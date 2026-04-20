Nemrég még csak suttogva mertünk beszélni a Tisza-betről, most látjuk, mi lett a vége

„Megvették” a választási eredményt
Nem túlzás azt állítani, hogy mindenkit meglepett a parlamenti választások eredménye, hiszen a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséggel alakíthat kormányt a következő hetekben. Hónapok óta benne volt a levegőben, hogy 16 év után kormányváltás jöhet, a befektetők egy része már 2025-ben elkezdte magát ebbe az irányba pozícionálni (úgynevezett Tisza-bet), de még az utolsó pillanatig is viszonylag kis, 20-25%-os esélyt adtak egy kétharmados győzelemnek, a többség arra számított, hogy sokkal szorosabb lesz a végeredmény.
Ahogy közeledett a választás, úgy jelentek meg az előrejelzések azzal kapcsolatban, merre mehet a forint az egyes kimenetel esetén. A Bank of America (BofA) már decemberben leegyszerűsítette a képletet: Tisza-kormány=360-as euró, Fidesz-kormány=390-es euró. De akkor még szó sem volt arról, hogy esetleg kétharmados ellenzéki győzelem születik.
Éppen ezért nem meglepő, hogy ennyire érzékenyen reagált a forint az eredményre, az említett 360-as „célárat” gyakorlatilag egy hét alatt kipipálta, hiszen péntek délután benézett az alá a szint alá az árfolyam. Ez pedig azt jelentette, hogy alig néhány nap alatt 4 százalékot rallyzott a forint.
Utoljára 2022 februárjában, az ukrajnai háború kitörése előtt volt a mostaninál erősebb szinten a magyar deviza. Azóta előbb egy meredek gyengülő hullám volt az energiaválság nyomán egészen a 430-as történelmi rekordig, majd fokozatosan talált magára a forint, mely tavaly már a globális devizapiac egyik sztárja volt.
Az euró a csodaszer a magyar gazdaság minden bajára?
De miért örülnek ennyire a befektetők a kormányváltásnak? Már a tavalyi devizapiaci mozgások is arra utaltak, hogy egyre többen fogadnak a forint erősödésére, és ez nem csak a nemzetközi viszonylatban kiemelkedő kamatszintnek volt köszönhető. Ahogy közeledtek a választások és egyre több dolog derült ki a Tisza Párt programjából, úgy hitte el a piac, hogy lehet realitása egy pozitív gazdaságpolitikai fordulatnak.
Ebben kulcsszerepe volt az euróbevezetés belengetésének, először tavaly szeptemberben, a Tisza gazdasági programjának bemutatásakor beszélt Kármán András nyíltan arról, hogy győzelmük esetén áttérnének a közös devizára.
De miért ekkora csodaszer az euró? Egyrészt ez egy fontos elköteleződés a kormány részéről, de nem is önmagában az euró a csodaszer. A csatlakozás ígéretével ugyanis nem csak az euró bevezetése mellett teszi le a voksát egy kormány, hanem
egyben a fegyelmezett költségvetés, a csökkenő államadósságráta, az alacsony infláció és alacsony kamatok mellett is.
Ezek ugyanis a bevezetés feltételei, vagyis, ha egy ország komolyan gondolja a belépést, akkor középtávon a fenti mutatókra kell figyelnie. Ezek pedig mind olyanok, melyeket a befektetők és a hitelminősítők az elmúlt években felróttak Magyarországnak. Vagyis kulcsfontosságú pontokon javíthat az új kormány a gazdasági pályán, ha beváltja az ígéretét. És ehhez még jöhet egy a korábbinál Európa-pártibb külpolitika, a gazdaságba kevésbé beavatkozó állam, ez pedig már egy erős mix a piacok számára.
A fenti feltételek közül a költségvetés helyzetét kellene elsősorban rendbe tenni, az hozná magával a többit. Egy fegyelmezett állami gazdálkodás mellett ugyanis a GDP-arányos adósságráta szinte magától csökken, ha lendületet vesz a növekedés, az infláció csökkenését segítheti a forint erősödése, a hozamok pedig hosszútávon konvergálhatnak az eurózónához. Ennek csak egy feltétele van:
az eddigi ígéretek után egy hiteles és megvalósítható euróbevezetési pálya.
