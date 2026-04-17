Magyar Péter a parlamentben; nagyon meglódult a forint

363-at közelíti a forint az euróval szemben
Magyar Péter a parlamentben tart sajtótájékoztatót, ahol a kormányzás előtt áló feladatokról beszél. A forint szemmel láthatólag jól fogadja a sajtótájékoztatót. Hozzá kell ehhez szokni.
364 alá erősödött a forint
Éppen összeülnek a pártok az Országházban, a forint pedig nagyot erősödik éppen, jelenleg 364 alatt jár az euróval szemben.
Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére
Hatalmas lyuk tátong a 2026-os költségvetésben, a makrogazdasági pálya elcsúszása pedig csak még instabilabbá teszi a büdzsé alapjait 2027-re vonatkozóan is, miközben a heteken belül felálló, Magyar Péter vezette kormány nagyszabású gazdaságpolitikai lépéseket tervez megvalósítani. Adódik a kérdés: a jelenlegi helyzetben hogyan "csinál" magának mozgásteret az új kormány, és ebben a feladatban központi szerepet kaphat Kármán András, a hírek szerint egy önálló Pénzügyminisztérium vezetésével. Az új fiskális politikai vezetés és így a magyar kormány pedig egy láthatatlan, de nagyon erős szövetségest kaphat ebben a játékban: a bizalmi tőkét.
OTP Elemzési Központ: Rengeteg pozitív hatása lesz az euró bevezetésének
A hazai gazdaság stagnálása és a megugró államadósság komoly válságkezelési kihívások elé állítja az euró bevezetését is célul kitűző új kormányzatot. A pénzpiacok ugyanakkor kifejezetten derűlátóan fogadták a határozott nyugati orientációt, Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ igazgatója szerint ugyanis a külföldi befektetők "megvették ezt a sztorit, és megelőlegezték a bizalmat". A közös európai valuta jövő évtized elejére várható bevezetéséhez és a gazdasági kilábaláshoz azonban elengedhetetlen lesz a költségvetési hiány drasztikus lefaragása, valamint az uniós források gyors lehívása, hangzott el a Portfolio Checklist extrában. Hasonló témákról lesz szó a május 12-i Portfolio Investment Day 2026-on is.
Egyelőre még oldalaz a forint árfolyama
Áthaladt egy pakisztáni hajó a Hormuzi-szoroson, a hírre nagyot esett az olaj ára. A forint azonban továbbra is oldalaz egyelőre és 364-365 között van az euróval szemben.
Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte
Elérhetetlenné vált Nagy Márton Facebook-oldala, a nemzetgazdasági miniszter a hírek szerint visszavonul.
Ha ez így megy tovább, az EKB megúszhatja a kamatemelést
A csökkenő energiaárak hatására az eurózóna gazdasága visszatért az Európai Központi Bank alapforgatókönyvéhez, ami azt is jelentheti, hogy a jegybanknak nem kell kamatot emelnie, nyilatkozta Primoz Dolenc, az EKB Kormányzótanácsának tagja, egyben a szlovén jegybank elnöke az IMF tavaszi ülésének margóján.
Hatalmasat erősödött a forint a héten - de vajon van még benne erő?
Az elmúlt napokban hatalmasat erősödött a forint a vezető devizákkal szemben annak ellenére, hogy a közel-keleti helyzet nem oldódott meg, a Hormuzi szoros továbbra is zárva van.
Az ok a Tisza Párt választási győzelme, a piac már az euró bevezetését és a gazdaságpolitikai fordulatot árazza. Ennek egyik erős indikátora, hogy tegnap Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere nyilatkozta ezt tegnap.
A tegnapi nap folyamán kissé gyengült a forint az euróval szemben, de a mozgások kicsik voltak és az eheti erősödés alapján ez inkább tűnt profitrealizálásnak, mint bármi másnak.
A mai napot 365 alatt kezdi a forint az euróval és 310 alatt a dollárral szemben.
Nemzetközi fronton továbbra sincs megoldás a háborúval kapcsolatban és az EU, valamint a közel-keleti országok szerint akár hónapokig eltarthat a vitás ügyek rendezése az USA és Irán között.
Ennek ellenére csak kisebb mozgásokat láttunk a nemzetközi devizapiacon is. A dollár 0,15%-ot erősödött az euróval és 0,11%-ot a japán jennel szemben.
A mai nap nem érkezik igazán fontos makrogazdasági adat, azonban
a Tisza Párt bejelentései, vagy a közel-keleti helyzettel kapcsolatos hírek piacmozgatóak lehetnek.
Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra
Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.
Megérkezett a friss előrejelzés: hullámvasút jön a magyarországi időjárásban
Ki kell élvezni a hétvégi napsütést.
Magyar Péter: még nem született döntés az oktatási és kulturális miniszter személyéről
Jövő héten jöhetnek a bejelentések a miniszterekről.
Őrületes pénzeket mozdítottak meg a magyarok, szélsebesen távozik a tőke a befektetési alapokból
De miért távozik hirtelen ennyi pénz?
Ennyi volt az év az európai tőzsdéknek? A profik szerint nem sok szufla maradt a piacban
Kockázatok viszont továbbra is bőven vannak.
Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére
A Tisza-kormány nincs könnyű helyzetben, de lehet egy nagy csavar a történetben.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.