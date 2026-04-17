Hatalmasat erősödött a forint a héten - de vajon van még benne erő?
Az elmúlt napokban hatalmasat erősödött a forint a vezető devizákkal szemben annak ellenére, hogy a közel-keleti helyzet nem oldódott meg, a Hormuzi szoros továbbra is zárva van.
Az ok a Tisza Párt választási győzelme, a piac már az euró bevezetését és a gazdaságpolitikai fordulatot árazza. Ennek egyik erős indikátora, hogy tegnap Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere nyilatkozta ezt tegnap.
A tegnapi nap folyamán kissé gyengült a forint az euróval szemben, de a mozgások kicsik voltak és az eheti erősödés alapján ez inkább tűnt profitrealizálásnak, mint bármi másnak.
A mai napot 365 alatt kezdi a forint az euróval és 310 alatt a dollárral szemben.
Nemzetközi fronton továbbra sincs megoldás a háborúval kapcsolatban és az EU, valamint a közel-keleti országok szerint akár hónapokig eltarthat a vitás ügyek rendezése az USA és Irán között.
Ennek ellenére csak kisebb mozgásokat láttunk a nemzetközi devizapiacon is. A dollár 0,15%-ot erősödött az euróval és 0,11%-ot a japán jennel szemben.
A mai nap nem érkezik igazán fontos makrogazdasági adat, azonban
a Tisza Párt bejelentései, vagy a közel-keleti helyzettel kapcsolatos hírek piacmozgatóak lehetnek.
Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra
Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
