A külső erők újra húzni kezdték a forintot
A külső erők újra húzni kezdték a forintot

A vezető devizák árfolyamánál ingadozással indult a hét, miután az iráni-amerikai békemegállapodás kilátásai bizonytalanná váltak. A befektetők figyelme a héten több jegybanki kamatdöntő ülésre irányul. A piacok elsősorban azt várják, hogyan értékelik a döntéshozók a közel-keleti háború gazdasági hatásait, így délelőtt végül erősödni tudott az euró és a forint is az újabb tűzszüneti hírére. A forint szempontjából Magyar Péter leendő miniszterelnök milyen bejelentéseket tesz a gazdaságpolitika irányáról, valamint a kormány összetételéről.
Belobbant az inflációs félelem, mégis a dolgozók húzhatják a rövidebbet

Az Európai Központi Bank (EKB) hétfőn közzétett, több mint tízezer vállalatot felölelő felmérése szerint az euróövezeti cégek rövid távon az infláció megugrására számítanak az iráni háború miatt. A hosszabb távú várakozások azonban stabilak maradtak, a bérnövekedési kilátások pedig mérséklődtek. A válaszadók nettó 16 százaléka a nyereségesség csökkenését várja az adott negyedévben

Végveszélyben az uniós ipar: kimondták, milyen drasztikus lépéssel állítanák meg a nagyhatalmakat

Közgazdászok szerint az Európai Uniónak határozottabb kereskedelempolitikát kellene folytatnia. Erre elsősorban Kínával, de szükség esetén az Egyesült Államokkal szemben is szükség lenne. A munkáltatói szervezetekhez közel álló német Gazdaságkutató Intézet (IW) friss tanulmánya konkrét eszközöket javasol, melyek között szerepelnek a széles körű kiegyenlítő vámok is – közölte a Handelslbatt.

Egyre jobb formában a forint

Egyelőre a nemzetközi fejlemények segítik a forintot: a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos reménykeltő hírek már 363,1-ig lehúzták az euróárfolyamot.

Fontos hír érkezett az euró bevezetéséről: lépésről lépésre kiderült, mi lesz a zsebünkben lévő pénzzel

Az euró bevezetése nemcsak politikai vállalás, hanem egy átfogó pénzügyi átállás, amely a hitelektől a kötvénypiacig minden eszköz árképzését és működését érinti. Az Accorde Alapkezelő szerint a technikai részletek mögött valójában egy mélyebb folyamat áll: a magyar gazdaság fokozatos közeledése az eurózóna kockázati és hozamkörnyezetéhez.

Már 363,4,-nél az euró

A forint erősödhet az euróval szemben, a nyitó szinthez képest már egy egységgel erősödve 363,4-ig jött le a váltás.

A dollárárfolyamnál is hasonló folyamat látszik, 310 alá is benézett már a kurzus.

Megszólalnak Varga Mihályék az új kormány euróbevezetési terveiről – Minden szem a jegybankra szegeződik

Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, mely a választások óta először dönthet a kamatról. Az elemzők nem számítanak változtatásra, de kiemelt figyelem övezi, hogyan reagál a jegybank a Tisza Párt győzelmére, illetve mit gondol az új kormány euróbevezetési terveiről. Sőt, akár a forint utóbbi hetekben látott erősödését is kommentálhatja Varga Mihály. Az elemzők szerint lehet még tér a további erősödésre, a többség akár 350-es euróárfolyamot is elképzelhetőnek tart a következő hónapokban.

Menetel tovább az euró

A dollárral szemben az euró tovább tud erősödni: már 1,174-nél jár az árfolyam. Egyelőre felhajtóerőt kapott a közös uniós deviza a béketárgyalásokról szóló hírektől.

Ursula von der és Friedrich Merz már kézfogás közben szúrnák egymást hátba

A német konzervatívok egyre keményebb hangot ütnek meg az Európai Bizottsággal szemben. Egy stratégiai dokumentumban a brüsszeli bürokrácia visszaszorítását követelik, emellett egy zárt ajtók mögötti megbeszélésen szembesítenék Ursula von der Leyen elnököt a követeléseikkel - tudósított a Politico.

