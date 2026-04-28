Varga Mihály szavaira erősödött a forint
A forint a délelőtti gyengülést követően erősödésbe váltott, miután Varga Mihály jegybankelnök megszólalt az MNB kamatdöntése után. A Monetáris Tanács az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A keddi sajtótájékoztatón Varga Mihály arról is beszélt, hogy az ülésen egy háttéranyag is napirendre került az euró bevezetésének előszobájának tekintett ERM–II árfolyamrendszerhez való esetleges csatlakozás feltételeiről. Jelezte, hogy ezt a dokumentumot megosztják az új kormány illetékeseivel, a jegybank pedig kész együttműködni a folyamatban, ugyanakkor a döntés a kormány hatásköre. A forint erősödése ezt követően gyorsult fel.
364-nél jár az euró

Korábban 366 felett is járt az euró jegyzése, de Varga Mihály szavaira erősödni kezdett, ugyanis a befektetők a gyors euróbevezetést várják az új kormánytól.

311-nél jár a dollár is

A dollár 311-ig gyengült a forinttal szemben, majdnem a tegnap esti szintjén mozog.

Korrigál a forint

Az euró a tegnap esti szintjén mozog, 364,3 körüli forintárfolyamon.

Varga Mihály: már ma is tájékozódott a Monetáris Tanács az euróbevezetés előszobájáról

Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt követően, hogy a Monetáris Tanács keddi ülésén 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A jegybank elnöke értékelheti az elmúlt hetek piaci fejleményeit, illetve megszólalhat a Tisza Párt gazdasági terveivel kapcsolatban is.

Továbbra is gyengül a forint

Az euró és a dollár is erősödött kedden, előbbi 365,3, utóbbi pedig 312,8 forint környékén jár.

Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on tartotta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A jegybank kommunikációja ugyanakkor tartogathat izgalmakat délután, hiszen a választások óta először ültek össze a döntéshozók, így most értékelhetik a Tisza Párt gazdasági terveit is.

Hamarosan jön az MNB kamatdöntése

Az euró 365,5, a dollár 312,5 magasságában jár.

Ezen az árfolyamon várják az MNB kamatdöntését.

Vakrepülés törött szárnnyal: a Fed kezében van az energiaválságra fittyet hányó amerikai tőzsdék sorsa

Pirosba fordult a nagy részvénypiacok többsége az amerikai-iráni béketárgyalások összeomlása miatt, a továbbra is történelmi csúcson lévő amerikai tőzsdék azonban azt mutatják, hogy a befektetők valamit nagyon másképp látnak, mint az energiapiaci szakértők. Az, hogy az ellentmondás meddig maradhat fenn, főként a két tűz közé szorult Feden múlik, amelyik évtizedek óta nem látott nehéz helyzetben néz szembe a felé közeledő inflációs hullámmal.

Továbbra is 1-1,5 egységnyi gyengülésben a forint

A dollár a 312, az euró pedig a 365 feletti szinteken jár kedden délelőtt. A forint 1-1,5 egységgel gyengült.

Mindenki Magyarországra figyel

A választások óta először ülésezik az MNB Monetáris Tanácsa. A piaci várakozások szerint a jegybank változatlanul hagyja az alapkamatot 6,25 százalékon. A figyelem azonban elsősorban az új, előretekintő iránymutatásra irányul - írják az ING Bank elemzői.

Magyarország több mint két héttel a választások után is a közép-kelet-európai régió kiemelt témája.

A márciusi ülés óta jelentősen megváltoztak a körülmények. Egyfelől az energiapiaci sokk és az amerikai-iráni konfliktus továbbra is felfelé nyomja az inflációt. Másfelől a választásokat követő erőteljes piaci rali, a forint erősödése és az uniós források közelgő felszabadításának lehetősége már sokkal kedvezőbb képet fest.

A piac a választások óta érezhetően galamb, vagyis lazító irányba mozdult el. Magyarország jelenleg a világ azon kevés országának egyike, ahol

a piac mintegy 50 bázispontos kamatcsökkentést áraz be 18 hónapos időtávon.

Bár a helyzet sokat változott, az amerikai-iráni konfliktus megoldatlansága miatt számos bizonytalanság fennmaradt. Az MNB ezért várhatóan nem siet majd a kamatcsökkentéssel, a jelenlegi piaci árazás pedig már a lehetséges maximumot tükrözi.

Az ING elemzése szerint a mai ülés inkább a héja, vagyis a szigorító oldalról hozhat meglepetést. Ez a fejlemény a forintnak is kedvezhet, amelynek árfolyama a választások óta a 360-367-es sávban mozog az euróval szemben. A jegybank mozgástere ugyanakkor igencsak korlátozott a globális folyamatok dominanciája miatt.

A hozamok terén a várakozások szerint folytatódhat a hozamgörbe bikapiaci laposodása, vagyis a hosszú lejáratú országkockázati felár tovább szűkülhet. Ebben a tekintetben a figyelem a szerdai brüsszeli miniszterelnöki találkozóra is irányul, amelyen az uniós források felszabadításáról tárgyalnak.

Gyengül a forint

Az euróval szemben már több mint egy egységet gyengült a forint, 365,4 körül jár az árfolyama.

A dollárhoz viszonyítva már 1,6 egység a mínusz, 312,4 körül jár a kurzus.

Fontos döntést hoz ma az MNB, erre figyel a devizapiac

A főbb devizák piacán hullámzó mozgásokkal indult a hét, miután bizonytalanná vált az iráni–amerikai békemegállapodás esélye. A befektetők elsősorban arra figyelnek, miként értékelik a döntéshozók a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeit.

A forint szempontjából kiemelt jelentőségűek Magyar Péter várható lépései, legyen szó a gazdaságpolitikai irányokról vagy a kormány összetételéről.

Kedden a hazai események kerülnek előtérbe: reggel a bankrendszeri mérlegadatok érkeznek, majd délután kamatdöntést hoz a Magyar Nemzeti Bank. Nemzetközi szinten az amerikai fogyasztói bizalom alakulása, valamint a richmondi feldolgozóipari mutató adhat képet a gazdasági hangulatról.

A kedden reggel az eurót 364,5 forint körül jegyezték.

A dollár árfolyama 311 felett alakult, ami enyhe forintgyengülést tükröz.

Az euró–dollár keresztárfolyam 1,17 körül mozog.

