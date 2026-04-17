Ha ez így megy tovább, az EKB megúszhatja a kamatemelést

Dolenc szerint bár az iráni háború körüli helyzet továbbra is képlékeny, és a döntéshozóknak nyitottan kell kezelniük a forgatókönyveket, a közelmúltbeli tűzszünet nyomán csökkenő olaj- és gázárak inkább az EKB alapforgatókönyvéhez állnak közel, semmint a kedvezőtlen szcenárióhoz.
„Számomra az alapforgatókönyv az, hogy exogén kínálati sokkról van szó, amely miatt az infláció középtávon nem lesz magasabb. Ebben az esetben nem lesz szükség kamatemelésre”,
fogalmazott a szlovén jegybankelnök csütörtöki IMF ülésen adott interjújában.
Két héttel a következő kamatdöntő ülés előtt az EKB tisztségviselői még értékelik a háború inflációra és gazdasági növekedésre gyakorolt hatását a 21 tagú eurózónában. A tiszta kép hiányában az értesülések szerint jelenleg a monetáris politika változatlanul hagyása felé hajlanak.
Az EKB többször is hangsúlyozta, hogy nem engedi meg a 2022-es eset megismétlődését, amikor Oroszország Ukrajna elleni inváziója rekord mértékű áremelkedést váltott ki. A jegybank egyúttal a körülmények különbözőségére is rámutat, így az alacsonyabb kiindulási inflációra és a semleges, nem élénkítő monetáris politikai beállításokra. Dolenc szerint négy évvel ezelőtt a helyzet teljesen más volt, most pedig kicsit több idő áll rendelkezésre a döntésre. Hozzátette, hogy a tisztségviselők nem sokkal tudnak többet, mint három vagy négy héttel ezelőtt.
„Még mindig tisztázatlan vizeken hajózunk a gazdaság további alakulása szempontjából”, mondta Dolenc, aki szerint júniusban sokkal tisztább lesz a kép. A szlovén jegybankelnök figyelmeztetett arra, hogy nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy az EKB márciusi alapforgatókönyve a piaci várakozások alapján két 2026-os kamatemelést épített be. „Önmagában az, hogy a piac kamatemeléseket várt az előrejelzések összeállításakor, nem jelenti azt, hogy szükségünk is lesz ezekre”, fogalmazott.
A döntéshozó szerint az alapforgatókönyv megvalósulása átmeneti kínálati sokkot jelentene, amelyen az EKB valószínűleg át tudna tekinteni, ugyanakkor a tisztségviselők készek cselekedni, ha szükséges. „Ha azt látjuk, hogy romlik a helyzet, és a kedvezőtlen vagy akár a súlyos forgatókönyv felé tart, hogy semmiképp nem ér véget a konfliktus, akkor a megoldás az lehet, hogy inkább korábban, mintsem később érkezik jelzés a cselekvésről”, mondta.
Dolenc szerint ez akár két hét múlva lépést is jelenthet, még ha ez most valószínűtlennek is tűnik. „A júniusig tartó várakozás helyett az azonnali lépés mellett lennék, ha egyértelmű bizonyíték lenne arra, hogy hatalmas, magas és hosszan tartó energiaár-sokkról van szó, és hogy ez az inflációt középtávon tartósan 2 százalék fölé emelné. De amit most a piacokon és az inflációs várakozásokban látunk, az alapján nem közelítünk ehhez a forgatókönyvhöz”, zárta.
