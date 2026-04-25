Robbanásközeli helyzetben a japán devizapiac: napok lehetnek hátra

Nagy helyzet van a japán jenben. Ismét a 160-as veszélyzónában az árfolyam, a tokiói pénzügyminiszter újra üzent a piacoknak, a Bank of Japan három nap múlva ülésezik. A nagy elemzőházak megosztottak, de a gazdasági realitásokkal nehéz lehet vitatkozni. Ha így megy tovább, gyorsan bedurvulhat a helyzet.

Pár hete még arra játszott a devizapiac, hogy az Egyesült Államok és Irán rövidesen megállapodik, a Hormuzi-szoros megnyílik, az olajár visszacsorog a 80 dolláros sáv felé, és a Bank of Japan nyugodtan folytathatja a monetáris normalizációt.

A tárgyalások második fordulója azonban kétségessé vált, a sikeressége meg végképp, az olaj újra felfelé indult, a dollár megerősödött, a jen pedig visszazuhant a 160-as szint közelébe, karnyújtásnyira a 2024 nyári történelmi csúcstól. Péntek reggel ráadásul kiderült: a japán maginfláció öt hónap után először gyorsul, a tokiói pénzügyminiszter pedig percekkel ezelőtt minden korábbinál konkrétabban fenyegetett devizapiaci intervencióval. Olyannal, amilyet tizenöt éve nem látott a piac.

Eközben a profik sem maradtak rest, leültek az asztalukhoz, újraszámolták a modellejeiket és nagyon komoly számokkal jöttek ki.