Csúcsközelben a forint – merre tovább?

Tegnap a legnagyobb kormánypárt megvonta a támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől, akinek a koalíciós kormánya most felbomlás szélén áll. A Szociáldemokraták közölték, hogy pártjuk tagjainak túlnyomó többsége a lépés mellett szavazott egy hétfő esti belső szavazáson, amire a kormányfő költségvetési kiigazító lépései és a négypárti szövetség irányításával kapcsolatban hónapok óta tartó bírálatok nyomán került sor.

Ugyanakkor Bolojan, aki a kisebbik, Liberális Pártot vezeti, korábban megfogadta, hogy a szavazás eredményétől függetlenül marad a posztján.

Ha ehhez valóban tartja magát, az arra késztetheti a szociáldemokratákat, hogy a következő hetekben bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be ellene a parlamentben, vagy támogassanak egy ilyen indítványt.

A fejleményeket a befektetők nagy figyelemmel kísérik, hiszen Bolojan kormányának bukása kérdésessé tenné, hogy marad-e Románia a költségvetési hiányt kiigazító pályán. Márpedig az országnak erre szüksége lenne: 2024-ben a GDP 9,3 százalékára (!) rúgott a deficit, és tavaly még mindig magas, 7,6 százalék feletti volt.