Elhárult a legfőbb akadály, pár év alatt eljuthat Magyarország az euróbevezetés kapujába

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Tisza Párt kétharmados választási győzelmével ismét aktuális témává vált Magyarországon az euró bevezetése. A politikai akarat és a lakossági támogatás adott, az euróövezeti csatlakozásnak azonban kemény makrogazdasági feltételei is vannak, melyek közül jelenleg Magyarország semmit sem teljesít. Az euróbevezetés makrogazdasági kritériumai kiterjednek az árakra, az árfolyamra, a költségvetésre és a jogrendszerre, a nemzetközi tapasztalatok alapján azonban hiteles elköteleződés esetén a folyamat 3-5 év alatt lezajlódhat. Az euróbevezetési folyamat előnyei ráadásul már út közben jelentkeznek, a hiteles és stabil gazdaságpolitika ugyanis egyaránt javíthatja az államháztartás, a vállalatok és a lakosság helyzetét is.

A Tisza Párt kétharmados választási győzelme után a magyar gazdasági közbeszéd és a piaci folyamatok egyik központi kérdése lett az euró bevezetése. A választásokon győzelmet arató párt programjának - az Orbán-kormánnyal ellentétben - kiemelt eleme az európai monetáris unióhoz való csatlakozás, a forint és a hazai részvénypiac menetelése, valamint a kötvényhozamok csökkenése pedig azt mutatja, hogy az ígéret a külföldi befektetők számára is meggyőző volt. A Tisza Párt ráadásul láthatóan nem vesztegeti az idejét az euróbevezetéssel kapcsolatban, Varga Mihály jegybankelnök és Kármán András leendő pénzügyminiszter szerdai találkozója is arra utal, hogy az újdonsült kormánypárt igyekszik minél jobban és gyorsabban kihasználni a szándék pozitív hatásait.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a közös valuta bevezetése egy bonyolult és időigényes folyamat, amely tartósan fegyelmezett gazdaságpolitikát követel. Cikkünkben az euróbevezetés folyamatának hátterét és lehetséges időbeli lefutását mutatjuk be.

A legfontosabb elem, az akarat megvan

Hazánk 2004 óta tagja az Európai Uniónak, a vámunióhoz való csatlakozás pedig magába foglalta az integráció mélyítésének szándékát és a monetáris unióhoz való csatlakozást is. A 2008-2009-es pénzügyi válság előtt Magyarország nagyon közel került az euró bevezetéséhez, de a nemzetközi környezet és az akkori MSZP-kormány felelőtlen gazdaságpolitikai intézkedései miatt akkor nem sikerült a csatlakozás véglegesítése.

Ezután az ország egészen a 2010-es közepéig-végéig nem állt makrogazdasági szempontból készen a közös valuta bevezetéséhez. 2016-2018 környékén ugyan létrejött egy olyan gazdasági környezet, amikor a bevezetés makrogazdasági szempontból megvalósítható lett volna, ekkor azonban a politikai akarat hiányzott: az Orbán-kormány a nagyobb fokú önálló gazdaságpolitika érdekében ragaszkodott korábbi elvi álláspontjához, hogy Magyarországnak egyáltalán nincs szüksége az euróra.

A 2020-as években sem a gazdasági felkészültség, sem az akarat nem volt meg az euró átvételére, 2025 őszén például maga Orbán Viktor miniszterelnök jelentette ki, hogy ha rajta múlik, soha nem lesz magyar euróbevezetés.

A vasárnapi választásokkal és a Tisza Párt kétharmados győzelmével ez a környezet azonban gyökeresen megváltozott.

Az újdonsült kormánypárt gazdasági programjának szerves részét képezi a közös európai fizetőeszköz bevezetése, Kármán András leendő pénzügyminiszter és Kapitány István leendő gazdaságfejlesztési miniszter (a minisztériumok pontos neve és hatásköre egyelőre még nem tisztázott) pedig már számos alkalommal nyilatkozott a monetáris unióhoz való csatlakozás előnyeiről és az erre irányuló határozott szándékról.

