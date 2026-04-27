Drasztikussá válik a vízhiány itthon
Tovább folytatódik a csapadékhiányos időjárás. A héten legfeljebb délnyugaton eshet minimális eső, a hétvégén pedig csapadék helyett csupán felmelegedés érkezik. Eközben az országos aszály egyre súlyosabb, az Alföldön több helyen már drasztikus mértékű a talaj vízhiánya - írja a Facebookon a HungaroMet.
A következő napokban továbbra is északi áramlás határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Ez tartósan száraz levegőt hoz térségünkbe, így érdemi mennyiségű csapadékra egyáltalán nem lehet számítani. Kizárólag kedden és szerdán alakulhat ki gyenge zápor vagy kisebb eső a délnyugati, határ menti területeken.

Az ország többi részén teljesen csapadékmentes marad az idő.

A hét utolsó napján, vasárnap a szélirány déliesre fordul. Bár ez az áramlás változást hoz, esőre ekkor sem érdemes számítani, az újabb légmozgás ugyanis kizárólag felmelegedést eredményez.

A tartós szárazság miatt a talaj nedvességtartalma folyamatosan csökken. Egy kisebb Vas és Zala vármegyei területet leszámítva az ország nagy részén a talaj felső húsz centiméteres rétege teljesen kiszáradt. A mélyebb, egyméteres rétegben is egyre nő a nedvességdeficit. Az Alföld egyre nagyobb részén a vízhiány már a 100 millimétert is meghaladja.

A külső erők újra húzni kezdték a forintot

Fontos hír érkezett az euró bevezetéséről: lépésről lépésre kiderült, mi lesz a zsebünkben lévő pénzzel

Robbanásközeli helyzetben a japán devizapiac: napok lehetnek hátra

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Választás 2026: Magyar Péter újabb miniszterek neveit jelenti be, vagyonkimentésekről érkeznek hírek
A külső erők újra húzni kezdték a forintot
