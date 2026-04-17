LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
FONTOS Magyar Péter: Nagy Márton azt mondta Kármán Andrásnak, hogy a jelenlegi hiánycél nem tartható
Magyar Péter a parlamentben; nagyon meglódult a forint
Magyar Péter a parlamentben; nagyon meglódult a forint

A Tisza Párt győzelme óta hatalmasat erősödött a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben. Eközben a közel-keleten továbbra sincs gyors megoldás, a hajóforgalom még mindig rendkivül alacsony. A reggeli órékban erősödik a forint, míg a dollár kismértékben gyengül. A Tisza Pártnak azonban mai sűrű napja lesz, így az egymás után érkező bejelentések mozgathatják a forintot.
363-at közelíti a forint az euróval szemben

Magyar Péter a parlamentben tart sajtótájékoztatót, ahol a kormányzás előtt áló feladatokról beszél. A forint szemmel láthatólag jól fogadja a sajtótájékoztatót. Hozzá kell ehhez szokni.

364 alá erősödött a forint

Éppen összeülnek a pártok az Országházban, a forint pedig nagyot erősödik éppen, jelenleg 364 alatt jár az euróval szemben.

Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére

Hatalmas lyuk tátong a 2026-os költségvetésben, a makrogazdasági pálya elcsúszása pedig csak még instabilabbá teszi a büdzsé alapjait 2027-re vonatkozóan is, miközben a heteken belül felálló, Magyar Péter vezette kormány nagyszabású gazdaságpolitikai lépéseket tervez megvalósítani. Adódik a kérdés: a jelenlegi helyzetben hogyan "csinál" magának mozgásteret az új kormány, és ebben a feladatban központi szerepet kaphat Kármán András, a hírek szerint egy önálló Pénzügyminisztérium vezetésével. Az új fiskális politikai vezetés és így a magyar kormány pedig egy láthatatlan, de nagyon erős szövetségest kaphat ebben a játékban: a bizalmi tőkét.

OTP Elemzési Központ: Rengeteg pozitív hatása lesz az euró bevezetésének

A hazai gazdaság stagnálása és a megugró államadósság komoly válságkezelési kihívások elé állítja az euró bevezetését is célul kitűző új kormányzatot. A pénzpiacok ugyanakkor kifejezetten derűlátóan fogadták a határozott nyugati orientációt, Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ igazgatója szerint ugyanis a külföldi befektetők "megvették ezt a sztorit, és megelőlegezték a bizalmat". A közös európai valuta jövő évtized elejére várható bevezetéséhez és a gazdasági kilábaláshoz azonban elengedhetetlen lesz a költségvetési hiány drasztikus lefaragása, valamint az uniós források gyors lehívása, hangzott el a Portfolio Checklist extrában. Hasonló témákról lesz szó a május 12-i Portfolio Investment Day 2026-on is.

Egyelőre még oldalaz a forint árfolyama

Áthaladt egy pakisztáni hajó a Hormuzi-szoroson, a hírre nagyot esett az olaj ára. A forint azonban továbbra is oldalaz egyelőre és 364-365 között van az euróval szemben.

Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte

Elérhetetlenné vált Nagy Márton Facebook-oldala, a nemzetgazdasági miniszter a hírek szerint visszavonul.

Ha ez így megy tovább, az EKB megúszhatja a kamatemelést

A csökkenő energiaárak hatására az eurózóna gazdasága visszatért az Európai Központi Bank alapforgatókönyvéhez, ami azt is jelentheti, hogy a jegybanknak nem kell kamatot emelnie, nyilatkozta Primoz Dolenc, az EKB Kormányzótanácsának tagja, egyben a szlovén jegybank elnöke az IMF tavaszi ülésének margóján.

Hatalmasat erősödött a forint a héten - de vajon van még benne erő?

Az elmúlt napokban hatalmasat erősödött a forint a vezető devizákkal szemben annak ellenére, hogy a közel-keleti helyzet nem oldódott meg, a Hormuzi szoros továbbra is zárva van.

Az ok a Tisza Párt választási győzelme, a piac már az euró bevezetését és a gazdaságpolitikai fordulatot árazza. Ennek egyik erős indikátora, hogy tegnap Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere nyilatkozta ezt tegnap.

A tegnapi nap folyamán kissé gyengült a forint az euróval szemben, de a mozgások kicsik voltak és az eheti erősödés alapján ez inkább tűnt profitrealizálásnak, mint bármi másnak.

A mai napot 365 alatt kezdi a forint az euróval és 310 alatt a dollárral szemben.

Nemzetközi fronton továbbra sincs megoldás a háborúval kapcsolatban és az EU, valamint a közel-keleti országok szerint akár hónapokig eltarthat a vitás ügyek rendezése az USA és Irán között.

Ennek ellenére csak kisebb mozgásokat láttunk a nemzetközi devizapiacon is. A dollár 0,15%-ot erősödött az euróval és 0,11%-ot a japán jennel szemben.

A mai nap nem érkezik igazán fontos makrogazdasági adat, azonban

a Tisza Párt bejelentései, vagy a közel-keleti helyzettel kapcsolatos hírek piacmozgatóak lehetnek.

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra

Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.

