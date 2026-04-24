Április 13 óta nem láttunk ilyen gyenge forintot
Április 13 óta nem láttunk ilyen gyenge forintot

A nap elején a forint még erősödéssel indított, de aztán átfordult és mind az euró, mind pedig a dollár erősebb már a magyar fizetőeszközzel szemben, mint tegnap este. A piaci hangulatot a választások utáni bizalom és a bizonytalan közel-keleti helyzet egyaránt befolyásolja. Az ING elemzői szerint az év közepén 350 forint is lehet egy euró, de most még azt látjuk, hogy a választások óta a leggyengébb szintjein mozog a deviza,
Az euró 367-368 között, a dollár 314-315 között mozog.

A választás óta nem volt ilyen gyenge a forint, ez azonban nagyrészt a közel-keleti eseményeknek tudható be.

Gyengülni kezdett a forint

A kezdeti erősödés után a forint gyengülésbe fordult, az euróval szemben 367 fölé emelkedett az árfolyama.

A dollárért már több mint 314 forintot kell fizetni.

2020 májusa óta nem jött ilyen rossz hír Németországból

A német üzleti hangulat a vártnál is nagyobb mértékben romlott áprilisban. Ennek hátterében az áll, hogy az iráni háború negatív hatásai egyre inkább begyűrűznek Európa legnagyobb gazdaságába.

Kicsit korrigált a forint

A forint 366 fölé korrigált az euróval szemben. Most a tegnap esti árfolyama környékén mozog.

Bemondták az elemzők: jöhet a 350-es euró-árfolyam

Magyarország még a parlamenti választások után két héttel is a közép-kelet-európai régió fókuszában maradt. A piac egyértelműen optimista a forinttal kapcsolatban, és a befektetők minden gyengülést gyorsan vételi alkalomként használnak fel. A következő időszak legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése lesz, amelyet májusban az új kormány hivatalos megalakulása követ.

Erősödik a forint

366-ig erősödött a forint az euróval szemben reggel, ez majd nem egy egységet jelent.

A választások előtt nagyot ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma

Az elmúlt időszak romlása után stabilizálódott a magyar munkaerőpiac az idei első negyedévben. A foglalkoztatás csökkenése megállt, a munkanélküliség kissé csökkent, ugyanakkor nagyot ugrott az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma.

Enyhe erősödéssel indít a forint pénteken

Az elmúlt napokban az euró–forint árfolyam jellemzően a 360–365 közötti tartományban ingadozott, miközben rövid távon inkább oldalazó mozgás volt megfigyelhető, kisebb korrekciókkal megszakítva.

A piaci hangulatot egyrészt a választások utáni bizalom támasztja, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények miatt bizonytalan nemzetközi környezet is hat rá, amelyen keresztül a dollár árfolyamának változása gyorsan megjelenik a forint piacán.

A pénteki kereskedés elején az euró jegyzése 366 forint felett alakul, míg a dollár árfolyama 313–314 forint között mozog.

A nap eleji folyamatok alapján a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben.

A hét utolsó munkanapján a Központi Statisztikai Hivatal publikálja egyetlen adatát: péntek reggel jelenik meg a márciusi munkanélküliségi ráta. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó lakásárindexét. A nap során további két hangulatmutató is érkezik: délelőtt a német IFO-index, majd délután a University of Michigan fogyasztói bizalmi mutatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Forint: gyengülni kezdett az olajár ugrásra

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A csütörtöki napot végül gyengüléssel fejezheti be a magyar deviza: az euró 366, míg a dollár 313 körül zárhat.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem.

