Drasztikussá válik a vízhiány itthon

A következő napokban továbbra is északi áramlás határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Ez tartósan száraz levegőt hoz térségünkbe, így érdemi mennyiségű csapadékra egyáltalán nem lehet számítani. Kizárólag kedden és szerdán alakulhat ki gyenge zápor vagy kisebb eső a délnyugati, határ menti területeken.
Az ország többi részén teljesen csapadékmentes marad az idő.
A hét utolsó napján, vasárnap a szélirány déliesre fordul. Bár ez az áramlás változást hoz, esőre ekkor sem érdemes számítani, az újabb légmozgás ugyanis kizárólag felmelegedést eredményez.
A tartós szárazság miatt a talaj nedvességtartalma folyamatosan csökken. Egy kisebb Vas és Zala vármegyei területet leszámítva az ország nagy részén a talaj felső húsz centiméteres rétege teljesen kiszáradt. A mélyebb, egyméteres rétegben is egyre nő a nedvességdeficit. Az Alföld egyre nagyobb részén a vízhiány már a 100 millimétert is meghaladja.
