LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hatalmasat erősödött a forint a héten - de vajon van még benne erő?
Hatalmasat erősödött a forint a héten - de vajon van még benne erő?

A Tisza Párt győzelme óta hatalmasat erősödött a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben. Eközben a közel-keleten továbbra sincs gyors megoldás, a hajóforgalom még mindig rendkivül alacsony. A reggeli órékban erősödik a forint, míg a dollár kismértékben gyengül. A Tisza Pártnak azonban mai sűrű napja lesz, így az egymás után érkező bejelentések mozgathatják a forintot.
Az elmúlt napokban hatalmasat erősödött a forint a vezető devizákkal szemben annak ellenére, hogy a közel-keleti helyzet nem oldódott meg, a Hormuzi szoros továbbra is zárva van.

Az ok a Tisza Párt választási győzelme, a piac már az euró bevezetését és a gazdaságpolitikai fordulatot árazza. Ennek egyik erős indikátora, hogy tegnap Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere nyilatkozta ezt tegnap.

A tegnapi nap folyamán kissé gyengült a forint az euróval szemben, de a mozgások kicsik voltak és az eheti erősödés alapján ez inkább tűnt profitrealizálásnak, mint bármi másnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai napot 365 alatt kezdi a forint az euróval és 310 alatt a dollárral szemben.

Nemzetközi fronton továbbra sincs megoldás a háborúval kapcsolatban és az EU, valamint a közel-keleti országok szerint akár hónapokig eltarthat a vitás ügyek rendezése az USA és Irán között.

Ennek ellenére csak kisebb mozgásokat láttunk a nemzetközi devizapiacon is. A dollár 0,15%-ot erősödött az euróval és 0,11%-ot a japán jennel szemben.

A mai nap nem érkezik igazán fontos makrogazdasági adat, azonban

a Tisza Párt bejelentései, vagy a közel-keleti helyzettel kapcsolatos hírek piacmozgatóak lehetnek.

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra

Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.

