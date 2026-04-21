Politikai válság Romániában
Tegnap a legnagyobb kormánypárt megvonta a támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől, akinek a koalíciós kormánya most felbomlás szélén áll. A Szociáldemokraták közölték, hogy pártjuk tagjainak túlnyomó többsége a lépés mellett szavazott egy hétfő esti belső szavazáson, amire a kormányfő költségvetési kiigazító lépései és a négypárti szövetség irányításával kapcsolatban hónapok óta tartó bírálatok nyomán került sor.
Ugyanakkor Bolojan, aki a kisebbik, Liberális Pártot vezeti, korábban megfogadta, hogy a szavazás eredményétől függetlenül marad a posztján.
Ha ehhez valóban tartja magát, az arra késztetheti a szociáldemokratákat, hogy a következő hetekben bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be ellene a parlamentben, vagy támogassanak egy ilyen indítványt.
A fejleményeket a befektetők nagy figyelemmel kísérik, hiszen Bolojan kormányának bukása kérdésessé tenné, hogy marad-e Románia a költségvetési hiányt kiigazító pályán. Márpedig az országnak erre szüksége lenne: 2024-ben a GDP 9,3 százalékára (!) rúgott a deficit, és tavaly még mindig magas, 7,6 százalék feletti volt.
Csúcsközelben a forint – merre tovább?
A választások óta nagyot erősödött a forint: míg a szavazás előtti pénteken 375 forinton zárt az euró árfolyama, jelenleg 362 körül jár. Ez az erősödés ráadásul úgy következett be, hogy már április előtt is részben a Tisza győzelmének árazása volt a hazai fizetőeszköz mögötti felhajtóerő. Így a további erősödés mögött valószínűleg a meglepő mértékű győzelem áll, ami nagyobb mozgásteret biztosít a leendő kormánynak azon intézkedések megvalósítására (pl. zárolt uniós források feloldása, euró bevezetése, ehhez szükséges kritériumok teljesítése), amelyet a befektetők pozitívan értékelnek.
A piac azóta is figyelemmel követi a jövendőbeli kabinet gazdasági kérdésekkel kapcsolatos bejelentéseit, a mai napon is ez várható.
A nemzetközi színtéren közben a Hormuzi-szoros járhatósága az egyik legfőbb kérdés, amivel kapcsolatban szinte naponta hallhatunk új fejleményekről. Az amerikai elnök most éppen azt nyilatkozta, hogy "nagyon valószínűtlen", hogy meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal, hogyha annak lejártáig nem sikerül alkut kötni.
Végül a mai napon Romániára is érdemes figyelni, hiszen a tegnapi nap során szétesett a kormánykoalíció, és még nem tudni, hogy mi következik a nagy költségvetési hiánnyal küzdő országban.
Nem biztos, hogy sokáig hátradőlhetnek a forintbefektetők az utóbbi hetek erősödése után
Jelentős erősödéssel fejezte be a múlt hetet a forint, majd ehhez képest hétfőn napközben átmenetileg gyengült, 362,5-ig emelkedett az euró jegyzése hétfő délelőtt. Délutánra a forint visszaerősödött, az esti kereskedésben 361,97 körül járt az euróhoz képest. A forintot elsősorban a befektetők azon várakozása hajtja, hogy hitelesebb és piacbarátabb gazdaságpolitika jöhet, ráadásul euróbevezetéssel koronázva mindezt a következő években.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
