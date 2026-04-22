Gyengülni kezdett a forint, újra 365 felett az euró

Gyengül a forint
Az elmúlt percekben intenzívebb gyengülés látszik a forint piacán, már 365 körül jár az euró jegyzése, ami 0,35%-kal magasabb a kedd esti értéknél. A dollár-forint 311-ig emelkedett.
Surányi: romokban a költségvetés, az elmúlt 16 év legyalulta az ország növekedési lehetőségeit
Magyarországon jelenleg nincs makrogazdasági válság, a költségvetés azonban romokban hever. A potenciális növekedés évi 1 százalék körülire apadt, miközben az oktatás, az egészségügy és a kutatás-fejlesztés is súlyosan alulfinanszírozott – vázolta a hazai gazdaság állapotát Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Szabó László, a HOLD Alapkezelő alapítója szerint az elmúlt 16 év legfőbb tanulsága, hogy a rendkívüli állami hatalomkoncentráció nem hozott érdemi előnyt a régiós versenytársakkal szemben. Emellett a kormányzati hitelesség elvesztése súlyos gazdasági következményekkel járt. A szakértők úgy vélik, a választást követő piaci eufória és a megelőlegezett befektetői bizalom csak akkor marad tartós, ha az új kormány hiteles és bátor költségvetési programot hirdet. A magyar gazdaság kilátásairól, a jegybanki együttműködésről, az elfojtott inflációról és az adórendszer mítoszairól a Portfolio Checklist Extra keddi adásában esett szó.
Ugyanott
A délutáni órákra ráfordulva se látszik egyelőre nagy izgalom a forint piacán, maradt lényegében ugyanott a magyar deviza, ahol a napot kezdte.
Időközben további két új miniszterjelöltet jelentett be a Tisza Párt.
Kiderült a fájdalmas igazság: a fogyasztás húzhatja a gazdaságot, de törékeny marad a növekedés
Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság több évnyi gyenge teljesítmény után mérsékelt növekedésnek indul. 2026-ban 1,5, míg 2027-ben 2,6 százalékos GDP-bővülés várható. Az infláció 4 százalék alá mérséklődik. A gazdasági kilábalás fő motorja a lakossági fogyasztás lesz, bár a folyamatot továbbra is jelentős külső és belső kockázatok övezik.
Marad az oldalazás
A délelőtti kereskedésben maradt a konszolidációs oldalazás a forint piacán, kicsi gyengüléssel.
A forint-euró árfolyam 363,7, míg a dollár-forint árfolyam 309,2.
Tehát a magyar deviza továbbra is kivár, és nagyobb elmozdulást jelenleg csak egy jelentős iráni háborús hír vagy új kormányzati bejelentés okozhatna.
Megszólalt Matolcsy az MNB-botrányról: szerinte nem az történt, amit mindenki gondol
Miközben az ügyészség külön nyomozócsoporttal vizsgálja a Magyar Nemzeti Bankot és alapítványait érintő, mintegy 500 milliárd forintosra becsült vagyonvesztés ügyét, megszólalt a jegybank korábbi elnöke, Matolcsy György is. A közzétett közleményében azt állítja: az alapítványi vagyon nem tűnt el, a vita valójában az értékelési módszerek körül zajlik.
Indul a nap
Az április 12-i választás eredményét követően igen jelentős erősödésbe kezdett a forint. Azonban a hét eleji mozgást követően, az azóta eltelt időben nem nagyon volt mozgás a forint jegyzésében sem az euróval, sem a dollárral szemben.
Az elmúlt másfél hétben a magyar deviza egy nagyon szűk sávban mozog.
Az euró-forint árfolyam szerda reggel 363, míg a dollár-forint 308,6.
Beindul a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaca? Összefogtak a nagyok
Más iparági szereplők indítottak együttműködést.
Hamarosan eláraszthatják a világot Ukrajna pusztító drónfegyverei
Most még nem adnak el semmit, de van pár eszköz, ahol ez rövidesen megváltozhat.
Durvul a helyzet Hormuznál: Irán rátámadott két hajóra, gyakorlatilag túszul ejtették őket
Gyakorlatilag bármikor folytatódhatnak a harcok.
Újabb energiatárolót helyezett üzembe az Alteo
Ez már a hatodik.
Végleg eltűnhet a közkedvelt magyarországi zöldzóna: elképesztő, mit építenek a helyére a helyiek megkérdezése nélkül
Erre a Duna-szigetre terveznek is otthon startos gigafejlesztést.
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!