Kimondta a távol-keleti nagyhatalom: durva csapást tervez az EU ellen

Kína megtorlással fenyegette meg az Európai Uniót a tervezett új európai ipartámogató törvény miatt. A jogszabály korlátozná a stratégiai ágazatokba irányuló külföldi befektetéseket, amit Peking a kínai vállalatokkal szemben diszkriminatívnak tart – jelentette a Financial Times. Magyarországot érintő szektorokban és befektetéseknél jöhet a nagy brüsszeli keménykedés, amit Peking egyáltalán nem akar elfogadni.

Újra erősödik a forint

A kora reggeli hírek arról, hogy az Egyesült Államok és Irán folytatja a tűzszüneti tárgyalásokat, mert egy új ajánlat került az asztalra, egyelőre jó hangulatot hozott a részvénypiacokon. A dollárral szemben az euró újra erősödik, ami miatt a váltás már 1,1735 fölé szökött, ez 0,15 százalékos erősödést jelent.

Az euróval szemben a forint 364,5-264,7 környékén, a pénteki zárószinthez közel mozog.

A dollár esetében pedig a váltás már 311 alá jött le, 310,8-nál mozog, ami 0,05 százalékos erősödést jelent.

Hirtelen kilengések látszanak a devizapiacokon – külön izgalmak jöhetnek a forintnál

A forint stabilan, enyhe erősödéssel kezdte a hetet, miközben a nemzetközi devizapiacokon inkább kivárás és fokozódó bizonytalanság jellemzi a hangulatot.

Az EUR/HUF hétfő reggel 364 körül alakul, de hajnalban még 366 körül is mozgott az árfolyam az iráni háborúval kapcsolatos tűzszüneti tárgyalások megrekedése okozta piaci átárazások miatt.

A dollárral szemben pedig 311 közelében mozog a forintárfolyam, ami arra utal, hogy a hazai fizetőeszköz egyelőre ellenáll a külső kockázatoknak.

Ebben meghatározó szerepe van annak, hogy az április 12-i választások óta a piacok kifejezetten optimistán árazzák, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt alakíthat kormányt.

A befektetők eddig pozitívan fogadták az új kormány programjával kapcsolatos bejelentéseket, valamint a már megnevezett miniszterek személyét is, ami hozzájárult a forint erősödéséhez az elmúlt hetekben.

A rövid távú mozgások szempontjából azonban több bizonytalansági tényező is megjelenik. Magyar Péter jelezte, hogy a hét elején a fennmaradó négy minisztérium vezetőjét is megnevezi, így a piacok számára ezek a kinevezések új információt hordozhatnak a kabinet várható politikai irányáról – kiemelkedően fontos lesz az igazságügyi és a belügyminiszteri posztok jövője, mivel ezek az uniós források hazahozatala szempontjából kiemelten fontos pozíciók.

Ezzel párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerül a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése is, amelynél a befektetők nemcsak magára a döntésre, hanem a kommunikációra is figyelnek majd.

A kérdés az, hogy a jegybank miként értékeli a megváltozott külső környezetet és a belső politikai átmenetet, illetve mennyire lát teret a jelenlegi kamatpálya módosítására.

A nemzetközi piacokon ezzel párhuzamosan a már említett geopolitikai fejlemények határozzák meg a mozgásokat. A dollár árfolyama ingadozással indította a hetet, miután bizonytalanná váltak az iráni–amerikai békemegállapodás kilátásai. Az euróárfolyam hajnalban 1,173 fölé is ment, ahonnan visszakorrigált 1,172 dollár alá.

