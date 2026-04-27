Fontos hír érkezett az euró bevezetéséről: lépésről lépésre kiderült, mi lesz a zsebünkben lévő pénzzel

Az euró bevezetése nemcsak politikai vállalás, hanem egy átfogó pénzügyi átállás, amely a hitelektől a kötvénypiacig minden eszköz árképzését és működését érinti. Az Accorde Alapkezelő szerint a technikai részletek mögött valójában egy mélyebb folyamat áll: a magyar gazdaság fokozatos közeledése az eurózóna kockázati és hozamkörnyezetéhez.

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A leendő kormány euróbevezetési ígérete nyomán egyre több szó esik a közös valuta hatásairól, ezért az Accorde Alapkezelő Zrt. a legfontosabb technikai következményeket vette sorra. Azt írják,

a hitelek esetében a régiós példák – különösen Horvátország és Bulgária – alapján alapvetően csak a devizanem változik, a tartozásokat rögzített árfolyamon euróra váltják.

A kamat és a futamidő jellemzően változatlan marad, ugyanakkor a változó kamatozású konstrukcióknál új referencia, például az EURIBOR lép be, miközben a szabályozás általában garantálja, hogy az adósok nem kerülhetnek kedvezőtlenebb helyzetbe.

A közlemény szerint a kamatszintek alakulása már összetettebb kérdés, mert az eurózónán belül is jelentős eltérések vannak, amelyeket a bankszektor sajátosságai és a hitelfelvételi szokások is befolyásolnak. Ennek ellenére azzal számolnak, hogy

a jelenlegi, mintegy 4 százalékos EURIBOR feletti felár az euró bevezetése után 1–1,5 százalékra csökkenhet, ami nagyjából 3,5–4 százalékos teljes kamatszintet eredményezne a mai környezetben.

Az értékpapírok esetében a társaság szerint technikailag egyszerű az átállás: a részvények árfolyamait rögzített árfolyamon euróra konvertálják, míg a befektetési alapoknál az átváltás mellett szerkezeti egyszerűsödés is jöhet, például megszűnhet a párhuzamos forintos és eurós sorozatok fenntartása. A kötvényeknél szintén csak devizanemváltás történik, a névérték, a futamidő és a kamat változatlan marad, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hozamkörnyezet közeledése az eurózónához már az átállás előtt megindulhat. Ez azt jelentheti, hogy a jelenlegi, mintegy 6 százalékos magyar hozamszint fokozatosan a 3 százalék körüli eurózónás szinthez igazodik, ami a kötvényárak emelkedését hozhatja.

A készpénz esetében a közlemény szerint átmeneti, párhuzamos időszakra kell számítani, amikor a forint és az euró egyszerre lesz használható, az árakat pedig mindkét devizában feltüntetik.

Ebben az időszakban fokozatosan az euró veszi át a szerepet – például a készpénzfelvétel és egyre több fizetés is ebben történik –, majd a forint megszűnik törvényes fizetőeszköz lenni, de egy ideig még átváltható marad. Az átmenet hossza országonként eltér: a példák szerint Horvátország többéves időszakot biztosított, míg Bulgária rövidebb átállással számol, de a részletszabályok minden esetben nemzeti döntés kérdései maradnak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