Kimondták a Bloomberg elemzői, min áll vagy bukik Magyarország euróövezeti csatlakozása
Magyarország új miniszterelnöke, Magyar Péter az euró bevezetését tűzte ki egyik legfőbb céljául. Ez lenne az euróövezet legnagyobb bővítése Görögország 2001-es csatlakozása óta. Az április 12-i fölényes választási győzelem azonban csupán a kezdet. A csatlakozási folyamat jellemzően évekig tart, és az Orbán-korszak gazdasági öröksége sem könnyíti meg a helyzetet - írta a Bloomberg.

Magyar Péter szerint az euróhoz vezető út kijelölése szerves részét képezi a brüsszeli kapcsolatok helyreállításának, amelyek Orbán Viktor tizenhat éves kormányzása alatt romlottak meg. A kijelölt pénzügyminiszter, Kármán András közlése alapján a kormány legkésőbb 2030-ra kívánja megteremteni az euróbevezetés feltételeit. A Bank of America elemzői reálisnak tartják ezt a céldátumot. Kiemelték, hogy az új vezetés gyors és elkötelezett lépéseket tesz a megvalósítás érdekében.

Az euró bevezetéséhez Magyarországnak teljesítenie kell az uniós konvergenciakritériumokat, amelyek az államadósságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkoznak.

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) 2024-es értékelése szerint az ország ezek többségét nem teljesítette:

  • Magyarország költségvetési hiánya az EU-ban az egyik legmagasabb, az infláció pedig hosszú időn át jóval meghaladta az euróövezet átlagát.
  • A Magyar Nemzeti Banknak ráadásul a jelenlegi 3 százalékos inflációs célját az EKB 2 százalékos célértékéhez kellene igazítania.
  • Emellett orvosolni kell a jegybank függetlenségével kapcsolatos jogi hiányosságokat is.
  • További fontos előfeltétel, hogy az ország legalább két évig stabil devizaárfolyamot tartson fenn az ERM II árfolyam-mechanizmusban.

Magyar Péter győzelme után a forint 2009 óta a legnagyobb heti erősödését produkálta, a befektetők pedig bizakodóak az ország új, EU-párti irányvonalával kapcsolatban. A befagyasztott brüsszeli uniós források felszabadítása jelentős segítséget nyújthat a költségvetési kiigazításban. Az MNB elnöke, Varga Mihály – aki korábban évekig Orbán Viktor pénzügyminisztere volt – szintén egyetért az euróbevezetés előnyeivel. Ez a közös álláspont nagyban megkönnyítheti a kormány és a jegybank közötti együttműködést.

Ugyanakkor a Bloomberg elemzői szerint kockázatok is felmerülnek. Ha Magyarország pénzügyi nehézségekbe ütközne, az az egész euróövezetre hatással lehetne, ahogyan az a görög adósságválság idején is történt. Amennyiben a következő választáson egy újabb nacionalista fordulat következne be, az ismét konfliktusokat szülhetne Brüsszellel. Az euróövezet tagjaként viszont Magyarország hozzáférne a közös válságkezelési eszköztárhoz, ami magában foglalja az EKB vészhelyzeti likviditásnyújtási keretét, valamint az euróövezeti mentőalapot is.

Az európai vezetők pozitívan fogadták a magyar terveket.

Christine Lagarde, az EKB elnöke "örömét fejezte ki" Magyar Péter euróval kapcsolatos megközelítése kapcsán, Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig jelezte, hogy Brüsszel készséges partner lesz a folyamatban. Magyarország mellett egyébként Svédország és Románia is újraindította az eurócsatlakozásról szóló vitát. Montenegró pedig – amely már 2002 óta használja a közös valutát – a 2028-as várható uniós csatlakozásával megelőzhetné a jelenlegi tagállamokat.