A nyilatkozatok mellett az elmúlt napok eseményei szintén arra utalhatnak, hogy a Tisza Párt komolyan gondolja az euróbevezetést.

Magyar Péter, a párt elnöke választási győzelmét követő sajtótájékoztatóján hétfőn lemondásra szólította fel a legtöbb hazai közjogi intézmény vezetőjét, a sorból azonban szándékosan kihagyta Varga Mihály jegybankelnököt. Magyar Péter döntését a gazdasági stabilitás megőrzésével indokolta. Kármán András szerdai bejelentése alapján a Tisza Párt és az MNB között már meg is kezdődött a szakmai egyeztetés az euróbevezetésről, amit a befektetők is komoly elköteleződésként értékeltek.

A Tisza Párt vezetője beszédeiben is többször hangsúlyozta az euró átvételének szándékát, ennek első lehetséges dátumát pedig először 2030-ban, majd április 13-án tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján 2031-ben jelölte meg.

A Tisza Párt kommunikációja és a befektetők reakciói alapján egyelőre hitelesnek tűnik az euróbevezetésre irányuló politikai szándék,

a monetáris uniós csatlakozást ráadásul a magyar lakosság jelentős része is támogatja.

A 2025 nyarán megjelent, évente publikálásra kerülő Eurobarométer felmérés alapján a hazai lakosság 40 százaléka lehetőség szerint azonnal bevezetné az eurót, további bő 35 százaléka pedig egy meghatározott idő múlva.

Az euróbevezetésre vonatkozó általános kérdés esetében is egyértelmű a többségi vélemény: a hazai lakosság mintegy 75 százaléka támogatja a monetáris uniós csatlakozást és csak mintegy 20 százaléka ellenzi azt. Ezen értékek rekordnak számítanak régiós és időbeli összevetésben egyaránt, jól mutatva, hogy a forint elmúlt években látott leértékelődése és ennek negatív gazdasági következményei mennyire lerombolták a valutába vetett bizalmat.

Ne feledjük, hogy az euróbevezetés támogatottsága nem magától értetődő dolog, a monetáris unióhoz 2026. január 1-jén csatlakozó Bulgáriában például a folyamat végén már többen ellenezték a bevezetést, mint támogatták azt.

A nyilatkozatok és lakossági felmérések alapján úgy tűnik, hogy jelenleg egy olyan ritka helyzet állt elő, amikor a lakosság és a politikai vezetés egyaránt elkötelezett az euró bevezetése felé.

A bevezetés azonban hosszú folyamat, amely az elhatározáson kívül megkívánja az ország makrogazdasági helyzetének konszolidálását, valamint a jogrendszer eurózónához illesztését is.

Mire van szükség az euró bevezetéséhez?

A közös európai valuta bevezetésének alapfeltétele, hogy a csatlakozni kívánó ország végigmenjen a makrogazdasági értelemben vett konvergenciafolyamaton, azaz gazdasági ciklusát és intézményrendszerét hangolja össze az eurózónáéval. Az uniós jogszabályozás a konvergenciát az alábbi hat területen méri, amelyeket maastrichti (konvergencia)kritériumoknak neveznek:

árstabilitás,

árfolyam-stabilitás,

költségvetési stabilitás,

fenntartható államadósság,

kamatkonvergencia és

pénzügyi jogi konvergencia, azaz a gazdasági intézményrendszer összehangolása.

