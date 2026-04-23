Forint: gyengülni kezdett az olajárugrásra

365,8 forint körül kezdi a napot az euró-forint kurzus, ami nagyjából 0,5 forintos napi gyengülésnek felel meg a megelőző záráshoz képest. A dollár 311,9 környékén áll, ami 0,4 forintos elmozdulást jelez felfelé a tegnapi záráshoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindez arra utal, hogy rövid távon folytatódik a szűk sávos kereskedés: a hét eleje óta az euró a 361–365-ös tartományban ingadozott, miközben a tágabb kép továbbra is a hazai deviza erősödését mutatja. Jelenleg az euró-forint bő 7%-kal, a dollár-forint árfolyam pedig több mint 8%-kal lejjebb van, mint egy hónapja.

A fő nemzetközi keresztek közül az euró-dollár jegyzés 1,17 körül ingadozik, ami arra utal, hogy a nemzetközi szinten egyelőre a kivárás jellemzi a piacot.

A mozgások magyarázatában most egyszerre két, egymással időnként ellentétes hatás dominál.

Az egyik a hazai politikai-gazdaságpolitikai várakozások csatornája: a választás utáni forinterő március vége óta áprilisban is kitart, és a kereskedésben kiemelt szerepet kap, milyen összetételben áll fel az új kormány, illetve milyen, a költségvetési pályát és a befektetői bizalmat érdemben befolyásoló gazdasági bejelentések érkeznek.

A másik meghatározó terület a közel-keleti konfliktusról érkező hírek: a tűzszünet körüli hírek időről időre felülírják a kockázati megítélést, ami a régiós devizáknál is egyszerre, sokkszerűen tud gyengülést okozni. Ilyen környezetben a geopolitikai bizonytalanság a globális hozam- és kamatvárakozásokat is elmozdíthatja, ami hat a dollár irányára. A nemzetközi kockázati kedv változása kiemelten fontos a forintárfolyam számára is, a nemzetközi hangulat romlásakor ugyanis feltörekvő, magasabb kockázati érzékenységű devizaként az euróval szemben is könnyen gyengülhet még akkor is, ha a hazai történet önmagában éppen támogató.

A befektetők fókuszában a mai nap egyszerre van a Tisza Párt kormányalakításához köthető, jövőbeli gazdaságpolitikai intézkedésekre utaló jelek és a közel-keleti háborús fejlemények.

Makro fronton a befektetők ma az előzetes bmi-adatokra figyelhetnek, a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatók érkeznek sorrendben Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik.

