Zsiday Viktor: a forint mostantól euró

A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van. Ez a várakozás pedig az, hogy Magyarország belátható időn belül belép ez euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint - fogalmaz a korábbi portfóliómenedzser, aki emlékeztet arra is: a korábbi csatlakozások során a hazai deviza jellemzően stabil volt vagy felértékelődött a csatlakozás előtt, ezért
ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe, akkor a forint mostantól euró.
Olyan euró, aminek nem 2% a kamata, hanem több, mint 6% - részletezi.
Arra a kérdésre is válaszol, hogy miért lesz a forintból euró idehaza.
- Egyrészt van lakossági támogatottsága,
- másrészt van rá politika igény,
- harmadrészt van hozzá képesség.
Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon az euró támogatottsága a legnagyobb a közép-kelet-európai országok között. A hazai nézőpont inkább az, hogy állandóan gyengül és inflációt okoz: kifosztanak vele. Ezért szeretné a lakosság valami stabilabbra cserélni. A magyar gazdaságpolitika visszaélt a saját devizából adódó lehetőségekkel, állandóan leértékelte, és ennek következménye, hogy a magyarok egyre kevésbé kérnek belőle.
Másrészt Magyarország EU-ból való kisodródása után szükségessé vált megerősíteni az európai integrációba vetett hitet, ezért is tűzte a Tisza Párt zászlajára az euróbevezetést - írta.
Úgy véli a profi befektető:
az európaiság megerősítésének fontos mérföldköve az euróbevezetés, ezért van politikai szándék tehát erre.
A szakember szerint tehát az eurót idehaza is be lehet vezetni,
nem azonnal, de 5-7 éves időtávon belül igen.
A piacok azonban megelőlegezik a bizalmat, egy 2031-es bevezetés esetén már valószínűleg 2028/29-re az eurós kamatszintek közelébe esne a magyar állampapírhozam, ami éves sok száz milliárd forintos megtakarítást jelentene a magyar államnak (azaz minden egyes adófizetőnek: nekünk!), és egyben azt is jelenti, hogy aki most vesz még magas (6% körüli) kamatszinttel hosszabb, 10-20 éves magyar forintos állampapírt, az nagyot nyerhet - vezeti le.
A fentiek okozzák a nagy tőkebeáramlást a magyar piacra, ami a forint és állampapírok felértékelődését okozza - írta Zsiday Viktor, aki szerint ezzel szemben áll két jelentős kockázat.
Egyrészt a jelenlegi olajválság beláthatatlan, kedvezőtlen esetben óriási világpiaci olaj- és gázáremelkedést okozhat, ami nagyon súlyosan érintené Magyarország gazdaságát – akkor is, ha tovább jön az orosz olaj és gáz! A másik: a világban egyre elégedetlenebbek a kötvénybefektetők az államok folyamatos eladósodásával, és könnyen lehet, hogy valamikor fellázadnak.
