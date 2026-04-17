LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nincs megállás: nagyot erősödik ma a forint
Nincs megállás: nagyot erősödik ma a forint

Portfolio
A Tisza Párt győzelme óta hatalmasat erősödött a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben. Eközben a közel-keleten továbbra sincs gyors megoldás, a hajóforgalom még mindig rendkivül alacsony. A reggeli órékban erősödik a forint, míg a dollár kismértékben gyengül. A Tisza Pártnak azonban mai sűrű napja lesz, így az egymás után érkező bejelentések mozgathatják a forintot.
363-at közelíti a forint az euróval szemben

Magyar Péter a parlamentben tart sajtótájékoztatót, ahol a kormányzás előtt áló feladatokról beszél. A forint szemmel láthatólag jól fogadja a sajtótájékoztatót. Hozzá kell ehhez szokni.

364 alá erősödött a forint

Éppen összeülnek a pártok az Országházban, a forint pedig nagyot erősödik éppen, jelenleg 364 alatt jár az euróval szemben.

Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére

Hatalmas lyuk tátong a 2026-os költségvetésben, a makrogazdasági pálya elcsúszása pedig csak még instabilabbá teszi a büdzsé alapjait 2027-re vonatkozóan is, miközben a heteken belül felálló, Magyar Péter vezette kormány nagyszabású gazdaságpolitikai lépéseket tervez megvalósítani. Adódik a kérdés: a jelenlegi helyzetben hogyan "csinál" magának mozgásteret az új kormány, és ebben a feladatban központi szerepet kaphat Kármán András, a hírek szerint egy önálló Pénzügyminisztérium vezetésével. Az új fiskális politikai vezetés és így a magyar kormány pedig egy láthatatlan, de nagyon erős szövetségest kaphat ebben a játékban: a bizalmi tőkét.

OTP Elemzési Központ: Rengeteg pozitív hatása lesz az euró bevezetésének

A hazai gazdaság stagnálása és a megugró államadósság komoly válságkezelési kihívások elé állítja az euró bevezetését is célul kitűző új kormányzatot. A pénzpiacok ugyanakkor kifejezetten derűlátóan fogadták a határozott nyugati orientációt, Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ igazgatója szerint ugyanis a külföldi befektetők "megvették ezt a sztorit, és megelőlegezték a bizalmat". A közös európai valuta jövő évtized elejére várható bevezetéséhez és a gazdasági kilábaláshoz azonban elengedhetetlen lesz a költségvetési hiány drasztikus lefaragása, valamint az uniós források gyors lehívása, hangzott el a Portfolio Checklist extrában. Hasonló témákról lesz szó a május 12-i Portfolio Investment Day 2026-on is.

Egyelőre még oldalaz a forint árfolyama

Áthaladt egy pakisztáni hajó a Hormuzi-szoroson, a hírre nagyot esett az olaj ára. A forint azonban továbbra is oldalaz egyelőre és 364-365 között van az euróval szemben.

Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte

Elérhetetlenné vált Nagy Márton Facebook-oldala, a nemzetgazdasági miniszter a hírek szerint visszavonul.

Ha ez így megy tovább, az EKB megúszhatja a kamatemelést

A csökkenő energiaárak hatására az eurózóna gazdasága visszatért az Európai Központi Bank alapforgatókönyvéhez, ami azt is jelentheti, hogy a jegybanknak nem kell kamatot emelnie, nyilatkozta Primoz Dolenc, az EKB Kormányzótanácsának tagja, egyben a szlovén jegybank elnöke az IMF tavaszi ülésének margóján.

Hatalmasat erősödött a forint a héten - de vajon van még benne erő?

Az elmúlt napokban hatalmasat erősödött a forint a vezető devizákkal szemben annak ellenére, hogy a közel-keleti helyzet nem oldódott meg, a Hormuzi szoros továbbra is zárva van.

Az ok a Tisza Párt választási győzelme, a piac már az euró bevezetését és a gazdaságpolitikai fordulatot árazza. Ennek egyik erős indikátora, hogy tegnap Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere nyilatkozta ezt tegnap.

A tegnapi nap folyamán kissé gyengült a forint az euróval szemben, de a mozgások kicsik voltak és az eheti erősödés alapján ez inkább tűnt profitrealizálásnak, mint bármi másnak.

A mai napot 365 alatt kezdi a forint az euróval és 310 alatt a dollárral szemben.

Nemzetközi fronton továbbra sincs megoldás a háborúval kapcsolatban és az EU, valamint a közel-keleti országok szerint akár hónapokig eltarthat a vitás ügyek rendezése az USA és Irán között.

Ennek ellenére csak kisebb mozgásokat láttunk a nemzetközi devizapiacon is. A dollár 0,15%-ot erősödött az euróval és 0,11%-ot a japán jennel szemben.

A mai nap nem érkezik igazán fontos makrogazdasági adat, azonban

a Tisza Párt bejelentései, vagy a közel-keleti helyzettel kapcsolatos hírek piacmozgatóak lehetnek.

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra

Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.

Címlapról ajánljuk

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Hullámvasúton a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility