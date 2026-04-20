Nem biztos, hogy sokáig hátradőlhetnek a forintbefektetők az utóbbi hetek erősödése után

Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy a 360 forintos szintnél megnyugvó forint további erősödése milyen ütemben és feltételek mentén történhet meg. Vendégünk volt Beke Károly, a Portfolio Makro rovatának elemzője.
Meddig tarthat a Tisza-rali, ha mindjárt beüt az iráni válság?
Nagyot erősödött a forint az utóbbi hetekben. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazást kapott, intézményi reformokat sürgetnek, felszámolnák a korrupciót és még az eurótbevezetést is kilátásba helyeznék. Ez hosszú idő után zene a piac füleinek. Azonban ennek ellenére sem jelenthetjük ki, hogy a forintbefektetők teljesen hátradőlhetnek. Egy olyan energiaválság küszöbén állunk, amelyet a Nemzetközi Energiaügynékség a világ legnagyobb energiaválságának nevezett. Mutatjuk, hogyan mozgathatja ez a forintot akkor, amikor a legtöbben már inkább vennék.
Továbbra sincsenek nagy események a piacon
A nap második felében is szép csendben csordogál a kereskedés a devizapiacon, az euró-forint jegyzés 361,7 körül jár, míg az euró-dollár 1,1774-nél áll most.
Szűk sávban a forint
Reggel óta alig változik a forint árfolyama, az euróval szemben most 361,8-nál jár, ami 0,2%-os forintgyengülést jelent péntekhez képest. A nemzetközi hangulat is nyugodt, az euró-dollár 1,177 körül ingadozik.
Kicsit gyengül a forint
Hétfő délelőttre ismét 362,5-ig emelkedett az euró jegyzése, ez 0,4%-os gyengülésnek felel meg a magyar deviza szempontjából péntekhez képest. Ezzel párhuzamosan a dollár jegyzése 308 közelébe emelkedett.
Nincs nagy mozgás
Egyelőre nem mozdult érdemben a forint, most 361,6 körül jár az euró jegyzése, ami 0,15%-kal magasabb péntek esti értéknél. A dollár 307,2 forintba kerül.
Folytathatja még a forint
A magyar eszközöket tovább repítheti a pozitív hangulat a választások után, elsősorban az uniós források felszabadításával kapcsolatos jó hírekre figyelhetnek a befektetők - olvasható az ING Bank hétfő reggeli devizapiaci elemzésében. A bank szakemberei szerint bármilyen kis korrekció újabb lehetőséget kínálhat a befektetőknek, hogy a forint melletti újabb pozíciókat vegyenek fel. Éppen ezért az ING elemzői szerint
a következő napokban 360 alá erősödhet a magyar deviza még a közel-keleti háború esetleges eszkalálódása mellett is.
Maradt még szufla a forintban a pénteki nagy ugrás után?
Hétfő reggel mérsékelt gyengüléssel indult a nap a forint piacán, így most 362 körül jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a péntek estinél. Persze így sem panaszkodhat a forint, hiszen bő egy hete a választások előtt még 375 körül járt az árfolyam, majd
a Tisza Párt győzelmének hírére onnan kapcsolt menetelésbe a magyar fizetőeszköz,
amivel világelső volt az utóbbi egy hétben.
A múlt hét végén a nemzetközi hírek is besegítettek a forintnak, a hétvégén azonban megint inkább arról szóltak a szalagcímek, hogy törékeny lehet a közel-keleti tűzszünet. A legnagyobb kérdés most az lehet, meddig tart a magyar deviza menetelése, maradt-e még benne szufla. A következő napokban a nemzetközi hírek mellett itthon az új kormány összetételével kapcsolatos információk és a Tisza-kormány gazdaságpolitikai elképzelései határozhatják meg a hangulatot. Fontos makroadatok alig érkeznek a héten, így onnan vélhetően nem kapunk majd friss impulzusokat.
Említettük, hogy a közel–keleti hírek naponta változtatják a nemzetközi devizapiaci képet, pénteken a dollár még érezhetően gyengült az enyhülés hírére, ma reggelre viszont kicsit fordult a hangulat, így 1,1753-ig kapaszkodott vissza az amerikai deviza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
