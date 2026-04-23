Forint: gyengülni kezdett az olajár ugrásra

Úgy néz ki, egy picit korai volt a megnyugvás! Az elmúlt órákban megint gyengül a forint mindkét nagyobb devizával szemben.

Az euró visszakúszott a 366 feletti tartományba, és a dollár is felpattant 313 fölé

- ami azonos mozgást mutat, mint a kőolaj.

Teheráni légiriadó fűti az olajárakat. Az esti hirtelen ugrást magyarázhatja, hogy az iráni Mehr hírügynökség beszámolója szerint csütörtökön az iráni főváros, Teherán egyes részein azt jelentették, hogy a légvédelmi rendszereket aktiválták - eddig meg nem nevezett okok miatt.