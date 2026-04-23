Megakadt a Tisza-rali, a választások óta nem volt ilyen gyenge a forint

Nagyot ugrott a magyar bizalmi index a választások előtt
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – a EU támogatásával és módszertanéval elvégzett – felmérése szerint áprilisban a fogyasztók és az üzleti szektor hangulata is érezhetően javult márciushoz képest. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő három ponttal emelkedett márciushoz képest, s ezzel huszonhét havi csúcsára ért fel.
Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!
Közel három hónapos szünet után újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetékrendszeren Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a Mol. Az első szállítmány csütörtök hajnalban érkezett meg Szlovákiába, a hónap végéig 119 ezer tonna orosz nyersolaj várható a Slovnaft finomítójába. Szakértők szerint az újraindulás elsősorban a Mol szlovákiai egységének a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását, mivel a százhalombattai finomító egy tavaly októberi tűzeset miatt már korábban is csökkentett kapacitással működött. Közben Csehország is bejelentette, hogy fontolgatja a Slovnaftból származó üzemanyag-import növelését, miután egy támadást követően Oroszország leállította a kazah olaj tranzitját a Barátság vezeték északi ágán Németország felé.
Erőre kapott a forint
Enyhén erősödni tudott a forint az elmúlt percekben: az euró kurzusa 365,3-ig csökkent, a dolláré pedig 312,5-ig.
Érett ez a korrekció a forintban
A választások óta nem látott szintre gyengült a mai nap folyamán a forint az euróval és a dollárral szemben is. A mai gyengülés azonban nem volt váratlan, elemzéseinkben ugyanis bemutattuk, hogy a kezdeti ralit egy középtávú korrekció követheti. A forint aktuális kilátásairól alábbi cikkünkben olvashatnak:
Kimondták a Bloomberg elemzői, min áll vagy bukik Magyarország euróövezeti csatlakozása
Magyarország új miniszterelnöke, Magyar Péter az euró bevezetését tűzte ki egyik legfőbb céljául. Ez lenne az euróövezet legnagyobb bővítése Görögország 2001-es csatlakozása óta. Az április 12-i fölényes választási győzelem azonban csupán a kezdet. A csatlakozási folyamat jellemzően évekig tart, és az Orbán-korszak gazdasági öröksége sem könnyíti meg a helyzetet - írta a Bloomberg.
Kissé erőre kapott a forint
Enyhén erősödni tudott a forint az elmúlt percekben, az euró jegyzése 365,6-ig csökkent.
Megérkezett a fordulat: másfél év után kapcsolt újra válságüzemmódba Európába
Az euróövezet üzleti aktivitása 2024 vége óta először esett vissza áprilisban. A közel-keleti háború hatásai ugyanis begyűrűztek a szolgáltatószektorba, és az egész régióban fokozódó áremelkedést idéztek elő - számolt be a Bloomberg.
Megkapaszkodott a forint
A délelőtti gyengülés után oldalazásba váltott a forint: az euró jegyzése 366, a dolláré 313 forint környékén ingadozik.
Leszúrt a forint árfolyama
Hirtelen nagyot erősödött a forint: az euró jegyzése közel 1 egységet elmozdulva egészen 365,8 forintig csökkent.
A dollár árfolyama 312,6 forintig mérséklődött.
Megszólalt a vezető: a történelem legnagyobb energiaválsága jön
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint a világ a történelem legnagyobb energiabiztonsági válságával néz szembe. A Hormuzi-szoros lezárása miatt napi 13 millió hordó esett ki a globális olajkínálatból, Európát pedig heteken belül kerozinhiány fenyegeti - számolt be a CNBC.
367-nél is járt a forint
Egészen 367 forintig emelkedett az elmúlt percekben az euró árfolyama, majd egy enyhe korrekciót követve a jegyzés most 366,5.
Az amerikai dollár esetében 313,6-ig szúrt fel a magyar deviza árfolyama, az aktuális jegyzés azon a piacon most 313,2.