Ez lett a Tisza-betből: felült a világ trónjára a forint
Talán meglepő, hogy nem lett pozíciózárás a választási eredményből, hiszen sokak számára logikus döntés lett volna a Tisza-bettel megkeresett pénzt zsebre tenni. Van azonban három tényező, ami megmagyarázza a befektetők viselkedését:
- A carry trade-befektetők akkor tudnak nagyot bukni, ha a céldevizájuk (jelen esetben a forint) hirtelen nagyot gyengül vagy hirtelen csökken a kamat. A Tisza Párt vártnál nagyobb győzelme azonban nemhogy a gyengülés, de az erősödés irányába hat, vagyis most érdemes tartaniuk a pozícióikat, melyek folyamatosan egyre nagyobb nyereséget generálnak.
- Márciusban a közel-keleti háború kitörése után volt egy erőteljes „kitárazás” a forintból, sokan zárták a nyitott pozíciókat, részben emiatt pattant el 400-ig az euró árfolyama. Piaci hírek szerint a külföldi hedge fundok 2025-ben felvett forint melletti pozícióinak akár a 70%-a is leépülhetett hirtelen. A javuló geopolitikai környezet és a kedvező választási eredmény miatt jelentős részük akár vissza is térhetett az utóbbi napokban. Ezzel kapcsolatban majd április végén láthatunk adatokat az MNB szokásos ábrakészletében.
- Mindig vannak lemaradók a piacon, akik későn szállnak fel a száguldó vonatra. Vélhetően most is voltak olyan befektetők, akik 2025-ben még óvatosak voltak a Tisza Párt győzelmi esélyeit illetően, ezért nem mertek komolyabb pozíciót felvenni a forintban. Most azonban az eredmények és a hírek láttán ők is megjelenhettek a forint piacán.
Hogy megmutassuk, pontosan mekkorát erősödött a forint elővettük a szokásos globális toplistánkat, hogy az egyes devizák hogyan teljesítettek a dollárhoz képest. Abban szinte biztosak lehettünk, hogy az elmúlt egy hetet magasan megnyerte a forint, ezért kicsit hosszabb, egyhónapos időtávot választottunk.
Ez alatt a magyar deviza több mint 9%-kal erősödött a dollár ellenében, ezzel pedig a világon egyetlen fizetőeszköz sem tudta felvenni a versenyt.
A lista második helyén álló orosz rubel közel 8%-kal erősödött ugyanebben az időszakban, míg a harmadik brazil reál már csak 3,8%-ot tudott javítani. A dobogóra a chilei pesó került még fel 3,6%-os erősödéssel. A forintot leszámítva a legjobb európai deviza az izlandi korona és a lengyel zloty voltak 3 százalék körüli erősödéssel egy hónap alatt.
Az elmúlt egy hónap teljesítményével pedig a forint az idei évet összegző listán is előkelő helyre lépett fel, három és fél hónap alatt mutatott 6,4%-os erősödésénél csak a norvég az ausztrál és a brazil devizák teljesítettek jobban. Mindezt úgy, hogy március végén még a mezőny második felében volt ugyanezen a ranglistán 2,2%-os gyengüléssel.
De meddig tarthat a szárnyalás?
A következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, meddig tarthat az elmúlt egy hétben látott szárnyalás a forint piacán. Ez csak az örömmámor vagy tartósan erősebb magyar devizára kell készülni? Nem lesz túl erős a forint a magyar gazdaságnak?
Egyelőre mindenki ezeket a kérdéseket teszi fel. Amit eddig láttunk, az egyfajta megelőlegezett bizalom a piac részéről az új kormány felé, úgy tűnik, hogy hisznek abban, hogy megvalósítják a választási programban lefektetett ígéreteket. Pozitív jelzés, hogy a győzelem után rögtön az első napokban Magyar Péter többször kiállt ezek mellett, így ismét beszélt az euróbevezetés tervéről.
A következő hónapokban ez a bizalom kitarthat, ha a nemzetközi környezet kedvező lesz, akkor akár meg is tarthatja most megszerzett erősödését a forint. A várakozások szerint ősszel aztán elő kellene állni egy részletes euróbevezetési programmal, illetve céldátummal, ha azt hitelesnek ítéli meg a piac, akkor akár további forinterősödés is jöhet.
Az ING Bank például legfrissebb elemzésében már azt jósolja, hogy egy év múlva akár a 340-es szintet közelítheti az euró-forint jegyzés. Ha addig a kormány végrehajtja a szükséges kiigazítást a költségvetésben, hiteles büdzsét fogad el 2027-re és előrelépést ér el az uniós források felszabadítása területén, akkor ez akár reális is lehet.
A címlapkép illusztráció.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
