Hirtelen kilengések látszanak a devizapiacokon – külön izgalmak jöhetnek a forintnál
A forint stabilan, enyhe erősödéssel kezdte a hetet, miközben a nemzetközi devizapiacokon inkább kivárás és fokozódó bizonytalanság jellemzi a hangulatot.
Az EUR/HUF hétfő reggel 364 körül alakul, de hajnalban még 366 körül is mozgott az árfolyam az iráni háborúval kapcsolatos tűzszüneti tárgyalások megrekedése okozta piaci átárazások miatt.
A dollárral szemben pedig 311 közelében mozog a forintárfolyam, ami arra utal, hogy a hazai fizetőeszköz egyelőre ellenáll a külső kockázatoknak.
Ebben meghatározó szerepe van annak, hogy az április 12-i választások óta a piacok kifejezetten optimistán árazzák, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt alakíthat kormányt.
A befektetők eddig pozitívan fogadták az új kormány programjával kapcsolatos bejelentéseket, valamint a már megnevezett miniszterek személyét is, ami hozzájárult a forint erősödéséhez az elmúlt hetekben.
A rövid távú mozgások szempontjából azonban több bizonytalansági tényező is megjelenik. Magyar Péter jelezte, hogy a hét elején a fennmaradó négy minisztérium vezetőjét is megnevezi, így a piacok számára ezek a kinevezések új információt hordozhatnak a kabinet várható politikai irányáról – kiemelkedően fontos lesz az igazságügyi és a belügyminiszteri posztok jövője, mivel ezek az uniós források hazahozatala szempontjából kiemelten fontos pozíciók.
Ezzel párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerül a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése is, amelynél a befektetők nemcsak magára a döntésre, hanem a kommunikációra is figyelnek majd.
A kérdés az, hogy a jegybank miként értékeli a megváltozott külső környezetet és a belső politikai átmenetet, illetve mennyire lát teret a jelenlegi kamatpálya módosítására.
A nemzetközi piacokon ezzel párhuzamosan a már említett geopolitikai fejlemények határozzák meg a mozgásokat. A dollár árfolyama ingadozással indította a hetet, miután bizonytalanná váltak az iráni–amerikai békemegállapodás kilátásai. Az euróárfolyam hajnalban 1,173 fölé is ment, ahonnan visszakorrigált 1,172 dollár alá.
Donald Trump amerikai elnök a hétvégén lemondta delegációjának iszlámábádi látogatását, és jelezte, hogy Iránnak kell kezdeményeznie a kapcsolatfelvételt, ha tárgyalni akar. Ugyanakkor piaci szempontból némileg enyhítette a feszültséget az a hír, hogy iráni részről – pakisztáni közvetítéssel – új javaslat érkezett Washington felé, amely a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását célozza, miközben a nukleáris tárgyalásokat későbbre halasztaná.
A helyzet azonban továbbra is törékeny. Bár a február végén kezdődött konfliktusban formálisan tűzszünet van érvényben, a végleges megállapodás hiánya miatt a Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva maradt. Ez különösen érzékeny pont, mivel a globális olaj- és gázszállítások mintegy ötöde ezen az útvonalon halad át. Ennek megfelelően az olajárak ismét emelkedtek, a Brent ára hordónként 107 dollár fölé került, ami növeli az inflációs kockázatokat és közvetve a jegybanki politikákra is hatással van.
A devizapiacon mindez visszafogott, de érzékelhető reakciókat vált ki, a dollárindex csak enyhe mínuszban van. A befektetők egy része továbbra is a dollárt tekinti menedékeszköznek, ugyanakkor egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a piac nem árazza-e túl optimistán a közel-keleti rendezés esélyét. Egy esetleges kudarc a tárgyalásokban gyors és jelentős átárazódást hozhat a devizapiacon.
Külön figyelmet érdemel a japán jen is, amely 159 körüli szinten áll a dollárral szemben, közel a 160-as lélektani határhoz.
Ez az a szint, ahol a piacok már a japán hatóságok esetleges intervencióját árazzák. A japán jegybank keddi ülése várhatóan nem hoz azonnali kamatemelést, de a kommunikáció kulcsfontosságú lehet, különösen az energiaárakból fakadó inflációs nyomás miatt.
A hét egészét tekintve a jegybanki döntések és a geopolitikai hírek együttesen alakíthatják a piaci hangulatot. A Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a Bank of England esetében is inkább a kivárás lehet a jellemző, de a befektetők elsősorban a jövőbeli kamatpályára vonatkozó jelzéseket figyelik majd. Ebben a környezetben a forint rövid távon továbbra is érzékenyen reagálhat mind a külső kockázatokra, mind a hazai politikai és jegybanki fejleményekre, miközben egyelőre a pozitív belső narratíva tartja erősebb szinten.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