Eddig tartott a reménykedés: sorra dőlnek le az európai gazdaság tartóoszlopai
A francia magánszektor üzleti aktivitása 14 havi mélypontra süllyedt áprilisban. A szolgáltatóipar visszaesése ugyanis felülírta a feldolgozóipar erősödő teljesítményét - derül ki az S&P Global csütörtökön közzétett előzetes felméréséből. A német gazdaságban hasonló folyamat rajzolódik ki: a feldolgozóipar helyzete enyhén romlott, de a szolgáltatószektor kilátásait mérő index jelentős gyengülése a kompozit index erős csökkenését idézte elő.
Tovább gyengül a forint
366,2-ig emelkedett az euró jegyzése a devizapiacon, ami már közel 2 egységgel magasabb a tegnap esti záró árfolyamnál.
Gyengülni kezdett a forint
Emelkedett az euró és a dollár jegyzése is az elmúlt percekben: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 365,9, a zöldhasúé 312,6 forint most.
Tovább oldalazik a forint
Nincs érdemi elmozdulás a devizapiacon: az euró jegyzése továbbra is 365,0, a dolláré 311,8 forint körül alakul.
Hiába a Tisza-rali, már a közel-keleti háború tartja sakkban a forintot
365,8 forint körül kezdi a napot az euró-forint kurzus, ami nagyjából 0,5 forintos napi gyengülésnek felel meg a megelőző záráshoz képest. A dollár 311,9 környékén áll, ami 0,4 forintos elmozdulást jelez felfelé a tegnapi záráshoz képest.
Mindez arra utal, hogy rövid távon folytatódik a szűk sávos kereskedés: a hét eleje óta az euró a 361–365-ös tartományban ingadozott, miközben a tágabb kép továbbra is a hazai deviza erősödését mutatja. Jelenleg az euró-forint bő 7%-kal, a dollár-forint árfolyam pedig több mint 8%-kal lejjebb van, mint egy hónapja.
A fő nemzetközi keresztek közül az euró-dollár jegyzés 1,17 körül ingadozik, ami arra utal, hogy a nemzetközi szinten egyelőre a kivárás jellemzi a piacot.
A mozgások magyarázatában most egyszerre két, egymással időnként ellentétes hatás dominál.
Az egyik a hazai politikai-gazdaságpolitikai várakozások csatornája: a választás utáni forinterő március vége óta áprilisban is kitart, és a kereskedésben kiemelt szerepet kap, milyen összetételben áll fel az új kormány, illetve milyen, a költségvetési pályát és a befektetői bizalmat érdemben befolyásoló gazdasági bejelentések érkeznek.
A másik meghatározó terület a közel-keleti konfliktusról érkező hírek: a tűzszünet körüli hírek időről időre felülírják a kockázati megítélést, ami a régiós devizáknál is egyszerre, sokkszerűen tud gyengülést okozni. Ilyen környezetben a geopolitikai bizonytalanság a globális hozam- és kamatvárakozásokat is elmozdíthatja, ami hat a dollár irányára. A nemzetközi kockázati kedv változása kiemelten fontos a forintárfolyam számára is, a nemzetközi hangulat romlásakor ugyanis feltörekvő, magasabb kockázati érzékenységű devizaként az euróval szemben is könnyen gyengülhet még akkor is, ha a hazai történet önmagában éppen támogató.
A befektetők fókuszában a mai nap egyszerre van a Tisza Párt kormányalakításához köthető, jövőbeli gazdaságpolitikai intézkedésekre utaló jelek és a közel-keleti háborús fejlemények.
Makro fronton a befektetők ma az előzetes bmi-adatokra figyelhetnek, a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatók érkeznek sorrendben Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Túl a mélyponton! Fontos ítéletet mondtak a magyar költségvetésről
A magyar költségvetési rendszer átláthatósága az Open Budget Survey 2025-ös nemzetközi felmérése szerint javult, annak köszönhetően, hogy két évvel korábban soha nem látott mélypontra zuhant. Az egységes szempontok alapján értékelő, nemzetközileg összehasonlítható rendszerben Magyarország ezúttal 43 pontot kapott, ami látványos javulás a 2023-as 22 pont után, de elmarad a 2021-ben látott 44 ponttól. A napokban felálló, újra önálló Pénzügyminisztériummal rendelkező új kormánynak lesz feladata ezen a téren is.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
