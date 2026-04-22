Mérsékelten gyengült a forint szerdán

Kis gyengülés
Nagy mozgások már nem voltak a forint piacán a kereskedés utolsó óráiban, az euróval szemben 0,3, a dollárral szemben pedig 0,6 százalékot veszített értékéből a magyar fizetőeszköz.
Mérsékelten gyengül a forint
Az európai részvénypiacok zárása óta eltelt időben a forint árfolyama érdemben nem változott a vezető devizákkal szemben. Egy egységgel mozdult el ma az euróval szemben a forint, jelenleg 364,80 forint körüli szinten állnak a jegyzések, a dollárral szemben pedig a 311,50-es szinten.
Visszaerősödött a forint
A délutáni órákra a forint szinte majdnem ugyanoda került vissza, ahol a napot kezdte.
A gyengülést követően az euró 363,8-ig, míg a dollár 309,5-ig erősödött
- folytatva a napon belüli volatilis mozgását.
Régiós gyengülés
A kora délután beindult gyengülés tovább folytatódik.
- Az euró-forint jegyzés 365-ig,
- a dollár pedig 311-ig gyengült.
A romló tendencia mögött globális hatás lehet, akár az iráni tűzszünet körüli egyre kiélezettebb helyzet, hiszen
a régiós devizák közül - a román lejt kivéve - az összes gyengülést mutat az elmúlt órákban.
A legnagyobb mértékbe a zöld színnel jelölt forint gyengül, de ez annak is betudható, hogy korábban jelentős erősödésen ment keresztül, ezért a kereskedők szélsőséges pozicionáltsága miatt érzékenyebben reagál a magyar deviza.
Gyengül a forint
Az elmúlt percekben intenzívebb gyengülés látszik a forint piacán, már 365 körül jár az euró jegyzése, ami 0,35%-kal magasabb a kedd esti értéknél. A dollár-forint 311-ig emelkedett.
Surányi: romokban a költségvetés, az elmúlt 16 év legyalulta az ország növekedési lehetőségeit
Magyarországon jelenleg nincs makrogazdasági válság, a költségvetés azonban romokban hever. A potenciális növekedés évi 1 százalék körülire apadt, miközben az oktatás, az egészségügy és a kutatás-fejlesztés is súlyosan alulfinanszírozott – vázolta a hazai gazdaság állapotát Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Szabó László, a HOLD Alapkezelő alapítója szerint az elmúlt 16 év legfőbb tanulsága, hogy a rendkívüli állami hatalomkoncentráció nem hozott érdemi előnyt a régiós versenytársakkal szemben. Emellett a kormányzati hitelesség elvesztése súlyos gazdasági következményekkel járt. A szakértők úgy vélik, a választást követő piaci eufória és a megelőlegezett befektetői bizalom csak akkor marad tartós, ha az új kormány hiteles és bátor költségvetési programot hirdet. A magyar gazdaság kilátásairól, a jegybanki együttműködésről, az elfojtott inflációról és az adórendszer mítoszairól a Portfolio Checklist Extra keddi adásában esett szó.
Ugyanott
A délutáni órákra ráfordulva se látszik egyelőre nagy izgalom a forint piacán, maradt lényegében ugyanott a magyar deviza, ahol a napot kezdte.
Időközben további két új miniszterjelöltet jelentett be a Tisza Párt.
Kiderült a fájdalmas igazság: a fogyasztás húzhatja a gazdaságot, de törékeny marad a növekedés
Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság több évnyi gyenge teljesítmény után mérsékelt növekedésnek indul. 2026-ban 1,5, míg 2027-ben 2,6 százalékos GDP-bővülés várható. Az infláció 4 százalék alá mérséklődik. A gazdasági kilábalás fő motorja a lakossági fogyasztás lesz, bár a folyamatot továbbra is jelentős külső és belső kockázatok övezik.
Marad az oldalazás
A délelőtti kereskedésben maradt a konszolidációs oldalazás a forint piacán, kicsi gyengüléssel.
A forint-euró árfolyam 363,7, míg a dollár-forint árfolyam 309,2.
Tehát a magyar deviza továbbra is kivár, és nagyobb elmozdulást jelenleg csak egy jelentős iráni háborús hír vagy új kormányzati bejelentés okozhatna.
Megszólalt Matolcsy az MNB-botrányról: szerinte nem az történt, amit mindenki gondol
Miközben az ügyészség külön nyomozócsoporttal vizsgálja a Magyar Nemzeti Bankot és alapítványait érintő, mintegy 500 milliárd forintosra becsült vagyonvesztés ügyét, megszólalt a jegybank korábbi elnöke, Matolcsy György is. A közzétett közleményében azt állítja: az alapítványi vagyon nem tűnt el, a vita valójában az értékelési módszerek körül zajlik.
Indul a nap
Az április 12-i választás eredményét követően igen jelentős erősödésbe kezdett a forint. Azonban a hét eleji mozgást követően, az azóta eltelt időben nem nagyon volt mozgás a forint jegyzésében sem az euróval, sem a dollárral szemben.
Az elmúlt másfél hétben a magyar deviza egy nagyon szűk sávban mozog.
Az euró-forint árfolyam szerda reggel 363, míg a dollár-forint 308,6.
Ez történt tegnap
