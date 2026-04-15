Zsiday Viktor: a forint mostantól euró

Zsiday Viktor befektetési szakember legfrissebb blogbejegyzésében arról írt, hogy miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak, miért erősödik ennyire a forint.

A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van. Ez a várakozás pedig az, hogy Magyarország belátható időn belül belép ez euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint - fogalmaz a korábbi portfóliómenedzser, aki emlékeztet arra is: a korábbi csatlakozások során a hazai deviza jellemzően stabil volt vagy felértékelődött a csatlakozás előtt, ezért

ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe, akkor a forint mostantól euró.

Zsiday Viktor Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap, portfóliókezelő

Olyan euró, aminek nem 2% a kamata, hanem több, mint 6% - részletezi.

Arra a kérdésre is válaszol, hogy miért lesz a forintból euró idehaza.

Egyrészt van lakossági támogatottsága,

másrészt van rá politika igény,

harmadrészt van hozzá képesség.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon az euró támogatottsága a legnagyobb a közép-kelet-európai országok között. A hazai nézőpont inkább az, hogy állandóan gyengül és inflációt okoz: kifosztanak vele. Ezért szeretné a lakosság valami stabilabbra cserélni. A magyar gazdaságpolitika visszaélt a saját devizából adódó lehetőségekkel, állandóan leértékelte, és ennek következménye, hogy a magyarok egyre kevésbé kérnek belőle.

Másrészt Magyarország EU-ból való kisodródása után szükségessé vált megerősíteni az európai integrációba vetett hitet, ezért is tűzte a Tisza Párt zászlajára az euróbevezetést - írta.

Úgy véli a profi befektető:

az európaiság megerősítésének fontos mérföldköve az euróbevezetés, ezért van politikai szándék tehát erre.

A szakember szerint tehát az eurót idehaza is be lehet vezetni,

nem azonnal, de 5-7 éves időtávon belül igen.

A piacok azonban megelőlegezik a bizalmat, egy 2031-es bevezetés esetén már valószínűleg 2028/29-re az eurós kamatszintek közelébe esne a magyar állampapírhozam, ami éves sok száz milliárd forintos megtakarítást jelentene a magyar államnak (azaz minden egyes adófizetőnek: nekünk!), és egyben azt is jelenti, hogy aki most vesz még magas (6% körüli) kamatszinttel hosszabb, 10-20 éves magyar forintos állampapírt, az nagyot nyerhet - vezeti le.

A fentiek okozzák a nagy tőkebeáramlást a magyar piacra, ami a forint és állampapírok felértékelődését okozza - írta Zsiday Viktor, aki szerint ezzel szemben áll két jelentős kockázat.

Egyrészt a jelenlegi olajválság beláthatatlan, kedvezőtlen esetben óriási világpiaci olaj- és gázáremelkedést okozhat, ami nagyon súlyosan érintené Magyarország gazdaságát – akkor is, ha tovább jön az orosz olaj és gáz! A másik: a világban egyre elégedetlenebbek a kötvénybefektetők az államok folyamatos eladósodásával, és könnyen lehet, hogy valamikor fellázadnak.

