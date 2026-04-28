Vitályos Eszternek fontos pozíciót szán a Fidesz
Kedd reggel harmadszor egyeztettek a parlamenti pártok a május 9-i alakuló ülés előtt. A megbeszélés témája az Országgyűlés tisztségviselőinek kiválasztása és a bizottsági helyek elosztása volt. A találkozó legfontosabb eredményeként a Fidesz Vitályos Esztert jelölte parlamenti alelnöknek, miután a Tisza Párt megvétózta Szijjártó Pétert. A nemzetbiztonsági bizottság vezetését a Mi Hazánk Mozgalom kapta meg - számolt be a Telex.

A Tisza Párt már a tárgyalás előtt jelezte, hogy nem fogadja el Szijjártó Pétert az Országgyűlés alelnökének. A Fidesz ezért új jelöltet állított. Gulyás Gergely az egyeztetés szünetében bejelentette, hogy

Vitályos Eszter volt kormányszóvivőt javasolják a posztra.

Reményeik szerint az ő személye mindenki számára kompromisszumos megoldás lehet. A korábbi megállapodás értelmében a Tisza Párt három alelnöki helyet biztosít az ellenzéknek. Ennek alapján a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is egy-egy tisztséget kap. Utóbbi párt ismét Dúró Dórát jelöli a pozícióra.

Az egyeztetésen az is eldőlt, hogy a korábbi parlamenti hagyományoknak megfelelően a Mi Hazánk Mozgalom adhatja a nemzetbiztonsági bizottság elnökét. A pártok a bizottsági struktúráról már korábban megállapodtak. A parlamentben húsz ilyen testület alakul majd. Ezek közül tizennégyet a Tisza Párt vezethet, míg a fennmaradó hat elnöki pozíción a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk osztozik. Az Országgyűlés elnöke várhatóan Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt balatonfüredi képviselője lesz. Őt az alelnökökkel együtt az alakuló ülésen választják meg hivatalosan.

Az új Országgyűlésben négy frakció működik majd.

  • A 141 fős Tisza-frakciót Bujdosó Andrea,
  • a 44 fős Fidesz-képviselőcsoportot Gulyás Gergely,
  • a 8 fős KDNP-t Rétvári Bence,
  • míg a 6 fős Mi Hazánk-frakciót Toroczkai László vezeti.

A Fidesz korábbi vezető politikusai közül Orbán Viktor, Kövér László, Semjén Zsolt és Rogán Antal nem ül be az új parlamentbe.

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-én 10 órára hívta össze az alakuló ülést. Magyar Péter célja, hogy a hagyományoktól eltérően már ekkor miniszterelnökké válasszák, felgyorsítva ezzel az új kormány felállását. A tervek szerint az újonnan megalakult parlamenti bizottságok a következő napokban meghallgatják a miniszterjelölteket. Ezt követően hivatalosan is megalakulhat az új kabinet, amivel véget ér az Orbán-kormány megbízatása. A Tisza Párt az alakuló ülés délutánjára ünnepi rendezvényt hirdetett a Kossuth térre.

