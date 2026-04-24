Mozdul az olaj, irányba állt a dollár, mi történik?

Háború van, olajsokk van, geopolitikai bizonytalanság van, a dollárnak pedig minden klasszikus szabály szerint rakétáznia kellene. Ehelyett lecsorgott egy 18 éves trendvonalhoz, és onnan kapaszkodik. Valami eltört a reflexekben, és most azt árazza a piac, hogy mi jön utána.

Furcsa hetek vannak mögöttünk a piacon. A tőzsdék emelkedtek, a kötvényhozamok visszacsorogtak, a dollár gyengült, miközben a Hormuzi-szoros de facto zárva maradt, és a tűzszünet ma este, amerikai idő szerint szerdán lejár. Hiába született kompromisszum, az ellátási láncok már komolyan sérültek. Egyre több elemző mondja: ha holnap béke lenne, már akkor is késő lenne. Több mint kétszáz berakodott tanker áll a Perzsa-öbölben, az amerikai benzinárak közel négy dollár/gallonig kúsztak (a háború előtti három dollárról), és a hajótulajdonosok nem sietnek vissza a térségbe.

Közben a dollárindex szép csendben lecsorgott egy olyan trendvonalhoz, amit 2008 óta nem tört le. 98 fölött tornázza magát, épp a vonal peremén. Befektetőként pedig ilyenkor reflexszerűen jön a kérdés: innen merre?

A válasz nem egyértelmű, és épp ez a lényeg. A dollárt most egyszerre több erő húzza, különböző időtávokon. Rövid távon erősödésre kényszerítő, strukturálisan gyengülésre hajló. Aki most csak egy irányt lát a charton, az valamelyik szintet ignorálja.