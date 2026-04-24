Az elemzők szerint az év közepére sokkal erősebb lehet a forint, mint most
Az euró–forint árfolyam az elmúlt napokban a 360–365 közötti sávban mozgott, pénteken azonban az euró jegyzése már 366 forint fölé emelkedett, miközben a dollár 313–314 forint között ingadozik. A piaci hangulatot a választások utáni bizalom és a bizonytalan közel-keleti helyzet egyaránt befolyásolja. A nap elején a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. Az ING elemzői szerint az év közepén 350 forint is lehet egy euró.
Bemondták az elemzők: jöhet a 350-es euró-árfolyam

Magyarország még a parlamenti választások után két héttel is a közép-kelet-európai régió fókuszában maradt. A piac egyértelműen optimista a forinttal kapcsolatban, és a befektetők minden gyengülést gyorsan vételi alkalomként használnak fel. A következő időszak legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése lesz, amelyet májusban az új kormány hivatalos megalakulása követ.

Erősödik a forint

366-ig erősödött a forint az euróval szemben reggel, ez majd nem egy egységet jelent.

A választások előtt nagyot ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma

Az elmúlt időszak romlása után stabilizálódott a magyar munkaerőpiac az idei első negyedévben. A foglalkoztatás csökkenése megállt, a munkanélküliség kissé csökkent, ugyanakkor nagyot ugrott az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma.

Enyhe erősödéssel indít a forint pénteken

Az elmúlt napokban az euró–forint árfolyam jellemzően a 360–365 közötti tartományban ingadozott, miközben rövid távon inkább oldalazó mozgás volt megfigyelhető, kisebb korrekciókkal megszakítva.

A piaci hangulatot egyrészt a választások utáni bizalom támasztja, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények miatt bizonytalan nemzetközi környezet is hat rá, amelyen keresztül a dollár árfolyamának változása gyorsan megjelenik a forint piacán.

A pénteki kereskedés elején az euró jegyzése 366 forint felett alakul, míg a dollár árfolyama 313–314 forint között mozog.

A nap eleji folyamatok alapján a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben.

A hét utolsó munkanapján a Központi Statisztikai Hivatal publikálja egyetlen adatát: péntek reggel jelenik meg a márciusi munkanélküliségi ráta. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó lakásárindexét. A nap során további két hangulatmutató is érkezik: délelőtt a német IFO-index, majd délután a University of Michigan fogyasztói bizalmi mutatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Forint: gyengülni kezdett az olajár ugrásra

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A csütörtöki napot végül gyengüléssel fejezheti be a magyar deviza: az euró 366, míg a dollár 313 körül zárhat.

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