Az euróbevezetés makrogazdasági konvergenciakritériumai (maastrichti kritériumok) Kritérium Definíció Referenciaérték Vizsgált időszak Árstabilitás A döntést megelőző időszakban a tagjelölt ország átlagos inflációs rátája nem haladhatja meg a referenciaértéket. A vizsgálati időszakban a 3 legkisebb áremelkedést produkáló euróövezeti ország átlagos inflációja + 1,5 százalékpont. A döntést megelőző 1 év. Költségvetési politika stabilitása A döntés pillanatában a tagjelölt nem áll az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása alatt, azaz a GDP-arányos költségvetési hiánya nem haladja meg a referenciaértéket. A GDP 3 százaléka. Praktikusan a döntést megelőző 2-3 év. Árfolyamstabilitás A döntést megelőző vizsgálati időszakban a tagjelölt devizaárfolyamának volatilitása mérsékelt marad. A devizaárfolyam deklaráltan a tervezett átváltási értéktől bármely irányban maximum 15 százalékkal térhet el. A döntést megelőző 2 év (ezen időszak alatt a tagjelölt ország az ERM II. rendszer tagja). Fenntartható államadósság A döntés pillanatában a tagjelölt nem áll az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása alatt, azaz a GDP-arányos bruttó államadóssága nem haladja meg a referenciaértéket. A GDP 60 százaléka. (Soft kritériumként több esetben elegendő volt a fenntarthatóan csökkenő pálya) Praktikusan a döntést megelőző 2-3 év. Kamatkonvergencia A döntést megelőző időszakban a tagjelölt ország átlagos hosszú lejáratú hozamszintje nem haladhatja meg a referenciaértéket. A vizsgálati időszakban a 3 legalacsonyabb hozamokkal rendelkező euróövezeti ország átlagos hosszú lejáratú hozama + 2 százalékpont. A döntést megelőző 1 év. Pénzügyi jogi feltételek A tagjelölt ország jogrendszere illeszkedjen az eurózónában használt gyakorlattal. A jogi feltételek kiterjednek a jegybanki függetlenség biztosítására, a monetáris finanszírozás tilalmára, a privilegizált finanszírozáshoz való hozzáférés tilalmára, a nemzeti jegybank EKB rendszerével kompatibilis működésére és az euró technikai bevezetésének jogi környezetére. A megfelelő jogi keretrendszer a döntés pillantában álljon rendelkezésre. Forrás: EKB, Portfolio

Amint az az árfolyam-stabilitási kritériumból is következik, a tagjelölt országnak minimum két évet el kell töltenie az ERM (Exchange Rate Mechanism) II. rendszerben, amelynek Magyarország jelenleg még nem tagja. Az ERM II.-höz való csatlakozásnak nincs semmilyen gazdasági feltétele, a vállalással együtt járó magasabb fokú árfolyam-stabilitás biztosítása főként politikai akarat (és ebből fakadó prudens gazdaságpolitika) kérdése.

A maastrichti konvergenciakritériumokat az Európai Központi Bank (EKB) legalább kétévente monitorozza, a következő jelentés várhatóan idén júniusban jelenik majd meg.

Mit teljesít Magyarország a maastrichti kritériumok közül?

Jelen pillanatban Magyarország a maastrichti kritériumok közül semmit sem teljesít:

A GDP-arányos bruttó államadósság az elmúlt években a GDP 70 százaléka felett ragadt, csökkenő trend pedig nem látszik.

A költségvetési hiány az erőteljes költekezés miatt a GDP 5 százaléka környékén stabilizálódott, amiért Magyarország ellen az Európai Bizottság meg is indította túlzottdeficit-eljárását.

Az infláció 2021-2022-ben elszabadult és európai szinten rekordnak számító 25,7 százalékig gyorsult. A Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája és az ötödik Orbán-kormány árkorlátozó intézkedései (árstop, önkéntes árkorlátozás, egyes termékek esetén konkrét árplafon) ugyan mostanra 2 százalék alá mérsékelték a fogyasztói árindex éves növekedését, a gazdaságban ugyanakkor jelentős lehet az emiatt elfojtott infláció, a jelenlegi energiaválság miatt pedig jelenleg mindenki a drágulás újbóli gyorsulására számít.

A tartósan erős költségvetési és inflációs kockázatok miatt magasan ragadtak a magyar államkötvények hozamai is. A 10 éves lejáratú referenciahozamok 2024 év eleje óta 6 százalék felett alakultak, az iráni háború csúcsán pedig a 7,5 százalékot is megközelítették. A választási eredmény és az ezzel együtt beárazott gazdaságpolitikai fordulat (valamint az iráni háború enyhe de-eszkalációja) a kötvénypiacon is komoly változásokat indított el: a 10 éves hozam az elmúlt pár hétben látott 140 bázispontos csökkenés után jelenleg már csak 6,13 százalék. A magyar kötvényhozamok ezzel együtt még most is jelentősen meghaladják az eurózóna országaiban látható értékeket.

