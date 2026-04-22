Gyengülni kezdett a forint, újra 365 felett az euró
Egyelőre úgy látszik, a március végével kezdődő, a választás után meglóduló forinterő áprilisban is kitart. Az iráni konfliktus alakulása mellett egyértelműen a Tisza-kormányra figyel a magyar deviza piac, és közelről követi a legújabb gazdasági bejelentéseit. A megmaradt figyelem az amerikai jegybank következő elnökjelöltjére, Kevin Warshra és a várható amerikai jegybanki lépésekre irányul. A forint továbbra is egy szűk sávban mozog, az euró 363, míg a dollár 308.
Gyengül a forint

Az elmúlt percekben intenzívebb gyengülés látszik a forint piacán, már 365 körül jár az euró jegyzése, ami 0,35%-kal magasabb a kedd esti értéknél. A dollár-forint 311-ig emelkedett.

Surányi: romokban a költségvetés, az elmúlt 16 év legyalulta az ország növekedési lehetőségeit

Magyarországon jelenleg nincs makrogazdasági válság, a költségvetés azonban romokban hever. A potenciális növekedés évi 1 százalék körülire apadt, miközben az oktatás, az egészségügy és a kutatás-fejlesztés is súlyosan alulfinanszírozott – vázolta a hazai gazdaság állapotát Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Szabó László, a HOLD Alapkezelő alapítója szerint az elmúlt 16 év legfőbb tanulsága, hogy a rendkívüli állami hatalomkoncentráció nem hozott érdemi előnyt a régiós versenytársakkal szemben. Emellett a kormányzati hitelesség elvesztése súlyos gazdasági következményekkel járt. A szakértők úgy vélik, a választást követő piaci eufória és a megelőlegezett befektetői bizalom csak akkor marad tartós, ha az új kormány hiteles és bátor költségvetési programot hirdet. A magyar gazdaság kilátásairól, a jegybanki együttműködésről, az elfojtott inflációról és az adórendszer mítoszairól a Portfolio Checklist Extra keddi adásában esett szó.

Tovább a cikkhez
Ugyanott

A délutáni órákra ráfordulva se látszik egyelőre nagy izgalom a forint piacán, maradt lényegében ugyanott a magyar deviza, ahol a napot kezdte.

Időközben további két új miniszterjelöltet jelentett be a Tisza Párt.

Kiderült a fájdalmas igazság: a fogyasztás húzhatja a gazdaságot, de törékeny marad a növekedés

Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság több évnyi gyenge teljesítmény után mérsékelt növekedésnek indul. 2026-ban 1,5, míg 2027-ben 2,6 százalékos GDP-bővülés várható. Az infláció 4 százalék alá mérséklődik. A gazdasági kilábalás fő motorja a lakossági fogyasztás lesz, bár a folyamatot továbbra is jelentős külső és belső kockázatok övezik.

Tovább a cikkhez
Marad az oldalazás

A délelőtti kereskedésben maradt a konszolidációs oldalazás a forint piacán, kicsi gyengüléssel.

A forint-euró árfolyam 363,7, míg a dollár-forint árfolyam 309,2.

Tehát a magyar deviza továbbra is kivár, és nagyobb elmozdulást jelenleg csak egy jelentős iráni háborús hír vagy új kormányzati bejelentés okozhatna.

Megszólalt Matolcsy az MNB-botrányról: szerinte nem az történt, amit mindenki gondol

Miközben az ügyészség külön nyomozócsoporttal vizsgálja a Magyar Nemzeti Bankot és alapítványait érintő, mintegy 500 milliárd forintosra becsült vagyonvesztés ügyét, megszólalt a jegybank korábbi elnöke, Matolcsy György is. A közzétett közleményében azt állítja: az alapítványi vagyon nem tűnt el, a vita valójában az értékelési módszerek körül zajlik.

Tovább a cikkhez
Indul a nap

Az április 12-i választás eredményét követően igen jelentős erősödésbe kezdett a forint. Azonban a hét eleji mozgást követően, az azóta eltelt időben nem nagyon volt mozgás a forint jegyzésében sem az euróval, sem a dollárral szemben.

Az elmúlt másfél hétben a magyar deviza egy nagyon szűk sávban mozog.

Az euró-forint árfolyam szerda reggel 363, míg a dollár-forint 308,6.

Ez történt tegnap

A tegnapi nap történéseiről itt olvashat bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Nagyot gyengült a forint, 365-nél is járt

