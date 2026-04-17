LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.96%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.59%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Nincs megállás: rég nem látott szinten a forint és a magyar hozamok
Deviza

Nincs megállás: rég nem látott szinten a forint és a magyar hozamok

Portfolio
A Tisza Párt győzelme óta hatalmasat erősödött a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben. Eközben a közel-keleten továbbra sincs gyors megoldás, a hajóforgalom még mindig rendkívül alacsony. Óriásit erősödik ma a forint. Hazai fronton a Tisza Párt győzelme, az euró bevezetése hajtja a forint erősödését, nemzetköz fronton pedig a közel-keletről érkeztek kedvező hírek. A kedvezőbbé váló nemzetközi hangulatban a másodpiacon 6% alá esett a magyar tízéves hozam.
Megosztás

6% alatt a magyar tízéves hozam

Az ÁKK délutáni referenciahozamaiban még stagnálás és 6,07%-os tízéves jegyzés látszott, azonban a Portfolio piaci forrásai szerint ezt követően a Hormuzi-szorossal kapcsolatos hírek megjelenése után tovább száguldottak a magyar állampapírok, így

egészen 5,95%-ig esett a hozamszint.

Utoljára több mint négy éve, 2022 februárjában, az ukrajnai háború kitörése előtt volt ilyen alacsony szinten a magyar tízéves hozam.

10y0417
Megosztás

Mikor jöhet a magyar euró? Megszólalt az amerikai befektetési bank

Reálisan 2030-31-re teljesítheti az euróbevezetés kritériumait Magyarország, ezt követően léphet be az euró előszobájának tekintett ERM-II árfolyamrendszerbe – vélik a Bank of America (BofA) elemzői. Szerintük ezt követően legkorábban 2034-ben lehet reális az euró bevezetése.

Tovább a cikkhez
Mikor jöhet a magyar euró? Megszólalt az amerikai befektetési bank
Megosztás

Látványos szinten van a forint

A 360-as szint alatti jegyzések így néznek ki hosszabb távon viszonyítva:

eurhuf 260417
Megosztás

360 alá is benézett a forint árfolyama

360 alá erősödött a forint árfolyama az euróval szemben. A héten már közel 4%-ot erősödött az árfolyam. Március 9 óta pedig majdnem 40 forintot. Nemzetközi oldalról a piac egyre inkább azt árazza, hogy a közel-keleti háborúnak nem lesz tartós hatása, miközben hazai oldalon a Tisza Párt győzelmét nagyon jól fogadták a befektetők.

Megosztás

Nagyot megy az euró a közel-keleti béke hírére

1,18 fölé erősödött az euró a dollárral szemben, miután Irán jelezte, hogy a tűzszünet ideje alatt átengedi a hajókat a szoroson.

Megosztás

Már 361 alatt a forint árfolyama az euróval szemben

Nincs megállás. Nagyot erősödik a forint árfolyama, eközben az olaj ára is zuhan.

Megosztás

Új négyéves csúcson a forint

Kora délutánra új lendületet vett a forint erősödése, már 361,7-nél jár az euró jegyzése, ami

új négyéves csúcsot jelent a forint szempontjából.

Ez 0,9%-os újabb forinterősödést jelent csütörtökhöz képest. A dollárral szemben ennél is nagyobb, 1,15%-os rally látszik, így 306,2-ig esett a jegyzés.

Megosztás

363 alatt a forint árfolyama

Ez a nap is a forinté, a befektetők teljesen beleszerettek a magyar fizetőeszközbe.

Megosztás

363-at közelíti a forint az euróval szemben

Magyar Péter a parlamentben tart sajtótájékoztatót, ahol a kormányzás előtt áló feladatokról beszél. A forint szemmel láthatólag jól fogadja a sajtótájékoztatót. Hozzá kell ehhez szokni.

Megosztás

364 alá erősödött a forint

Éppen összeülnek a pártok az Országházban, a forint pedig nagyot erősödik éppen, jelenleg 364 alatt jár az euróval szemben.

Megosztás

Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére

Hatalmas lyuk tátong a 2026-os költségvetésben, a makrogazdasági pálya elcsúszása pedig csak még instabilabbá teszi a büdzsé alapjait 2027-re vonatkozóan is, miközben a heteken belül felálló, Magyar Péter vezette kormány nagyszabású gazdaságpolitikai lépéseket tervez megvalósítani. Adódik a kérdés: a jelenlegi helyzetben hogyan "csinál" magának mozgásteret az új kormány, és ebben a feladatban központi szerepet kaphat Kármán András, a hírek szerint egy önálló Pénzügyminisztérium vezetésével. Az új fiskális politikai vezetés és így a magyar kormány pedig egy láthatatlan, de nagyon erős szövetségest kaphat ebben a játékban: a bizalmi tőkét.