Magyarország jelenleg még nem tagja az ERM II. árfolyamrendszernek, így az árfolyam-stabilitás monitorozására szolgáló kétéves időszak még nem tudott megkezdődni.

A jó hír ezzel kapcsolatban az, hogy az ERM II.-höz való csatlakozás főként politikai akaraton múlik, ugyanis csak egy hiteles makrogazdasági tervre és az eurózónabeli tagállamok támogatására van hozzá szükség.

A pénzügyi jogi területen szintén van még dolga Magyarországnak, ugyanis az EKB kifogásokat fogalmazott meg a jegybanki függetlenség, a monetáris finanszírozás tilalma és az eurórendszerbe illeszkedés kérdésében is.

Mennyi időbe telne a kritériumok teljesítése?

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy valós politikai szándék és ennek alárendelt gazdaságpolitika esetén

az euróbevezetés folyamata akár 3 - 4 éven belül lezajlódhat.

Szlovéniának körülbelül 3 évbe, Máltának és Ciprusnak 2,5 évbe, Szlovákiának 3,5 évbe telt a monetáris uniós csatlakozás lebonyolítása, azaz kedvező környezetben a folyamat akár gyorsan is végbe mehet. A 2008-2009-es pénzügyi válság és az eurózóna adósságválsága azonban számos országban (főleg a balti államokban) hosszú időre megszakította a közös valuta átvételét, amely csak jelentős 2 - 6 éves késéssel tudott megtörténni a 2009 előtt csatlakozókhoz képest.

Az euróbevezetési folyamat időtartama a monetáris unióhoz később csatlakozó országok esetében Euróbevezetési terv elfogadása Csatlakozás az ERM II-höz Tényleges euróbevezetés ideje ERM II-ben eltöltött idő Euróbevezetési folyamat hossza (terv elfogadása és a tényleges bevezetés közöt eltelt idő) Görögország 1999.12.21 1999.01.01 2001.01.01 2 év ~ 1 év Szlovénia 2003.11.13 2004.06.28 2007.01.01 ~ 2,5 év ~ 3 év Ciprus 2006.04.05 2005.05.02 2008.01.01 ~ 2,5 év ~ 1,5 év Málta 2006.06.12 2005.05.02 2008.01.01 ~ 2,5 év ~ 1,5 év Szlovákia 2005.07.06 2005.11.28 2009.01.01 ~ 3 év ~ 3,5 év Észtország 2005.09.01 2004.06.28 2011.01.01 ~ 6,5 év ~ 5,3 év Lettország 2006.03.06 2005.05.02 2014.01.01 ~ 8,5 év ~ 7,8 év Litvánia 2005.09.29 2004.06.28 2015.01.01 ~ 10,5 év ~ 9,25 év Horvátország 2018.05.10 2020.07.10 2023.01.01 ~ 2,5 év ~ 4,5 év Bulgária 2022.05.22 2020.07.10 2026.01.01 ~ 5,5 év ~ 3,5 év Magyarország 2027. nyár* 2030 - 2031* min. 2 év * Legközelebbi elméleti csatlakozási időpont az ERM II. esetén 2027. nyár, monetáris unió esetén 2030. január 1. Forrás: Európai Parlament, EKB, Portfolio

Fontos azonban látni, hogy a formális felkészülési időszak (vagyis a meghirdetéstől a bevezetésig eltelt idő) nem igazán mértékadó, ugyanis az egyes ország egészen más gazdasági pozícióból hirdették meg a valutaövezethez való csatlakozás szándékát. Volt, ahol gyakorlatilag már a feltételek is teljesültek, és volt, ahol egy szükségszerű konvergenciafolyamat elején született erről szándéknyilatkozat.

A nemzetközi tapasztalatok alapján tehát inkább csak homályos megállapításokat tehetünk arra vonatkozólag, hogy mikorra sikerülhet az magyar euróbevezetés. A Tisza Párt programban kitűzött vállalása, mely szerint 2030-ra képesek lesznek teljesíteni a maastrichti konvergenciakritériumokat, kedvező gazdasági körülmények (inflációs és egyéb külső sokkok hiánya) és elkötelezett gazdaságpolitika mellett lehet reális, ezek viszont az elmúlt hat évben inkább nem voltak meg, mint igen.

Elemzők szerint a kritériumok legérzékenyebb pontját a költségvetési konszolidáció jelenti.

Magyarország GDP-arányos költségvetési hiánya 2025-ben 4,7 százalék volt, az idei év első 3 hónapja pedig legalább ekkora éves deficitet vetít előre 2026-ra is - de valószínűleg inkább ennél érdemben magasabbat. Emiatt az Európai Bizottság jelenleg is túlzottdeficit-eljárást folytat Magyarország ellen, a fenntartható költségvetési pálya hiánya pedig akár az ERM II.-höz való csatlakozást is késleltetheti.

A hazai gazdasági szakértők egyetértenek abban, hogy az újonnan megalakuló Tisza-kormány egyik első és legfontosabb feladata egy fenntartható és hiteles költségvetési terv készítése lesz, amely az államháztartási hiány fokozatos csökkentését célozza.

Talán némi bizakodásra adhat okot az infláció alakulása, amely a márciusi adatok alapján csak 1,8 százalék volt az elmúlt 12 hónapban. Az áremelkedés mérsékléséhez leginkább az MNB szigorú monetáris politikája és az Orbán-kormány árkorlátozó intézkedései járultak hozzá, bár utóbbiak jelentős elfojtott inflációt teremtettek a magyar gazdaságban.

Ha megnézzük, hogy historikusan mennyire teljesítette hazánk az árstabilitási kritériumot, akkor jól látszik, hogy a terület az euróövezeti csatlakozás egyik neuralgikus pontja lehet.

Az elmúlt 20 évben ugyanis csak mindössze kétszer sikerült a hazai áremelkedési ütemet a maastrichti referenciaérték alatt tartani. Az eltérés különösen az elmúlt 6 évben vált jelentőssé, 2024-ben például a hazai átlagos infláció majdnem a referenciaérték háromszorosa lett.

Mindezek alapján az árstabilitás helyreállítása jelenleg a magyar gazdaságpolitika egyik legfontosabb feladata, ami nemcsak az euró bevezetését, de a lakossági és befektetői bizalmat, valamint a kiszámíthatóságot és a versenyképességet is erősíthetné. Ehhez viszont akár a jegybanki árstabilitási cél felülvizsgálatára is szükség lehet (a svájci UBS Bank elemzői ezt konkrétan ki is jelentették), azaz az inflációs kritérium teljesítése egyelőre egy nehezebb feladatnak tűnik.

Az elmúlt évek magas kamatszintje és inflációs kockázata a hosszú lejáratú hozamokba is begyűrűzött. Ez alapján nem meglepő, hogy a kamatkonvergencia-kritérium teljesítésétől is éppen az elmúlt 6 évben távolodtunk el leginkább. Az előtte lévő 6-8 éves időszakban azonban rendre sikerült teljesíteni a feltételt, azaz hiteles euróbevezetési terv, költségvetési politika és monetáris politika esetén a befektetői bizalom várhatóan a jövőben is elegendő lenne a kritérium teljesítéséhez.

Első ránézésre a legnagyobb problémának a GDP-arányos adósságkritérium teljesítése lenne, a korábbi tapasztalatok alapján ugyanis a 2026-os 76 százalék körüli szintről 5-10 év megfeszített munkájára lenne szükség a 60 százalékos limit alá csökkenéshez. A jó hír azonban az, hogy az EKB és az Európai Bizottság e téren nem mindig ragaszkodik a konkrét limit teljesítéséhez, Görögország és Horvátország esetén megelégedett a fenntarthatóan csökkenő pályával.

Hiteles és fegyelmezett költségvetési politika, valamint euróbevezetési terv esetén várhatóan Magyarország is mentesülne a 60 százalékos limit teljesítése alól.

