FONTOS Kritikus szinten Ukrajna harckocsiállománya, a szakadék szélén táncol Kijev - És nagyon úgy tűnik, Európa nem tud ezzel mit kezdeni
Megadhatta az engedélyt Washington: szabad kezet kapott az ázsiai szövetséges, bármelyik percben megindulhat a beígért piaci beavatkozás
Megadhatta az engedélyt Washington: szabad kezet kapott az ázsiai szövetséges, bármelyik percben megindulhat a beígért piaci beavatkozás

Japán pénzügyminisztere az amerikai féllel fenntartott folyamatos és szoros kapcsolatot hangsúlyozta a jen árfolyama kapcsán. Tokió eközben továbbra is készenlétben áll a spekulatív piaci mozgásokkal szemben - írta a Bloomberg.

Katayama Szacuki pénzügyminiszter a Bloomberg tokiói rendezvényén kijelentette, hogy a japán hatóságok "szabad kezet" kaptak a devizapiaci beavatkozáshoz. Ennek megfelelően bármikor cselekedhetnek a jen védelmében.

Mindenki mindent el tud képzelni. Nagyon erős pozícióból tárgyalunk

– fogalmazott a miniszter. A jen csütörtök este 159,52-es szinten állt a dollárral szemben. Ez az érték már nagyon közel van a 160-as lélektani határhoz, ahol a korábbi intervenciók is történtek.

Olyan eszközhöz nyúlhat a világ egyik legnagyobb gazdasága, amire még soha nem volt példa

40 éve nem látott szintre gyengülhet a deviza, lázadással fenyeget a kötvénypiac - A befektetők vagy a politikusok pislognak először?

Katayama egy héttel azután nyilatkozott, hogy Washingtonban kétoldalú megbeszélést folytatott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel.

A választások előtti szintre gyengült a forint, de délután jött a fordulat a devizapiacon

Kimondták a Bloomberg elemzői, min áll vagy bukik Magyarország euróövezeti csatlakozása

Mérsékelten gyengült a forint szerdán

Az egyeztetés után a japán miniszter "határozott lépéseket" helyezett kilátásba a jen támogatására.

Ez arra utalt, hogy Tokió zöld jelzést kaphatott Washingtontól az esetleges piaci beavatkozáshoz. Katayama most azt is megerősítette, hogy a két ország illetékes tisztviselői

éjjel-nappal, a hét minden napján szoros kapcsolatban állnak egymással.

A Japán Jegybank (BoJ) a Bloomberg elemzői szerint a jövő heti ülésén várhatóan változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat az iráni háború okozta bizonytalanság miatt. Piaci értesülések szerint a jegybank vezetése ugyanakkor fenntartja azt az álláspontját, hogy a feltételek teljesülése esetén folytatni kell a kamatemelési ciklust. Az egynapos indexált swapügyletek (OIS) piaca jelenleg mindössze 5 százalékos esélyt áraz az április 28-i kamatemelésre. Ez a március végi 73 százalékhoz képest drámai visszaesést jelent.

A jen ugyanakkor sebezhető helyzetbe kerülhet, ha Ueda Kazuo jegybankelnök a kamatdöntés mellett nem tesz utalást egy közelgő kamatemelésre

- figyelmeztetnek a Bloomberg elemzői. 2024-ben a japán pénzügyminisztérium kétszer is beavatkozott a devizapiacon, miután a BoJ az áprilisi ülésén változatlanul hagyta az alapkamatot. A nyári intervenciókkal együtt Japán abban az évben összesen mintegy 100 milliárd dollárt költött a jen támogatására. Bármilyen tokiói beavatkozás hatásosabb lehet, ha abban Washington is részt vesz. Idén korábban már az is elegendő volt a jen elleni spekulánsok elbizonytalanításához, hogy az illetékes hatóságok – köztük a New York-i Fed – piaci árjegyzés-ellenőrzést végeztek.

Katayama kitért arra is, hogy pénteken a BoJ-val, a három japán nagybank vezetőivel és a tokiói tőzsde képviselőivel közös megbeszélést tartanak. A tanácskozás fókuszában az Anthropic Mythos nevű mesterségesintelligencia-modellje áll. A globális vezetők a múlt héten Washingtonban is kiterjedten tárgyaltak a modellről. Ennek kapcsán Scott Bessent az amerikai pénzügyminisztériumba hívta össze az érintett pénzügyi szervezeteket. Katayama szerint egyelőre senki sem látja pontosan a Mythos lehetséges hatásait, azonban elengedhetetlennek nevezte az egyeztetések mielőbbi megkezdését.

Nagy a baj: olyan képességekkel bír egy új mesterséges intelligencia, hogy azonnal elzárták a nyilvánosság elől

Szándékosan butították le a legújabb AI-modellt, veszélyes funkciót zárt el az Anthropic

Amerika kezd ráébredni az AI erejének veszélyeire

Kiszivárogtak a részletek a veszélyes AI-modellről: napokon belül Európába érkezik az eddig elzárt csúcsmodell

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ez is érdekelhet
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
A választások előtti szintre gyengült a forint, de délután jött a fordulat a devizapiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility