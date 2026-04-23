Hiába a Tisza-rali, már a közel-keleti háború tartja sakkban a forintot
Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is.
Tovább oldalazik a forint

Nincs érdemi elmozdulás a devizapiacon: az euró jegyzése továbbra is 365,0, a dolláré 311,8 forint körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
365,8 forint körül kezdi a napot az euró-forint kurzus, ami nagyjából 0,5 forintos napi gyengülésnek felel meg a megelőző záráshoz képest. A dollár 311,9 környékén áll, ami 0,4 forintos elmozdulást jelez felfelé a tegnapi záráshoz képest.

Mindez arra utal, hogy rövid távon folytatódik a szűk sávos kereskedés: a hét eleje óta az euró a 361–365-ös tartományban ingadozott, miközben a tágabb kép továbbra is a hazai deviza erősödését mutatja. Jelenleg az euró-forint bő 7%-kal, a dollár-forint árfolyam pedig több mint 8%-kal lejjebb van, mint egy hónapja.

A fő nemzetközi keresztek közül az euró-dollár jegyzés 1,17 körül ingadozik, ami arra utal, hogy a nemzetközi szinten egyelőre a kivárás jellemzi a piacot.

A mozgások magyarázatában most egyszerre két, egymással időnként ellentétes hatás dominál.

Az egyik a hazai politikai-gazdaságpolitikai várakozások csatornája: a választás utáni forinterő március vége óta áprilisban is kitart, és a kereskedésben kiemelt szerepet kap, milyen összetételben áll fel az új kormány, illetve milyen, a költségvetési pályát és a befektetői bizalmat érdemben befolyásoló gazdasági bejelentések érkeznek.

A másik meghatározó terület a közel-keleti konfliktusról érkező hírek: a tűzszünet körüli hírek időről időre felülírják a kockázati megítélést, ami a régiós devizáknál is egyszerre, sokkszerűen tud gyengülést okozni. Ilyen környezetben a geopolitikai bizonytalanság a globális hozam- és kamatvárakozásokat is elmozdíthatja, ami hat a dollár irányára. A nemzetközi kockázati kedv változása kiemelten fontos a forintárfolyam számára is, a nemzetközi hangulat romlásakor ugyanis feltörekvő, magasabb kockázati érzékenységű devizaként az euróval szemben is könnyen gyengülhet még akkor is, ha a hazai történet önmagában éppen támogató.

A befektetők fókuszában a mai nap egyszerre van a Tisza Párt kormányalakításához köthető, jövőbeli gazdaságpolitikai intézkedésekre utaló jelek és a közel-keleti háborús fejlemények.

Makro fronton a befektetők ma az előzetes bmi-adatokra figyelhetnek, a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatók érkeznek sorrendben Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Túl a mélyponton! Fontos ítéletet mondtak a magyar költségvetésről

A magyar költségvetési rendszer átláthatósága az Open Budget Survey 2025-ös nemzetközi felmérése szerint javult, annak köszönhetően, hogy két évvel korábban soha nem látott mélypontra zuhant. Az egységes szempontok alapján értékelő, nemzetközileg összehasonlítható rendszerben Magyarország ezúttal 43 pontot kapott, ami látványos javulás a 2023-as 22 pont után, de elmarad a 2021-ben látott 44 ponttól. A napokban felálló, újra önálló Pénzügyminisztériummal rendelkező új kormánynak lesz feladata ezen a téren is.

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

