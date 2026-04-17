Meddig tarthat a forint diadalmenete? Egészen elképesztő jóslat érkezett

Komoly erősödéssel reagált a forint a Tisza Párt választási győzelmére, illetve az új kormány kétharmados parlamenti többségére. Pénteken már 360 alá is benézett az euró jegyzése, miközben egy hete, a választások előtt még 375 körül járt az árfolyam. Egyre többen teszik fel a kérdést, meddig tarthat a menetelés. Most az ING Bank elemzői friss előrejelzést publikáltak, szerintük a jövő év elejére akár 340-ig is eshet az euró-forint árfolyam, amire 2020 eleje óta nem volt példa.

Megvette a piac a választási sztorit

Már a vasárnapi parlamenti választás előtt lehetett arra számítani, hogy a Tisza Párt esetleges győzelme esetén a forint erősödhet. Sorra érkeztek az ezzel kapcsolatos elemzések a kampány utolsó napjaiban, sőt a Bank of America szakértői már tavaly decemberben az elsők között mondták be a 360-as eurót a kormányváltás esetére.

Arra viszont kevesen számítottak, hogy ez szűk egy hét alatt teljesül a választások után, pénteken már benézett 360 alá a jegyzés.

A vártnál is intenzívebb piaci reakció annak tudható be, hogy a Tisza kétharmados parlamenti többségére kevesen fogadtak volna előzetesen, erre 20-25% esélyt adtak. Azzal, hogy az új kormány erős felhatalmazást kapott, egyrészt könnyebbé válik a hatalomátadás, hiszen nem lehet vitatni az eredményt, másrészt a következő négy évben is egyszerűbb dolga lehet Magyar Péter kormányának, mivel szinte bármilyen jogszabályt módosíthatnak a parlamentben.

Vagyis piaci szempontból talán még a vártnál is jobban alakult a választás eredménye. A Tisza-kormánytól ugyanis a befektetők az eddiginél kiszámíthatóbb, piacbarátabb gazdaságpolitikát és Európa-párti külpolitikát várnak, hosszabb távon pedig az euró bevezetése is a napirendre kerülhet. Ráadásul a voksolás óta eltelt rövid időben Magyar Péter miniszterelnök-jelölt nyilvánosan kiállt a kampányban hangoztatott célok mellett, ami szintén erősítette a megelőlegezett piaci bizalmat.

Meddig tarthat a forint menetelése?

A következő hetek legnagyobb kérdése az lehet, meddig marad szufla a forintban, hiszen még meg sem alakult az új kormány, ami várhatóan majd egy sor gazdasági problémával néz szembe. Az utóbbi napokban elsősorban a megelőlegezett bizalom vitte előre a magyar devizát, de előbb-utóbb konkrét eredményeket kell majd felmutatni. Az első komolyabb teszt az új kormány összetétele lehet, amivel kapcsolatban vannak piaci várakozások, de a miniszterek megnevezése lényeges üzenet lehet a befektetők felé.

Ezt követően a kormány megalakulása után minél előbb egy hiteles és megvalósítható makrogazdasági és költségvetési tervet kell majd prezentálni, illetve lényeges üzenet lehet a nagy hitelminősítők május-júniusi felülvizsgálati köre.

Egyelőre az elemzők is csak találgatják, meddig tarthat a forint menetelése, az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban már sok vélemény elhangzott. Pénteken az ING Bank szakemberei is felülvizsgálták eddigi prognózisukat és

fundamentális alapon is további forinterősödést várnak.



A rövid elemzésben kiemelik, hogy a geopolitikai hatások és a magyar gazdaság sérülékenysége ellenére tudott a forint négyéves csúcsra erősödni a választásokat követő átpozicionálás miatt. Szerintük a hazai és nemzetközi befektetők oldaláról egyaránt megvan a bizalom az új kormány irányában, ha pedig Magyar Péter kabinetje tud élni ezzel, akkor akár további forinterősödés is jöhet.

Konkrét számszerű becslést is megfogalmaztak:

három hónapon belül 350-ig, egy éven belül pedig 342-ig eshet az euró jegyzése.

Ez 2020 eleje óta nem látott szintet jelentene, vagyis a jelenlegi négyéves csúcsról még további üzemanyag lehet a forint motorjában. Ugyanakkor a szakemberek kiemelik, hogy a jelentős globális bizonytalanság miatt a befektetők a szokásosnál előbb lehetnek hajlamosak profitot realizálni, ami nagyobb kilengésekhez vezethet a forint piacán.

A bank elemzői szerint a pozitív híráramlás is segítheti a forintot, Magyarország ugyanis időről időre megjelenhetnek kedvező fejlemények a médiában az uniós források sorsával, az új kormány intézményi változtatásaival, a költségvetés javuló helyzetével vagy a külpolitika irányultságának megváltozásával kapcsolatban.

