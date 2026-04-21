Nagyot gyengült a forint, 365-nél is járt

A globális befektetői hangulat továbbra is kockázatvállaló, amit elsősorban geopolitikai és technológiai hírek támogatnak – állapította meg az ING. Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, iráni tárgyalók várhatóan a közeljövőben Pakisztánba utaznak, hogy az Egyesült Államokkal egyeztessenek a békefolyamatról. Eközben Donald Trump ismét éles retorikát alkalmaz, és a tűzszünet lejárta után egy „megállapodás vagy pusztítás” forgatókönyvet vázol fel.

A piac egyelőre inkább arra számít, hogy a tűzszünetet meghosszabbítják.

A részvénypiacokat emellett a technológiai szektor iránti megújult érdeklődés is támogatja, amit például az ázsiai tőkepiaci aktivitás és a dél-koreai chipkivitel erős növekedése is jelez.

Mindeközben a piac figyelme Kevin Warsh szenátusi meghallgatását is nagy figyelemmel kíséri majd.

A várakozások szerint Warsh inkább lazább kamatpolitikát támogató (dovish), ugyanakkor a jegybanki mérleg leépítését illetően szigorúbb (hawkish) álláspontot képviselhet. A mérlegszűkítés technikai részletei – például az eszközök kifutása vagy aktív értékesítése, illetve az érintett állampapírok és jelzálog-fedezetű értékpapírok köre – kulcsfontosságúak lehetnek, különösen annak fényében, hogy a likviditás csökkenése akár a 2019-es repópiaci feszültségekhez hasonló helyzetet is előidézhet. A befektetők mindezek hatására meredekebb hozamgörbére számítanak.

A dollár szempontjából ugyanakkor elsősorban a kamatpályára vonatkozó jelzések lehetnek meghatározók. A jelenlegi magas olajárak és rövid távú inflációs várakozások mellett minden olyan kommunikáció, amely az alacsonyabb rövid hozamok irányába mutat, gyengítheti az amerikai devizát. Jelentős elmozdulásra azonban egyelőre nem számítanak a piacon, mivel Warsh kinevezése körül továbbra is politikai bizonytalanság van: Thom Tillis republikánus szenátor ellenállása miatt a jelölés szenátusi jóváhagyása egyelőre nem biztosított.