A végére maradt két kevésbé konkrét kritérium, az árfolyam-stabilitási és a pénzügyi jogi feltétel, amelyek azonban főként a politikai elhatározást tükrözik. Stabil parlamenti viszonyok között az euróbevezetés jogi keretrendszere relatíve gyorsan biztosítható, márpedig a Tisza Párt alkotmányozó többséggel fog kormányozni a következő 4 évben.

Ennél némileg nehezebb lehet a forint árfolyam-ingadozásának kordában tartása, az MNB azonban egyrészt rendelkezik az ehhez szükséges devizatartalékkal, másrészt pedig a többi kritérium teljesítéséhez szükséges fegyelmezett gazdaságpolitika várhatóan már önmagában is mérsékelné a forintárfolyam volatilitását.

Mire elég az elköteleződés? Mikor lehet reális a magyar euróbevezetés?

A májusban kormányt alakító Tisza Párt számára jó hír, hogy a konvergenciakritériumok többsége kellő mértékű, hiteles elköteleződéssel teljesíthető. A fegyelmezett, euró-orientált gazdaságpolitika melletti elköteleződés megnyithatja az utat az ERM II.-csatlakozás előtt (bár ez várhatóan legkorábban 2027 közepén történhet meg), az irányelvek betartása pedig elindíthatja a magyar gazdaságot a stabilizálódás útján.

Hiteles és fegyelmezett monetáris politika esetén az ár- és árfolyam-stabilitási célok várhatóan 2030 környékére teljesülhetnek, míg a jogi keretrendszer kialakításához szükséges politikai stabilitás szintén adott a következő 4 évre.

Éppen ezért a legnagyobb nehézséget a költségvetés konszolidációja jelentheti, amely egyszerre szükséges a deficit és az adósságpálya csökkentéséhez. Az alakuló Tisza-kormány keze leginkább e téren van megkötve: a hiány csökkentéséhez ugyanis várhatóan kiigazító intézkedésekre lesz szükség, miközben az Orbán-kormányok korábbi intézkedési és a Tisza Párt saját szociális ígéretei jelentősen csökkentik a mozgásteret. Bár a párt várakozásai szerint az európai uniós források hazahozatala és a piaci verseny visszaállítása jelentősen csökkentheti a kormányzati beruházási- és kamatkiadásokat, a költségvetés kapcsán várhatóan megjelenhet egy trade-off (választási kényszer) a szociális ígéretek teljesítése és az euróbevezetés között.

A költségvetési fegyelem helyreállításának időigénye, valamint az ERM II. rendszerben minimum eltöltendő 2 éves időtartam miatt

legkorábban 2029 nyarán születhet döntés Magyarország euróövezeti csatlakozásáról, a hazai gazdaság állapota és a bizonytalan nemzetközi környezet miatt jelenleg ennél valószínűbb a Magyar Péter által említett 2030-2031-es időszak.

Hasonló - minimum 2-3 éves - időtávot említett a napokban maga Christine Lagarde, az EKB elnöke is, aki üdvözölte a Tisza Párt euróövezeti csatlakozási szándékát, de figyelmeztetett, hogy a folyamat fegyelmezett gazdaságpolitikát igényel hosszú éveken keresztül.

Az euróbevezetés tehát szükségszerűen egy bonyolult és több éves konvergenciafolyamat, annak gazdasági előnyei már rövid távon, a folyamat közben is jelentkeznek. A magyar kötvényhozamok a választások után mintegy 40 bázisponttal estek, a forint pedig 4 éve nem látott szintre erősödött az euróval szemben, mutatva, hogy a befektetők készek hinni a Tisza Párt ígéreteinek. A kockázati prémiumok csökkenése már önmagában könnyíti az államadósság finanszírozását, míg az erősödő forint tompítja az energiaimport hirtelen megemelkedő költségeit.

Az igazi előnyt azonban nem a befektetői spekuláció, hanem a magyar gazdaság várható makrogazdasági stabilizációja jelentheti,

a fegyelmezettebb költségvetési és monetáris politikából ugyanis nemcsak a befektetők, hanem a vállalatok és a lakosság is sokat profitálhat már az euróbevezetés előtt is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.