Megtáltosodott a forint a kezdeti gyengülés után

Az elmúlt napokban az euró–forint árfolyam jellemzően a 360–365 közötti tartományban ingadozott, miközben rövid távon inkább oldalazó mozgás volt megfigyelhető, kisebb korrekciókkal megszakítva.

A piaci hangulatot egyrészt a választások utáni bizalom támasztja, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények miatt bizonytalan nemzetközi környezet is hat rá, amelyen keresztül a dollár árfolyamának változása gyorsan megjelenik a forint piacán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A pénteki kereskedés elején az euró jegyzése 366 forint felett alakul, míg a dollár árfolyama 313–314 forint között mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nap eleji folyamatok alapján a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben.

A hét utolsó munkanapján a Központi Statisztikai Hivatal publikálja egyetlen adatát: péntek reggel jelenik meg a márciusi munkanélküliségi ráta. Ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó lakásárindexét. A nap során további két hangulatmutató is érkezik: délelőtt a német IFO-index, majd délután a University of Michigan fogyasztói bizalmi mutatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images