Meddig tarthat a forint diadalmenete? Egészen elképesztő jóslat érkezett

Megvette a piac a választási sztorit
Már a vasárnapi parlamenti választás előtt lehetett arra számítani, hogy a Tisza Párt esetleges győzelme esetén a forint erősödhet. Sorra érkeztek az ezzel kapcsolatos elemzések a kampány utolsó napjaiban, sőt a Bank of America szakértői már tavaly decemberben az elsők között mondták be a 360-as eurót a kormányváltás esetére.
Arra viszont kevesen számítottak, hogy ez szűk egy hét alatt teljesül a választások után, pénteken már benézett 360 alá a jegyzés.
A vártnál is intenzívebb piaci reakció annak tudható be, hogy a Tisza kétharmados parlamenti többségére kevesen fogadtak volna előzetesen, erre 20-25% esélyt adtak. Azzal, hogy az új kormány erős felhatalmazást kapott, egyrészt könnyebbé válik a hatalomátadás, hiszen nem lehet vitatni az eredményt, másrészt a következő négy évben is egyszerűbb dolga lehet Magyar Péter kormányának, mivel szinte bármilyen jogszabályt módosíthatnak a parlamentben.
Vagyis piaci szempontból talán még a vártnál is jobban alakult a választás eredménye. A Tisza-kormánytól ugyanis a befektetők az eddiginél kiszámíthatóbb, piacbarátabb gazdaságpolitikát és Európa-párti külpolitikát várnak, hosszabb távon pedig az euró bevezetése is a napirendre kerülhet. Ráadásul a voksolás óta eltelt rövid időben Magyar Péter miniszterelnök-jelölt nyilvánosan kiállt a kampányban hangoztatott célok mellett, ami szintén erősítette a megelőlegezett piaci bizalmat.
Meddig tarthat a forint menetelése?
A következő hetek legnagyobb kérdése az lehet, meddig marad szufla a forintban, hiszen még meg sem alakult az új kormány, ami várhatóan majd egy sor gazdasági problémával néz szembe. Az utóbbi napokban elsősorban a megelőlegezett bizalom vitte előre a magyar devizát, de előbb-utóbb konkrét eredményeket kell majd felmutatni. Az első komolyabb teszt az új kormány összetétele lehet, amivel kapcsolatban vannak piaci várakozások, de a miniszterek megnevezése lényeges üzenet lehet a befektetők felé.
Ezt követően a kormány megalakulása után minél előbb egy hiteles és megvalósítható makrogazdasági és költségvetési tervet kell majd prezentálni, illetve lényeges üzenet lehet a nagy hitelminősítők május-júniusi felülvizsgálati köre.
Egyelőre az elemzők is csak találgatják, meddig tarthat a forint menetelése, az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban már sok vélemény elhangzott. Pénteken az ING Bank szakemberei is felülvizsgálták eddigi prognózisukat és
fundamentális alapon is további forinterősödést várnak.
A rövid elemzésben kiemelik, hogy a geopolitikai hatások és a magyar gazdaság sérülékenysége ellenére tudott a forint négyéves csúcsra erősödni a választásokat követő átpozicionálás miatt. Szerintük a hazai és nemzetközi befektetők oldaláról egyaránt megvan a bizalom az új kormány irányában, ha pedig Magyar Péter kabinetje tud élni ezzel, akkor akár további forinterősödés is jöhet.
Konkrét számszerű becslést is megfogalmaztak:
három hónapon belül 350-ig, egy éven belül pedig 342-ig eshet az euró jegyzése.
Ez 2020 eleje óta nem látott szintet jelentene, vagyis a jelenlegi négyéves csúcsról még további üzemanyag lehet a forint motorjában. Ugyanakkor a szakemberek kiemelik, hogy a jelentős globális bizonytalanság miatt a befektetők a szokásosnál előbb lehetnek hajlamosak profitot realizálni, ami nagyobb kilengésekhez vezethet a forint piacán.
A bank elemzői szerint a pozitív híráramlás is segítheti a forintot, Magyarország ugyanis időről időre megjelenhetnek kedvező fejlemények a médiában az uniós források sorsával, az új kormány intézményi változtatásaival, a költségvetés javuló helyzetével vagy a külpolitika irányultságának megváltozásával kapcsolatban.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Fojtogatja a válság a termelőket: ez az egyetlen kiút a gazdaságoknak
Egy sor problémával szembesülnek a gazdák.
Kifakadt az orosz milliárdos, szörnyű kárt okoznak Ukrajna fegyverei
Záporoznak a drónok a fontos létesítményekre.
Itt az új lehetőség: használj AI-t az újságcikkek „megtámadására”!
A kritikusok szerint ez csak egy újabb fegyvera hatalmasok kezében a független sajtó ellen
Donald Trump is bejelentést tett a Hormuzi-szorosról
Optimista az amerikai elnök, de van, amiből nem enged.
Szakad a gázár a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére
Azonnal itt a reakció.
Négy betű emeli a magasba az amerikai részvénypiacokat, és két szám fogja megállítani
A reálhozamgörbe a kulcs.
Azonnal beszakadt az olaj ára!
Megnyitották a Hormuzi-szorost.
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.