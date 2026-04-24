Az elemzők szerint az év közepére sokkal erősebb lehet a forint, mint most

Bemondták az elemzők: jöhet a 350-es euró-árfolyam
Magyarország még a parlamenti választások után két héttel is a közép-kelet-európai régió fókuszában maradt. A piac egyértelműen optimista a forinttal kapcsolatban, és a befektetők minden gyengülést gyorsan vételi alkalomként használnak fel. A következő időszak legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése lesz, amelyet májusban az új kormány hivatalos megalakulása követ.
Erősödik a forint
366-ig erősödött a forint az euróval szemben reggel, ez majd nem egy egységet jelent.
A választások előtt nagyot ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma
Az elmúlt időszak romlása után stabilizálódott a magyar munkaerőpiac az idei első negyedévben. A foglalkoztatás csökkenése megállt, a munkanélküliség kissé csökkent, ugyanakkor nagyot ugrott az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma.
Enyhe erősödéssel indít a forint pénteken
Az elmúlt napokban az euró–forint árfolyam jellemzően a 360–365 közötti tartományban ingadozott, miközben rövid távon inkább oldalazó mozgás volt megfigyelhető, kisebb korrekciókkal megszakítva.
A piaci hangulatot egyrészt a választások utáni bizalom támasztja, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények miatt bizonytalan nemzetközi környezet is hat rá, amelyen keresztül a dollár árfolyamának változása gyorsan megjelenik a forint piacán.
A pénteki kereskedés elején az euró jegyzése 366 forint felett alakul, míg a dollár árfolyama 313–314 forint között mozog.
A nap eleji folyamatok alapján a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben.
A hét utolsó munkanapján a Központi Statisztikai Hivatal publikálja egyetlen adatát: péntek reggel jelenik meg a márciusi munkanélküliségi ráta. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó lakásárindexét. A nap során további két hangulatmutató is érkezik: délelőtt a német IFO-index, majd délután a University of Michigan fogyasztói bizalmi mutatója.
Forint: gyengülni kezdett az olajár ugrásra
Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A csütörtöki napot végül gyengüléssel fejezheti be a magyar deviza: az euró 366, míg a dollár 313 körül zárhat.
