piacok azonban megelőlegezik a bizalmat, egy 2031-es bevezetés esetén már valószínűleg 2028/29-re az eurós kamatszintek közelébe esne a magyar állampapírhozam, ami éves sok száz milliárd forintos megtakarítást jelentene a magyar államnak (azaz minden egyes adófizetőnek: nekünk!), és egyben azt is jelenti, hogy aki most vesz még magas (6% körüli) kamatszinttel hosszabb, 10-20 éves magyar forintos állampapírt, az nagyot nyerhet - vezeti le.

A fentiek okozzák a nagy tőkebeáramlást a magyar piacra, ami a forint és állampapírok felértékelődését okozza - írta Zsiday Viktor, aki szerint ezzel szemben áll két jelentős kockázat. 

Egyrészt a jelenlegi olajválság beláthatatlan, kedvezőtlen esetben óriási világpiaci olaj- és gázáremelkedést okozhat, ami nagyon súlyosan érintené Magyarország gazdaságát – akkor is, ha tovább jön az orosz olaj és gáz! A másik: a világban egyre elégedetlenebbek a kötvénybefektetők az államok folyamatos eladósodásával, és könnyen lehet, hogy valamikor fellázadnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Trump megszólalt Orbán Viktor vereségéről, meglepően nyilatkozott Magyar Péterről
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás után: meddig tart a forint lendülete?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility