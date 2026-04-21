Nagyot gyengül a forint, 365-nél is járt
Nagyot gyengül a forint, 365-nél is járt

A választás óta nagyot erősödött a forint, és a piac ma is árgus szemekkel követi a jövendőbeli Tisza-kormány gazdasági elképzeléseivel kapcsolatos információkat. Eközben a nemzetközi figyelem a Hormuzi-szorosra és az amerikai jegybank következő elnökjelöltje, Kevin Warsh szenátusi meghallgatására irányul, míg a régiónkban Romániában jöhetnek nagyobb mozgások, miután tegnap a legnagyobb kormánypárt megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől.
364 alá visszajött a forint

Késő estére a napon belüli 365 közeli szintről 364 alá erősödött a forint az euróval szemben.

365 közelébe geyngült a forint

A forint jegyzése az euróval szemben már a 365-ös szint közelében jár, azaz késő este nagyot gyengült a hazai fizetőeszköz. A reggeli órákban még 361 közelében is járt a jegyzés.

363 közelébe gyengült a forint

A hazai fizetőeszköz kis mértékben tovább gyengült az esti órákra, az euróval szemben már a 363-as szinthez közel jár.

Megszólalt a Fed leendő elnöke

Kevin Warsh-ot jelölte az amerikai jegybank élére Donald Trump amerikai elnök. Warsh Bizottsági meghallgatása éppen most zajlik, ahol több fontos témában kérdezhetik a Szenátorok a leendő jegybankelnököt. Az iráni háboú közepette kiemelt figyelemmel kísérik a befektetők a meghallgatást.

Enyhén gyengülő pályán a forint

A forint reggel óta lassan, de folyamatosan felfelé araszol, az euróval szemben már 362,3 forintnál áll a jegyzés.

A mozgás mögött valószínűleg nem forintspecifikus hatás áll, mivel az euró is enyhén gyengül a dollárral szemben.

Kirobbanó formában az amerikai kiskereskedelem

Márciusban 1,7 százalékkal nőtt az amerikai kiskereskedelmi forgalom, miközben az iráni háború 2022 óta nem látott szintre lökte az üzemanyagárakat.

A nemzetközi figyelem az iráni háborún és Warsh meghallgatásán van

A globális befektetői hangulat továbbra is kockázatvállaló, amit elsősorban geopolitikai és technológiai hírek támogatnak – állapította meg az ING. Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, iráni tárgyalók várhatóan a közeljövőben Pakisztánba utaznak, hogy az Egyesült Államokkal egyeztessenek a békefolyamatról. Eközben Donald Trump ismét éles retorikát alkalmaz, és a tűzszünet lejárta után egy „megállapodás vagy pusztítás” forgatókönyvet vázol fel.

A piac egyelőre inkább arra számít, hogy a tűzszünetet meghosszabbítják.

A részvénypiacokat emellett a technológiai szektor iránti megújult érdeklődés is támogatja, amit például az ázsiai tőkepiaci aktivitás és a dél-koreai chipkivitel erős növekedése is jelez.

Mindeközben a piac figyelme Kevin Warsh szenátusi meghallgatását is nagy figyelemmel kíséri majd.

A várakozások szerint Warsh inkább lazább kamatpolitikát támogató (dovish), ugyanakkor a jegybanki mérleg leépítését illetően szigorúbb (hawkish) álláspontot képviselhet. A mérlegszűkítés technikai részletei – például az eszközök kifutása vagy aktív értékesítése, illetve az érintett állampapírok és jelzálog-fedezetű értékpapírok köre – kulcsfontosságúak lehetnek, különösen annak fényében, hogy a likviditás csökkenése akár a 2019-es repópiaci feszültségekhez hasonló helyzetet is előidézhet. A befektetők mindezek hatására meredekebb hozamgörbére számítanak.

A dollár szempontjából ugyanakkor elsősorban a kamatpályára vonatkozó jelzések lehetnek meghatározók. A jelenlegi magas olajárak és rövid távú inflációs várakozások mellett minden olyan kommunikáció, amely az alacsonyabb rövid hozamok irányába mutat, gyengítheti az amerikai devizát. Jelentős elmozdulásra azonban egyelőre nem számítanak a piacon, mivel Warsh kinevezése körül továbbra is politikai bizonytalanság van: Thom Tillis republikánus szenátor ellenállása miatt a jelölés szenátusi jóváhagyása egyelőre nem biztosított.

Barátság vezeték: megindult a műszaki teszt, már szerdán újra jöhet olaj Magyarországra

Ukrajna kedden megkezdi a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték műszaki tesztjeit. Ez a lépés megnyithatja az utat egy 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítása előtt is, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök február óta vétóval fenyeget. A Kreml közben azt hangsúlyozza, hogy orosz részről semmilyen technikai akadálya nincs a szállítás újraindításának – számolt be a Reuters és a Bloomberg.

Megszólalt a Tisza frakcióvezetője a 2027-es költségvetésről

Sikerrel zárult a parlamenti pártok keddi egyeztetése, amelyen megállapodás született az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról. A május 9-re tervezett alakuló ülés előtt, a jövő héten már a személyi kérdésekről is döntenek. Ezek közé tartozik a parlamenti alelnökök és a bizottsági vezetők kiválasztása. A leendő kormánypárt több ellenzéki kérésnek is helyt adott, így megnyílt az út a gyors kormányalakítás előtt - jelentette a Telex. Bujdosó Andrea szerint a jövő évi költségvetés várhatóan a megszokottnál később kerül csak napirendre.

Korrigál kicsit a forint

Az euróval szembeni árfolyama a 362-es szint fölé került. Ez mérsékelt gyengülés a reggeli órák óta.

Politikai válság Romániában

Tegnap a legnagyobb kormánypárt megvonta a támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől, akinek a koalíciós kormánya most felbomlás szélén áll. A Szociáldemokraták közölték, hogy pártjuk tagjainak túlnyomó többsége a lépés mellett szavazott egy hétfő esti belső szavazáson, amire a kormányfő költségvetési kiigazító lépései és a négypárti szövetség irányításával kapcsolatban hónapok óta tartó bírálatok nyomán került sor.

Ugyanakkor Bolojan, aki a kisebbik, Liberális Pártot vezeti, korábban megfogadta, hogy a szavazás eredményétől függetlenül marad a posztján.

Ha ehhez valóban tartja magát, az arra késztetheti a szociáldemokratákat, hogy a következő hetekben bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be ellene a parlamentben, vagy támogassanak egy ilyen indítványt.

A fejleményeket a befektetők nagy figyelemmel kísérik, hiszen Bolojan kormányának bukása kérdésessé tenné, hogy marad-e Románia a költségvetési hiányt kiigazító pályán. Márpedig az országnak erre szüksége lenne: 2024-ben a GDP 9,3 százalékára (!) rúgott a deficit, és tavaly még mindig magas, 7,6 százalék feletti volt.

Csúcsközelben a forint – merre tovább?

A választások óta nagyot erősödött a forint: míg a szavazás előtti pénteken 375 forinton zárt az euró árfolyama, jelenleg 362 körül jár. Ez az erősödés ráadásul úgy következett be, hogy már április előtt is részben a Tisza győzelmének árazása volt a hazai fizetőeszköz mögötti felhajtóerő. Így a további erősödés mögött valószínűleg a meglepő mértékű győzelem áll, ami nagyobb mozgásteret biztosít a leendő kormánynak azon intézkedések megvalósítására (pl. zárolt uniós források feloldása, euró bevezetése, ehhez szükséges kritériumok teljesítése), amelyet a befektetők pozitívan értékelnek.

A piac azóta is figyelemmel követi a jövendőbeli kabinet gazdasági kérdésekkel kapcsolatos bejelentéseit, a mai napon is ez várható.

A nemzetközi színtéren közben a Hormuzi-szoros járhatósága az egyik legfőbb kérdés, amivel kapcsolatban szinte naponta hallhatunk új fejleményekről. Az amerikai elnök most éppen azt nyilatkozta, hogy "nagyon valószínűtlen", hogy meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal, hogyha annak lejártáig nem sikerül alkut kötni.

Végül a mai napon Romániára is érdemes figyelni, hiszen a tegnapi nap során szétesett a kormánykoalíció, és még nem tudni, hogy mi következik a nagy költségvetési hiánnyal küzdő országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Nem biztos, hogy sokáig hátradőlhetnek a forintbefektetők az utóbbi hetek erősödése után

Jelentős erősödéssel fejezte be a múlt hetet a forint, majd ehhez képest hétfőn napközben átmenetileg gyengült, 362,5-ig emelkedett az euró jegyzése hétfő délelőtt. Délutánra a forint visszaerősödött, az esti kereskedésben 361,97 körül járt az euróhoz képest. A forintot elsősorban a befektetők azon várakozása hajtja, hogy hitelesebb és piacbarátabb gazdaságpolitika jöhet, ráadásul euróbevezetéssel koronázva mindezt a következő években.

