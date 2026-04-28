Varga Mihály szavaira erősödött a forint

A választások óta először ülésezik az MNB Monetáris Tanácsa. A piaci várakozások szerint a jegybank változatlanul hagyja az alapkamatot 6,25 százalékon. A figyelem azonban elsősorban az új, előretekintő iránymutatásra irányul - írják az ING Bank elemzői.

Magyarország több mint két héttel a választások után is a közép-kelet-európai régió kiemelt témája.

A márciusi ülés óta jelentősen megváltoztak a körülmények. Egyfelől az energiapiaci sokk és az amerikai-iráni konfliktus továbbra is felfelé nyomja az inflációt. Másfelől a választásokat követő erőteljes piaci rali, a forint erősödése és az uniós források közelgő felszabadításának lehetősége már sokkal kedvezőbb képet fest.

A piac a választások óta érezhetően galamb, vagyis lazító irányba mozdult el. Magyarország jelenleg a világ azon kevés országának egyike, ahol

a piac mintegy 50 bázispontos kamatcsökkentést áraz be 18 hónapos időtávon.

Bár a helyzet sokat változott, az amerikai-iráni konfliktus megoldatlansága miatt számos bizonytalanság fennmaradt. Az MNB ezért várhatóan nem siet majd a kamatcsökkentéssel, a jelenlegi piaci árazás pedig már a lehetséges maximumot tükrözi.

Az ING elemzése szerint a mai ülés inkább a héja, vagyis a szigorító oldalról hozhat meglepetést. Ez a fejlemény a forintnak is kedvezhet, amelynek árfolyama a választások óta a 360-367-es sávban mozog az euróval szemben. A jegybank mozgástere ugyanakkor igencsak korlátozott a globális folyamatok dominanciája miatt.

A hozamok terén a várakozások szerint folytatódhat a hozamgörbe bikapiaci laposodása, vagyis a hosszú lejáratú országkockázati felár tovább szűkülhet. Ebben a tekintetben a figyelem a szerdai brüsszeli miniszterelnöki találkozóra is irányul, amelyen az uniós források felszabadításáról tárgyalnak.