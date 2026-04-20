Maradt még szufla a forintban a pénteki nagy ugrás után?

Jelentős erősödéssel fejezte be a múlt hetet a forint, hiszen péntek délután átmenetileg a 360-as szintig esett az euró ára. A befektetők továbbra is a kedvező választási eredményeket árazzák, abban bíznak, hogy egy hitelesebb és piacbarátabb gazdaságpolitika jöhet, aminek megkoronázása lenne az euró bevezetése a következő években.

Hétfő reggel mérsékelt gyengüléssel indult a nap a forint piacán, így most 362 körül jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a péntek estinél. Persze így sem panaszkodhat a forint, hiszen bő egy hete a választások előtt még 375 körül járt az árfolyam, majd

a Tisza Párt győzelmének hírére onnan kapcsolt menetelésbe a magyar fizetőeszköz,

amivel világelső volt az utóbbi egy hétben.

A múlt hét végén a nemzetközi hírek is besegítettek a forintnak, a hétvégén azonban megint inkább arról szóltak a szalagcímek, hogy törékeny lehet a közel-keleti tűzszünet. A legnagyobb kérdés most az lehet, meddig tart a magyar deviza menetelése, maradt-e még benne szufla. A következő napokban a nemzetközi hírek mellett itthon az új kormány összetételével kapcsolatos információk és a Tisza-kormány gazdaságpolitikai elképzelései határozhatják meg a hangulatot. Fontos makroadatok alig érkeznek a héten, így onnan vélhetően nem kapunk majd friss impulzusokat.

Említettük, hogy a közel–keleti hírek naponta változtatják a nemzetközi devizapiaci képet, pénteken a dollár még érezhetően gyengült az enyhülés hírére, ma reggelre viszont kicsit fordult a hangulat, így 1,1753-ig kapaszkodott vissza az amerikai deviza.

