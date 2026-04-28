Gyengül a forint, miközben a fontos döntésre vár
Hullámzó mozgásokkal indult a hét a devizapiacon, miután bizonytalanná vált az iráni–amerikai békemegállapodás esélye. Kedden a hazai események kerülnek fókuszba: a bankrendszeri mérlegadatok mellett a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése várható. A forint enyhe gyengülést mutat, az eurót 364,5, a dollárt 311 forint felett jegyezték kedd reggel. A befektetők figyelme a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaira, valamint Magyar Péter várható gazdaságpolitikai lépéseire irányul.
Gyengül a forint

Az euróval szemben már több mint egy egységet gyengült a forint, 365,4 körül jár az árfolyama.

A dollárhoz viszonyítva már 1,6 egység a mínusz, 312,4 körül jár a kurzus.

Fontos döntést hoz ma az MNB, erre figyel a devizapiac

A főbb devizák piacán hullámzó mozgásokkal indult a hét, miután bizonytalanná vált az iráni–amerikai békemegállapodás esélye. A befektetők elsősorban arra figyelnek, miként értékelik a döntéshozók a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeit.

A forint szempontjából kiemelt jelentőségűek Magyar Péter várható lépései, legyen szó a gazdaságpolitikai irányokról vagy a kormány összetételéről.

Kedden a hazai események kerülnek előtérbe: reggel a bankrendszeri mérlegadatok érkeznek, majd délután kamatdöntést hoz a Magyar Nemzeti Bank. Nemzetközi szinten az amerikai fogyasztói bizalom alakulása, valamint a richmondi feldolgozóipari mutató adhat képet a gazdasági hangulatról.

A kedden reggel az eurót 364,5 forint körül jegyezték.

A dollár árfolyama 311 felett alakult, ami enyhe forintgyengülést tükröz.

Az euró–dollár keresztárfolyam 1,17 körül mozog.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