Tovább a cikkhez
Nagy bajban a magyar költségvetés, de ez az a pillanat, amikor egy láthatatlan erő lehet az új kormány segítségére
Megosztás

OTP Elemzési Központ: Rengeteg pozitív hatása lesz az euró bevezetésének

A hazai gazdaság stagnálása és a megugró államadósság komoly válságkezelési kihívások elé állítja az euró bevezetését is célul kitűző új kormányzatot. A pénzpiacok ugyanakkor kifejezetten derűlátóan fogadták a határozott nyugati orientációt, Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ igazgatója szerint ugyanis a külföldi befektetők "megvették ezt a sztorit, és megelőlegezték a bizalmat". A közös európai valuta jövő évtized elejére várható bevezetéséhez és a gazdasági kilábaláshoz azonban elengedhetetlen lesz a költségvetési hiány drasztikus lefaragása, valamint az uniós források gyors lehívása, hangzott el a Portfolio Checklist extrában. Hasonló témákról lesz szó a május 12-i Portfolio Investment Day 2026-on is.

Tovább a cikkhez
OTP Elemzési Központ: Rengeteg pozitív hatása lesz az euró bevezetésének
Megosztás

Egyelőre még oldalaz a forint árfolyama

Áthaladt egy pakisztáni hajó a Hormuzi-szoroson, a hírre nagyot esett az olaj ára. A forint azonban továbbra is oldalaz egyelőre és 364-365 között van az euróval szemben.

Megosztás

Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte

Elérhetetlenné vált Nagy Márton Facebook-oldala, a nemzetgazdasági miniszter a hírek szerint visszavonul.

Tovább a cikkhez
Döntött Nagy Márton: végleg visszavonul a politikától, a Facebook-oldalát is törölte
Megosztás

Ha ez így megy tovább, az EKB megúszhatja a kamatemelést

A csökkenő energiaárak hatására az eurózóna gazdasága visszatért az Európai Központi Bank alapforgatókönyvéhez, ami azt is jelentheti, hogy a jegybanknak nem kell kamatot emelnie, nyilatkozta Primoz Dolenc, az EKB Kormányzótanácsának tagja, egyben a szlovén jegybank elnöke az IMF tavaszi ülésének margóján.

Tovább a cikkhez
Ha ez így megy tovább, az EKB megúszhatja a kamatemelést
Megosztás

Hatalmasat erősödött a forint a héten - de vajon van még benne erő?

Az elmúlt napokban hatalmasat erősödött a forint a vezető devizákkal szemben annak ellenére, hogy a közel-keleti helyzet nem oldódott meg, a Hormuzi szoros továbbra is zárva van.

Az ok a Tisza Párt választási győzelme, a piac már az euró bevezetését és a gazdaságpolitikai fordulatot árazza. Ennek egyik erős indikátora, hogy tegnap Kármán András, a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere nyilatkozta ezt tegnap.

A tegnapi nap folyamán kissé gyengült a forint az euróval szemben, de a mozgások kicsik voltak és az eheti erősödés alapján ez inkább tűnt profitrealizálásnak, mint bármi másnak.

A mai napot 365 alatt kezdi a forint az euróval és 310 alatt a dollárral szemben.

Nemzetközi fronton továbbra sincs megoldás a háborúval kapcsolatban és az EU, valamint a közel-keleti országok szerint akár hónapokig eltarthat a vitás ügyek rendezése az USA és Irán között.

Ennek ellenére csak kisebb mozgásokat láttunk a nemzetközi devizapiacon is. A dollár 0,15%-ot erősödött az euróval és 0,11%-ot a japán jennel szemben.

A mai nap nem érkezik igazán fontos makrogazdasági adat, azonban

a Tisza Párt bejelentései, vagy a közel-keleti helyzettel kapcsolatos hírek piacmozgatóak lehetnek.

Megosztás

Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra

Négy éven belül az új kormány megteremtheti az euróbevezetés feltételeit - ezt mondta az RTL-nek Kármán András, akit a csatorna a Tisza-kormány leendő pénzügyminisztereként mutatott be. A politikus a piactorzító beavatkozások megszüntetését is ígéri, ám az élelmiszerek árrésstopját szerinte még nem lehet kivezetni.

Tovább a cikkhez
Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter hamarosan megérkezik a Parlamentbe
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha ez így megy tovább, az EKB megúszhatja a kamatemelést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility