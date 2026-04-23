Megadhatta az engedélyt Washington: szabad kezet kapott az ázsiai szövetséges, bármelyik percben megindulhat a beígért piaci beavatkozás

Katayama Szacuki pénzügyminiszter a Bloomberg tokiói rendezvényén kijelentette, hogy a japán hatóságok "szabad kezet" kaptak a devizapiaci beavatkozáshoz. Ennek megfelelően bármikor cselekedhetnek a jen védelmében.

Mindenki mindent el tud képzelni. Nagyon erős pozícióból tárgyalunk

– fogalmazott a miniszter. A jen csütörtök este 159,52-es szinten állt a dollárral szemben. Ez az érték már nagyon közel van a 160-as lélektani határhoz, ahol a korábbi intervenciók is történtek.

Katayama egy héttel azután nyilatkozott, hogy Washingtonban kétoldalú megbeszélést folytatott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel.

Az egyeztetés után a japán miniszter "határozott lépéseket" helyezett kilátásba a jen támogatására.

Ez arra utalt, hogy Tokió zöld jelzést kaphatott Washingtontól az esetleges piaci beavatkozáshoz. Katayama most azt is megerősítette, hogy a két ország illetékes tisztviselői

éjjel-nappal, a hét minden napján szoros kapcsolatban állnak egymással.

A Japán Jegybank (BoJ) a Bloomberg elemzői szerint a jövő heti ülésén várhatóan változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat az iráni háború okozta bizonytalanság miatt. Piaci értesülések szerint a jegybank vezetése ugyanakkor fenntartja azt az álláspontját, hogy a feltételek teljesülése esetén folytatni kell a kamatemelési ciklust. Az egynapos indexált swapügyletek (OIS) piaca jelenleg mindössze 5 százalékos esélyt áraz az április 28-i kamatemelésre. Ez a március végi 73 százalékhoz képest drámai visszaesést jelent.

A jen ugyanakkor sebezhető helyzetbe kerülhet, ha Ueda Kazuo jegybankelnök a kamatdöntés mellett nem tesz utalást egy közelgő kamatemelésre

- figyelmeztetnek a Bloomberg elemzői. 2024-ben a japán pénzügyminisztérium kétszer is beavatkozott a devizapiacon, miután a BoJ az áprilisi ülésén változatlanul hagyta az alapkamatot. A nyári intervenciókkal együtt Japán abban az évben összesen mintegy 100 milliárd dollárt költött a jen támogatására. Bármilyen tokiói beavatkozás hatásosabb lehet, ha abban Washington is részt vesz. Idén korábban már az is elegendő volt a jen elleni spekulánsok elbizonytalanításához, hogy az illetékes hatóságok – köztük a New York-i Fed – piaci árjegyzés-ellenőrzést végeztek.

Katayama kitért arra is, hogy pénteken a BoJ-val, a három japán nagybank vezetőivel és a tokiói tőzsde képviselőivel közös megbeszélést tartanak. A tanácskozás fókuszában az Anthropic Mythos nevű mesterségesintelligencia-modellje áll. A globális vezetők a múlt héten Washingtonban is kiterjedten tárgyaltak a modellről. Ennek kapcsán Scott Bessent az amerikai pénzügyminisztériumba hívta össze az érintett pénzügyi szervezeteket. Katayama szerint egyelőre senki sem látja pontosan a Mythos lehetséges hatásait, azonban elengedhetetlennek nevezte az egyeztetések mielőbbi megkezdését.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