Donald Trump amerikai elnök a hétvégén lemondta delegációjának iszlámábádi látogatását, és jelezte, hogy Iránnak kell kezdeményeznie a kapcsolatfelvételt, ha tárgyalni akar. Ugyanakkor piaci szempontból némileg enyhítette a feszültséget az a hír, hogy iráni részről – pakisztáni közvetítéssel – új javaslat érkezett Washington felé, amely a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását célozza, miközben a nukleáris tárgyalásokat későbbre halasztaná.

Váratlanul leraktak egy békeajánlatot Trump asztalára: ez lehet a megoldás a háború lezárására?

A helyzet azonban továbbra is törékeny. Bár a február végén kezdődött konfliktusban formálisan tűzszünet van érvényben, a végleges megállapodás hiánya miatt a Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva maradt. Ez különösen érzékeny pont, mivel a globális olaj- és gázszállítások mintegy ötöde ezen az útvonalon halad át. Ennek megfelelően az olajárak ismét emelkedtek, a Brent ára hordónként 107 dollár fölé került, ami növeli az inflációs kockázatokat és közvetve a jegybanki politikákra is hatással van.

A devizapiacon mindez visszafogott, de érzékelhető reakciókat vált ki, a dollárindex csak enyhe mínuszban van. A befektetők egy része továbbra is a dollárt tekinti menedékeszköznek, ugyanakkor egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a piac nem árazza-e túl optimistán a közel-keleti rendezés esélyét. Egy esetleges kudarc a tárgyalásokban gyors és jelentős átárazódást hozhat a devizapiacon.

Külön figyelmet érdemel a japán jen is, amely 159 körüli szinten áll a dollárral szemben, közel a 160-as lélektani határhoz.

Ez az a szint, ahol a piacok már a japán hatóságok esetleges intervencióját árazzák. A japán jegybank keddi ülése várhatóan nem hoz azonnali kamatemelést, de a kommunikáció kulcsfontosságú lehet, különösen az energiaárakból fakadó inflációs nyomás miatt.

A hét egészét tekintve a jegybanki döntések és a geopolitikai hírek együttesen alakíthatják a piaci hangulatot. A Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a Bank of England esetében is inkább a kivárás lehet a jellemző, de a befektetők elsősorban a jövőbeli kamatpályára vonatkozó jelzéseket figyelik majd. Ebben a környezetben a forint rövid távon továbbra is érzékenyen reagálhat mind a külső kockázatokra, mind a hazai politikai és jegybanki fejleményekre, miközben egyelőre a pozitív belső narratíva tartja erősebb szinten.

Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát

Sinkó Ottó: az 56-os forradalomhoz és a vasfüggöny lebontásához mérhető Magyar Péter győzelme

A választás eredményével eltűnt az a félelmem, hogy Magyarország vajon 10-20 év múlva az EU-hoz fog-e tartozni – mondta el a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, Magyarország egyik leggazdagabb embere. Szerinte a piaci reakció nem csoda, hiszen a szavazás jelentősége az 56-os forradalomhoz, a vasfüggöny megnyitásához, és a rendszerváltáshoz mérhető. Úgy látja, a választás eredménye nagyot javított Magyarország befektetői megítélésén, azonban a forint ereje rontja az exportversenyképességet.

Három olyan döntés jön a héten, ami eldöntheti a forint és a befektetések sorsát

A közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek mellett a héten a makroadatok vehetik át a főszerepet: csütörtökön érkezik az első negyedéves amerikai, az euróövezeti és a magyar GDP-adat is, ami gyorsan átárazhatja a részvény- és devizapiaci várakozásokat. Befektetői szemmel még ennél is nagyobb tétje van a három kamatdöntésnek (MNB, Fed, majd EKB), mert a jegybankok kommunikációja egyszerre mozgathatja a hozamokat, a dollárt, az eurót és a forintot. A sűrű menetrend miatt érdemes fokozott volatilitásra és hirtelen trendfordulókra készülni – ezek a döntések könnyen meghatározhatják a következő hetek befektetési irányait a tőzsdéken és a devizapiacon is. Mutatjuk mire, és hogyan kell készülni!

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

